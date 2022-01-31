Делегація РФ залишила засідання Ради безпеки ООН щодо України
Делегація Росії, яку очолює постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, залишила засідання Ради безпеки ООН щодо України "Загрози міжнародному миру та безпеці. Україна" перед виступом постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
При цьому представник РФ попросив не розцінювати це як демарш.
"Я хочу вибачитись перед членами Ради і (прошу. - Ред.) не сприймати мій відхід як демарш ті країни, які виступатимуть після того, як надасте їм слово. Я йду на зустріч із генеральним секретарем напередодні нашого головування в Раді, яке розпочинається завтра. На жаль, не можу перенести його через графік секретаря", - сказав Небензя на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у понеділок.
Слід зазначити, що наступне слово для виступу надано постійному представнику України при ООН Сергію Кислиці.
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Типичная хрюсская пе@ерация. "Гибридность" во всем. Ежу понятно, что это демарш, но вот вам убогая отмазка. Надо Украине выступать первыми, чтобы вся кацапская свинота выскакивала из зала в самом начале заседания.
@haidukevych
На Радбезі ООН росія цитує Зеленського і Данілова, що... загрози з боку Росії немає.
Тобто президент України відкрито допоміг Кремлю.
Уявіть - Черчилль заявляє,що Гітлер не загроза, а Рейх цитує це переконуючи Лігу Наці, що фюрер - мирна киця.
Україна була однією з засновників ООН, як і Радянській союз, при цьому Росія ніколи не подавала заявку на вступ до цієї організації. То що вона робить не тільки в ООН, а ще і як постійний член Радбезу?
классано просто...
теперь постоянно будут лишний раз созывать заседания для мнимых угроз
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!