США созывают заседание Совбеза ООН по поводу российской агрессии

США созывают в понедельник открытое заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "угрожающего поведения России в отношении Украины и наращивания российских войск на границах Украины и Беларуси".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

"Этот вопрос имеет решающее значение для международного мира и безопасности", – отметила она.

Постпред США напомнила, что на украинской границе размещено более 100 тысяч российских военных, РФ также прибегает к другим дестабилизирующим действиям, направленным против Украины, "представляя явную угрозу международному миру и безопасности" и нарушая Устав ООН.

"Мы продолжаем наши неутомимые дипломатические усилия по деэскалации напряженности для противостояния этой серьезной угрозе европейскому и глобальному миру и безопасности. Совбез ООН является важнейшей площадкой для дипломатии", - подчеркнул Томас-Гринфилд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пытается показать Украину агрессором, а себя – жертвой, – постпред США при ООН Томас-Гринфилд

Также отмечается, что члены Совета Безопасности должны изучить факты и рассмотреть, что ждет Украину, Россию, Европу "в случае дальнейшего вторжения России в Украину".

"Сейчас не время ждать и смотреть. Совбез должен полностью сосредоточиться на этом вопросе, и мы надеемся на откровенное и целенаправленное обсуждение его в понедельник", - подчеркнула постпред США при ООН.