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США созывают заседание Совбеза ООН по поводу российской агрессии

США созывают заседание Совбеза ООН по поводу российской агрессии

США созывают в понедельник открытое заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "угрожающего поведения России в отношении Украины и наращивания российских войск на границах Украины и Беларуси".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

"Этот вопрос имеет решающее значение для международного мира и безопасности", – отметила она.

Постпред США напомнила, что на украинской границе размещено более 100 тысяч российских военных, РФ также прибегает к другим дестабилизирующим действиям, направленным против Украины, "представляя явную угрозу международному миру и безопасности" и нарушая Устав ООН.

"Мы продолжаем наши неутомимые дипломатические усилия по деэскалации напряженности для противостояния этой серьезной угрозе европейскому и глобальному миру и безопасности. Совбез ООН является важнейшей площадкой для дипломатии", - подчеркнул Томас-Гринфилд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пытается показать Украину агрессором, а себя – жертвой, – постпред США при ООН Томас-Гринфилд

Также отмечается, что члены Совета Безопасности должны изучить факты и рассмотреть, что ждет Украину, Россию, Европу "в случае дальнейшего вторжения России в Украину".

"Сейчас не время ждать и смотреть. Совбез должен полностью сосредоточиться на этом вопросе, и мы надеемся на откровенное и целенаправленное обсуждение его в понедельник", - подчеркнула постпред США при ООН.

Автор: 

ООН (4187) США (27082)


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Топ комментарии
+32
В Україні зараз немає президента! Є тільки дерьмак, але з ним Захід радитись не буде! 73% зробили це разом! Україну на міжнародній арені, в надзвичайно важливий для неї час, навіть немає кому представляти!!
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28.01.2022 01:19
+25
Тому що в "В нас все добре" , ну от тільки з Харковом можуть виникнути якісь проблеми.
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28.01.2022 01:21
+21
Два варіанти - або бубочку загнали під шконку, поки дяді будуть рішати, або воно геть в муку залипло і взагалі не відбиває, що діється. Хоча може бути і те, й інше.
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28.01.2022 01:15
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Два варіанти - або бубочку загнали під шконку, поки дяді будуть рішати, або воно геть в муку залипло і взагалі не відбиває, що діється. Хоча може бути і те, й інше.
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28.01.2022 01:15 Ответить
В Україні зараз немає президента! Є тільки дерьмак, але з ним Захід радитись не буде! 73% зробили це разом! Україну на міжнародній арені, в надзвичайно важливий для неї час, навіть немає кому представляти!!
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28.01.2022 01:19 Ответить
Похоже, таки президент в Украине появился - это Байден
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28.01.2022 07:06 Ответить
Чому Америка збирає раду безпеки!?
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28.01.2022 01:19 Ответить
Тому що в "В нас все добре" , ну от тільки з Харковом можуть виникнути якісь проблеми.
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28.01.2022 01:21 Ответить
а що там в ХарковіІ?
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28.01.2022 07:52 Ответить
В Харькове всё как обычно. Просто писюанисту поступила команда начинать расшатывать...
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28.01.2022 08:03 Ответить
А в Харкові бубочка не разу не був за вісь час преЗеденства. Його сюди не пускає Коломійский.
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28.01.2022 08:47 Ответить
Тому що має таке право, як постійний член Ради безпеки.
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28.01.2022 01:29 Ответить
Здається мені, він хоче сказати чому Америка, а не ми збираємо.
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28.01.2022 02:14 Ответить
Не правда. Постійним членом Ради безпеки ООН був СРСР. РФ в ООН незаконно займає місце правонаступника СРСР, вона таким не є - не всі країни, що утворили СРСР, це визнали. Те що, рашисти кажуть, що вони віддали борги СРСР теж не правда, вони навіть вклади українців в Сбербанку СРСР вивезли з України до Москви і до цього часу не розрахувалися, не кажучи вже про відсоткі.
В https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Статуті ООН , як у основоположному акті цієї організації, є багато про особливі права в облаштуванні світового правопорядку п'ятьох прямо названих постійних членів Ради Безпеки, включно з СРСР, але при цьому - немає ніякої згадки про https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Російську Федерацію .
РФ не має законного права на вето рішень Ради безпеки ООН.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D https://uk.wikipedia.org/wiki/Рада_Безпеки_ООН
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28.01.2022 02:24 Ответить
Так чому ж українці ЩЕ ТОДІ не спромоглися зробити усе, як слід? Треба ж було домагатися поваги, а не вухами хлопати "браво, раша!"
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28.01.2022 07:56 Ответить
США, як законний постійний член Ради безпеки ООН, безумовно має законне право скликати засідання Ради Безпеки ООН.
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28.01.2022 02:45 Ответить
Ви хотіли запитати , чому Украіна не скликає засідання Радбезу ООН ?😠
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28.01.2022 03:00 Ответить
Америка зберає тому, що компанія Зе анд Ко зберуться та улетять, а під носом сплячей гейропи будуть стояти як в Криму ядерні ракети. Причому це буде сразу як тільки кацапи перетнуть кордон України.
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28.01.2022 10:34 Ответить
Гетьманцев спалився!!! Що має відношення до заробітку з РРО (касових апаратів) ...

