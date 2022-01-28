США созывают заседание Совбеза ООН по поводу российской агрессии
США созывают в понедельник открытое заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "угрожающего поведения России в отношении Украины и наращивания российских войск на границах Украины и Беларуси".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд.
"Этот вопрос имеет решающее значение для международного мира и безопасности", – отметила она.
Постпред США напомнила, что на украинской границе размещено более 100 тысяч российских военных, РФ также прибегает к другим дестабилизирующим действиям, направленным против Украины, "представляя явную угрозу международному миру и безопасности" и нарушая Устав ООН.
"Мы продолжаем наши неутомимые дипломатические усилия по деэскалации напряженности для противостояния этой серьезной угрозе европейскому и глобальному миру и безопасности. Совбез ООН является важнейшей площадкой для дипломатии", - подчеркнул Томас-Гринфилд.
Также отмечается, что члены Совета Безопасности должны изучить факты и рассмотреть, что ждет Украину, Россию, Европу "в случае дальнейшего вторжения России в Украину".
"Сейчас не время ждать и смотреть. Совбез должен полностью сосредоточиться на этом вопросе, и мы надеемся на откровенное и целенаправленное обсуждение его в понедельник", - подчеркнула постпред США при ООН.
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В https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Статуті ООН , як у основоположному акті цієї організації, є багато про особливі права в облаштуванні світового правопорядку п'ятьох прямо названих постійних членів Ради Безпеки, включно з СРСР, але при цьому - немає ніякої згадки про https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Російську Федерацію .
РФ не має законного права на вето рішень Ради безпеки ООН.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D https://uk.wikipedia.org/wiki/Рада_Безпеки_ООН
https://www.facebook.com/groups/ukrainebusiness/permalink/2089156497913383/
а кто же прёт десантные корабли в чёрное и азовские моря? наверное "пиндосы"!
а может твои братья-по-разуму - дегенераты кацапы?!
- Свиню *******.
- А вона дасть?
- А хто тебе слухати буде?
- Свиню *******.
- А ана даст?
- А хто тебе слухати буде, свиня узкая?