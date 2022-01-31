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Представник РФ в ООН Небензя процитував Зеленського для виправдання агресії

Представник РФ в ООН Небензя процитував Зеленського для виправдання агресії

Представник Росії в ООН Василь Небензя запевнив, що загрози вторгнення РФ до України немає. Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський на брифінгу західним ЗМІ закликав "не нагнітати істерику навколо перебування російських військ на кордоні".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Свою промову Небензя виголосив на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому загрозам міжнародному миру у зв'язку із ситуацією навколо України.

За його словами, Захід нібито не наводить жодних доказів на підтвердження своїх слів про те, що Росія готується до вторгнення до України.

"Переміщення військ на нашій власній території, що відбувалося і раніше і не викликало істерики, видається за підтвердження військової акції", - заявив постпред Росії.

Читайте: Делегація РФ залишила засідання Ради безпеки ООН щодо України

Небензя нагадав, що президент України Володимир Зеленський на брифінгу західним ЗМІ закликав "не нагнітати істерику навколо перебування російських військ на кордоні".

"Переді мною лежать тексти висловлювань українських офіційних осіб про відсутність загрози з боку РФ: це секретар РНБО Данілов, міністр оборони Резніков, сам президент Зеленський, які прямим текстом говорять, що не бачать тієї активності, про яку говорять (на Заході. - Ред.)", - сказав Василь Небензя.

Він запевнив, що з боку Москви не пролунало жодної загрози на адресу Києва.

Також читайте: Байден: США готуються до всіх варіантів розвитку подій довкола України

Автор: 

росія (66070) Радбез ООН (869) Небензя Василь (53)


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Топ коментарі
+118
Такої ганьби Україна ще не знала
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31.01.2022 21:19 Відповісти
+111
Було очевидно ще весною 2019-го...
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31.01.2022 21:19 Відповісти
+81
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31.01.2022 21:22 Відповісти
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Какие еще нужны доказательства того, что Зеленский агент кремля?
Тоже самое было и с заявлением Януковича в 2014, этим тоже рашка размахивала в свое время!
Ситуация один в один!
Сказано это было с определенной целью и цель эта достигнута...
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31.01.2022 22:00 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZUT2WRu1I9VLyKpQZ4IaW7KMqu78uyVb3IcFe-6k6h-GBiNXcpYcmFGNMNNve1UaDQrb_lfxQxYpjbmDYpeClH_q_LlRfCCUxK2FyJ0h_3s-ivI_2ilDZXlYTnLHHFroaYNy40nYUl6DEletcvif-Ae&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7681349065224466?__cft__[0]=AZUT2WRu1I9VLyKpQZ4IaW7KMqu78uyVb3IcFe-6k6h-GBiNXcpYcmFGNMNNve1UaDQrb_lfxQxYpjbmDYpeClH_q_LlRfCCUxK2FyJ0h_3s-ivI_2ilDZXlYTnLHHFroaYNy40nYUl6DEletcvif-Ae&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·



Государственника от временщика отличает позиция и понимание того, чего стоят его слова. А теперь мы в очередной раз испытываем гребаный стыд. Представитель РФ в ООН апеллирует в своём выступлении к словам Зеленского. Вот так Зеленский бездумно ляпнувший дичь, теперь помогает Кремлю выйти из под удара. Чем скорее он уйдёт, тем лучше для Украины.
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31.01.2022 22:01 Відповісти
Це ми так думаємо, що він ляпнув. А він знає що каже і каже все свідомо. Йому ця американська і британська зброя допомога як кістка в горлі. Він жде путіна.
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31.01.2022 22:17 Відповісти
Ну правильно, это же очень веский довод. Против России хотят ввести санкции за эскалацию на границе а президент Украины перед всеми западными СМИ говорит что с апреля 2021 на границе никаких изменений нет и практически обвиняет НАТО во вранье. Он или дебил или враг.
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31.01.2022 22:02 Відповісти
Почему тряпки своей стесняешься,почему прячешься за чужим флагом?Стыдно быть коцапом?Ты жалок🤣🖕
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31.01.2022 22:14 Відповісти


Олег Абраменко

https://www.facebook.com/abramenko.oleg/friends/ Друзі: 1,3 тис.



