https://www.facebook.com/groups/ukrainebusiness/permalink/2089156497913383/
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28.01.2022 01:25 Ответить
Ничего удивительного, ведь это бандиты и разбойники: грабят народ, бизнес - всю Украину.
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28.01.2022 01:31 Ответить
Ну чого ж на розвалі малого бізнесу - трохи не підзаробити. Святе діло для цього упиря.
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28.01.2022 01:37 Ответить
ØØН
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28.01.2022 01:28 Ответить
Дай Боже здоровья Байдэнну и Блинкену!
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28.01.2022 02:18 Ответить
Амеры шпилить рашу будут. Похоже Байден таки Козак Байденко
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28.01.2022 02:52 Ответить
Козак Деменченко
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28.01.2022 04:04 Ответить
Созывает Америка а должна была созыватьУкраина
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28.01.2022 05:22 Ответить
Для цього Україні потрібна українська влада. А її вже два з половиною роки немає.
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28.01.2022 10:27 Ответить
ой, а кто это согнал стотысячную толпу вонючей рязанской солдатни под границы с Украиной?
а кто же прёт десантные корабли в чёрное и азовские моря? наверное "пиндосы"!
а может твои братья-по-разуму - дегенераты кацапы?!
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28.01.2022 06:15 Ответить
Інколи завидую дурням,в них відсутне відчуття небезпеки!
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28.01.2022 06:28 Ответить
Бубочка наверное убеждал Байдена что все под контролем и Мордор нам не угрожает рассказывал наверное про шашлыки весной, но в США другое мнение-"Переговоры президентов США и Украины Байдена и Зеленского нельзя назвать удачным, пишет СNN,по информации источника издания в правительстве Украины, переговоры прошли не хорошо и были не конструктивными. Лидеры стран разошлись во мнениях относительно российской угрозы"
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28.01.2022 05:34 Ответить
- Вінні, вінні, а куди ми йдем?
- Свиню *******.
- А вона дасть?
- А хто тебе слухати буде?
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28.01.2022 05:47 Ответить
- Вінні, вінні, а куда мьі ідьом?
- Свиню *******.
- А ана даст?
- А хто тебе слухати буде, свиня узкая?
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28.01.2022 09:20 Ответить
Ну, розкажіть мені який в нас найвеличніший преЗедент **********. Він (преЗедент) просто купа лайна, усі хто за нього голосував та його довбану партію наркоманів, алкашів, бандитів та просто невігласів я вас вітаю, попали просто в золоту середину
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28.01.2022 05:54 Ответить
Вот это поворот. Получается, у нас есть президент, и это- Байден. Боже, благослави, Америку!
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28.01.2022 06:57 Ответить
Касабський мордор потрібно чавити зі всіх сторін
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28.01.2022 07:22 Ответить
колись Порох регулярно скликав радбези ООН, а зараз мудрий нарід здав Харків і чекає весни шашликів пожерти, як заповідав великий лідар квартальний
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28.01.2022 07:59 Ответить
Воно нічого не дасть: Росія і Китай заблокують любе рішення РБ ООН. ООН - то затратна і неефективна організація. Як ОБСЄ, ПАРЕ... Сила і бабло керують світом.
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28.01.2022 08:24 Ответить
В ответ РАБссиянское быдло уйдет из Приднестровья,Абхазии и Ю.Осетии,уйдет и Сирии и Ливии ЦАР и Мали...Короче крысы путлерские ИХТАМНЕТы, готовьтесь к эвакуации по примеру генерала Громова из Афганистана...
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28.01.2022 08:42 Ответить
Совдепия с Афганистана ушла достойно и организовано. А как выводили войска США и их союзники, весь мир видел.Это было феерично...
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28.01.2022 10:28 Ответить
Відповідь одна, державою правлять комерсант Коломойский та клоун Зеленскький. Вони більше думають про прибуток, ніж про безпеку або народ.
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28.01.2022 08:43 Ответить
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28.01.2022 08:44 Ответить
Красивый видос нашел за 2014 год,где псковский депутат Лев Шлосберг рассказывает как погибали десантники из Пскова Костромы Новгорода и других регионов РАБссии...Полный Атас в том, как их тайком хоронили в основном ночью и без участия родственников......Позорище пля...
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28.01.2022 08:48 Ответить
Дайте ссылочку, плиз
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28.01.2022 09:00 Ответить
Радио Свобода.Ведущий Михаил Соколов.Гость в студии Лев Шлосберг.2015 год кажись...
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28.01.2022 09:05 Ответить
Идёт игра в тёмную по противостоянию рф-нато-сша и Украина часть этой партии.
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28.01.2022 08:55 Ответить
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28.01.2022 09:25 Ответить
На Олимпиаду в Китай официальных дерегаций не будет...Геноцид китайцев против 12 млн. народа уйгуров,это вам почти ГУЛАГ Сралина...я бы ваще запретил эти позорные Олимпиады после Мильдониево дерьма РАБссии...,Ковидные игры пля...
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28.01.2022 09:08 Ответить
а наший нелошок оманський шо? скумбрію по 8 грн жере?
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28.01.2022 09:16 Ответить
Звинувачує Байдена в захисті України.
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28.01.2022 10:28 Ответить
Уже не в тренде скумбрия...главное баблосов срубить по укладке зимо-асфальта... Зимняя работа круче летней...стоять аасвальт будет с гарантией 50 лет...
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28.01.2022 09:25 Ответить
а видосики тоже из бюджета оплачиваются?
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28.01.2022 20:59 Ответить
 
 