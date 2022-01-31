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Делегація РФ залишила засідання Ради безпеки ООН щодо України

Делегація РФ залишила засідання Ради безпеки ООН щодо України

Делегація Росії, яку очолює постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, залишила засідання Ради безпеки ООН щодо України "Загрози міжнародному миру та безпеці. Україна" перед виступом постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

При цьому представник РФ попросив не розцінювати це як демарш.

"Я хочу вибачитись перед членами Ради і (прошу. - Ред.) не сприймати мій відхід як демарш ті країни, які виступатимуть після того, як надасте їм слово. Я йду на зустріч із генеральним секретарем напередодні нашого головування в Раді, яке розпочинається завтра. На жаль, не можу перенести його через графік секретаря", - сказав Небензя на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку у понеділок.

Читайте: Росія не стягнула б таку кількість військ до кордонів України, якби не планувала їх використати, - послиня США в ООН Томас-Грінфілд

Слід зазначити, що наступне слово для виступу надано постійному представнику України при ООН Сергію Кислиці.

Автор: 

росія (66070) Радбез ООН (869) Кислиця Сергій (216) Небензя Василь (53)


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Топ коментарі
+67
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31.01.2022 20:03 Відповісти
+49
Чуркін брехав ЗДОХ і Небензя бреше теж ЗДОХНЕ гидота
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31.01.2022 20:05 Відповісти
+37
зато зебилы гордятся своим вислюком квартальным, на слова которого о " Запад нагнетает, то все фейки - готовимся к шашлыкам и баскетболу в 2025 году!" ссылаются все "прогрессивные страны" мира типа расеи, габона, кндр и т.д.
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31.01.2022 20:25 Відповісти
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31.01.2022 20:03 Відповісти
зато зебилы гордятся своим вислюком квартальным, на слова которого о " Запад нагнетает, то все фейки - готовимся к шашлыкам и баскетболу в 2025 году!" ссылаются все "прогрессивные страны" мира типа расеи, габона, кндр и т.д.
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31.01.2022 20:25 Відповісти
...и курицы поросные...
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31.01.2022 20:57 Відповісти
Постпред России обвинил Запад в готовности принести Украину в жертву - раз не хотят отдать её России, то не достанется никому.
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31.01.2022 21:16 Відповісти
....в преддверии нашего председательства в Совете, которое начинается завтра
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31.01.2022 21:52 Відповісти
врет паскуда
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31.01.2022 20:03 Відповісти
Чуркін брехав ЗДОХ і Небензя бреше теж ЗДОХНЕ гидота
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31.01.2022 20:05 Відповісти
чурка тряс бумажкой шо витёк пригласил войска ***** убивать украинцев, письков сказал никакой бумажки нет и чурка сдох в тот же день.
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01.02.2022 09:42 Відповісти
Попутного куя в сряку---синяя птица! Старинная пословица охотников на водоплавающих птицу.
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31.01.2022 20:06 Відповісти
Попутного прутня в дупу .. будьмо патриоты ..
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31.01.2022 20:20 Відповісти
"Фуфло-толкает",кацапская мразина.
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31.01.2022 20:07 Відповісти
гнать этих кацапо-фашистких мразей из ООН!
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31.01.2022 20:08 Відповісти
Разогнать ООН к херам, толку от них как с козла молока. Лишь госбабло пилят, публикуют дебильные лозунги и заявления, да за круглыми столами дипконсерны собирают.
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31.01.2022 20:46 Відповісти
Надо было в 2014 году выкинуть кацапов из ООН!
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31.01.2022 20:08 Відповісти
То представителем России был чурбан, теперь ни бэ ни мэ. Одно слово - кацапы.
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31.01.2022 20:09 Відповісти
Могут вообще и не возвращаться. Деструктивные организмы.
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31.01.2022 20:12 Відповісти
Лучший кацап - мертвый кацап !!!!
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31.01.2022 20:14 Відповісти
дохлый кацап! дохлый!!!
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31.01.2022 20:42 Відповісти
одно другому не мешает, хунта мы в конце концов или нет?!
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31.01.2022 21:26 Відповісти
Ветер в жопу, руцкие "друзья"!
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31.01.2022 20:15 Відповісти
ТРУСЛИВЫЙ ВАТНИК ПОЗОРНО СБЕЖАЛ ..кацапы они такие ...
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31.01.2022 20:16 Відповісти
Габбон также покинул заседание ООН вместе с Небензе?
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31.01.2022 20:18 Відповісти
Сцикуни позорні! Панти тільки вміють ганяти!
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31.01.2022 20:18 Відповісти
Нахрін те ООН,якщо там головуватиме держава- терорист!
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31.01.2022 20:18 Відповісти
не сприймати мій відхід як демарш ті країни, які виступатимуть після того, як надасте їм слово Джерело
=========================
Типичная хрюсская пе@ерация. "Гибридность" во всем. Ежу понятно, что это демарш, но вот вам убогая отмазка. Надо Украине выступать первыми, чтобы вся кацапская свинота выскакивала из зала в самом начале заседания.
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31.01.2022 20:19 Відповісти
чуркина-2 ждет судьба чуркина.
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31.01.2022 20:19 Відповісти
Напишите о том, как этот Небензя во время своего выступления в качестве оправдания России ссылался на Зеленского. Т.е. оправдывался словами президента Украины.
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31.01.2022 20:19 Відповісти
Віталій Гайдукевич/Vitalii Haidukevych
@haidukevych

На Радбезі ООН росія цитує Зеленського і Данілова, що... загрози з боку Росії немає.

Тобто президент України відкрито допоміг Кремлю.

Уявіть - Черчилль заявляє,що Гітлер не загроза, а Рейх цитує це переконуючи Лігу Наці, що фюрер - мирна киця.
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31.01.2022 20:21 Відповісти
Ихтамнет сказал Ихтамнет, а дурне повторює
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31.01.2022 20:26 Відповісти
Чомусь це типу дурне ******** саме окупанту.
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31.01.2022 20:38 Відповісти
Он не хочет вас пугать и расстраивать за зря.
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31.01.2022 21:07 Відповісти
ПТН -ПНХ прихвостні, вбивці.
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31.01.2022 21:15 Відповісти
Нужно реформировать ООН. Право "вето" одного из постоянных членов Совбеза ООН, это анахронизм 40 х годов прошлого века. Для начала нужно как минимум увеличить число постоянных членов за счет Японии, Индии, Бразилии, Германии, Италии, Канады и Австралии доведя их число до 12, и вето что бы можно было налагать только 8 голосами ( т.е. двумя третями) Потому что надоело иметь ООН как клуб избранной пятерки решающей все и вся, тем более по факту достаточно одного голоса. Мир изменился, пора вносить и сюда коррективы. Ну хоть вот такие, половинчатые.
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31.01.2022 20:23 Відповісти
именно здесь и зарыта идея Сталина о возрастании роли СССР как мирового жандарма. Молотов также в знак несогласия покидал на время заседания в Сан Франциско, чтобы всех склонить именно к этому решению-права вето только одного члена. В ином случае СССР выходил из состава учредителей. Это уже потом на заседании Генеральной Ассамблеи еше один ума лишенный Хрущев бил по столу обувью и все перепугались, как и буба с габоном
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31.01.2022 20:35 Відповісти
Здравая мысль.
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01.02.2022 09:11 Відповісти
Совдепию уже выгоняли за войну с Финляндией .. Надо и теперь рф нах гнать из ООН!
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31.01.2022 20:24 Відповісти
его будещего партнера по пакту также изгнали.
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31.01.2022 20:36 Відповісти
"Прапор" (триколірний) їм у дупу
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31.01.2022 20:36 Відповісти

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31.01.2022 20:37 Відповісти
И для кого-то жареным запахло.
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31.01.2022 20:39 Відповісти
Представители кремлёвского рейха маньяка *********** в очередной раз показали презрение ко всему цивилизованному миру. Только уничтожение, как и немецкий третий рейх, их остановит.
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31.01.2022 20:46 Відповісти
Нужно было ещё сподсрачниками выкинуть…
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31.01.2022 20:50 Відповісти
кондом Небензя, готовься окочурится вослед Чуркину ))

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31.01.2022 20:53 Відповісти
Ага, усрався ******* сцікун.....
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31.01.2022 20:54 Відповісти
А з якого дива Росія займає в ООН місце Радянського Союзу?

Україна була однією з засновників ООН, як і Радянській союз, при цьому Росія ніколи не подавала заявку на вступ до цієї організації. То що вона робить не тільки в ООН, а ще і як постійний член Радбезу?
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31.01.2022 20:57 Відповісти
председательство рашки в совбезе оон?
классано просто...
теперь постоянно будут лишний раз созывать заседания для мнимых угроз
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31.01.2022 21:01 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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31.01.2022 21:02 Відповісти
З огляду на те скільки біди по світу наробила Росія за останні 15 років терористичними методами в т.ч. вбивства хімічними речовинами на території Європи вона вже давно повинна була бути виключена зі складу ООН і названа країною-терористом!
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31.01.2022 21:23 Відповісти
небензя не бензи !!!
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31.01.2022 21:28 Відповісти
"небензя"-этим всё сказано. Типичный представитель племени "гоморасеянтикус".
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31.01.2022 21:31 Відповісти
Совок совком... И действия такие же. Только Хрущев в гробу переворачивается с вопросом "где туфлей по трибуне?"
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31.01.2022 21:34 Відповісти
Им вообще, похоже нечего там делать и пора вовсе исключить из ООН, как минимум не профессионально.
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31.01.2022 21:53 Відповісти
Ага, точно пошли писать заявление о добровольном исключении из ООН.
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31.01.2022 22:48 Відповісти
Кислица очень тяжело читал английский текст его выступления, тогда как другие докладчики выступали на родных языках.....
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31.01.2022 23:08 Відповісти
Лишний раз таким уходом перед выступлением нашего представителя, показали своё отношение на всех остальных. Туда и дорога. Это наука заседавшим. Нам ясно давно.
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31.01.2022 23:10 Відповісти
 
 