Про себе







Патентный поверенный РФ No:1905, Евразийский - No: 436 ИЗ, No:21 ПО у https://www.facebook.com/itpatent-771338903047469/ itpatent



Вивчає Специалист по тестированию на проникновение у https://www.facebook.com/HackerUrus/ HackerU Russia
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31.01.2022 23:20 Відповісти
Зараз американці кажуть вже про російський трильйон.

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31.01.2022 22:11 Відповісти
дед дал маху с Цифрой конечно...500 миллиардов маловато...ещё в 2012 говорили про Путинский триллион...
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31.01.2022 23:33 Відповісти
Шо и требовалось доказать! Зеля, ты разве не знал, что куйловские кацапы твои речи цитировать всегда и везде начнут? Всё-таки я думаю, что немецкая депутатка права была, это только под кайфом такое сказануть можно….
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31.01.2022 22:12 Відповісти
Было бы удивительно если бы не процитировал осла, после этих слов теряется весь смысл этого заседания. 😡
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31.01.2022 22:16 Відповісти
Ну зебобіки як вам ця каша? Хлібайте падли
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31.01.2022 22:18 Відповісти
Востаннє Росія цитувала українських політиків коли цитувала лист Януковича, яким він запрошував російські війська в Україні.
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31.01.2022 22:18 Відповісти
"Крот" кремлядей Ермак делает все, чтобы разрушить коалицию Запада в поддержку Украины. Делает все, чтобы перестали прибывать самолеты с оружием из США и Британии в Украину. Полагаю, что несмотря на все и президент США и премьер Британии закрыв глаза на врага Украины Членограя, который играет против своей страны будут и дальше помогать Украине, т.к. они помогают именно украинцам.
P.S. Если Параша начнет полномасштабную агрессию надо немедленно за полчаса устранить говнокомандующего и его "кротов" и взять власть в свои руки. Надеюсь среди офицеров ВСУ есть смелые люди для этого, иначе хана...
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31.01.2022 22:18 Відповісти
Давайте расставим все точки над "i"....вы предлагаете в момент наибольшей опасности снести вертикаль командования ВСУ?

прям в "момент" и за 30 минут? вам не кажется что это слегка перегиб палки и вы пишете розовые мечты Врага...напасть на страну а народ сам уничтожает государство....да вам медаль нужна....из рук путина...

Я вас понимаю но фильтруйте личности и государственный устрой - да к личности много вопросов и подозрений...но он Президент Украины - и каким бы дурачком(надеюсь что он дурачок а не предатель) ни был выбран Народом на основе волеизъявления на честных выборах..имейте уважение к демократическим процедурам.

Так что не пишите чушь...тем более ваше утверждение подпадает под статьи ККУ "Призыв к насильственному свержению власти" Фильтруйте базар всё-таки как бы вам не хотелось "всех расстрелять"...
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31.01.2022 23:08 Відповісти
Таке враження, що рейтинг зеленського знищують всі, кому не лінь, і в першу чергу він сам своїми висловлюваннями, наче йому їх порадили зробити його особисті вороги. З такими темпами втрати довіри він у президентському кріслі до наступних виборів може і не досидіти. Винесуть.
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31.01.2022 22:21 Відповісти
Не хоче ЗЕботва визнати себе ідіотами)
Протягом останньої доби я дізнався дивовижну річ - що коли треба, то ОПУщені блогери можуть всю репутацію Зеленського помножити на нуль - і стрімко.
Вони можуть говорити, що Зеленський - брехун, який кругом дурить своїх виборців. Бо як тоді пояснити заяви ЗЕботви, що Порошенка садити ніхто й не збирався?
Вони можуть заявити, що серед силовиків Зеленського панує повний бардак, і дивно що там самого ЗЕ ще не вкрали. Бо як тоді пояснити заяви ЗЕботви, що Порошенка не посадили бо його знайомець Грановський все порішав?
Блогери дружні ОПУ можуть заявити, що корупція у ЗЕ панує така, що незрозуміло як Зеленського ще не продали в гей-бордель на піаніно грати. Бо як тоді пояснити заяви ЗЕботви, ніби за м'який вирок по справі реально значущий для ЗЕ, Порошенко судді просто заніс?
ОПУщені блогери можуть заявити, що Зеленський перед Порошенком взагалі безсилий, бо в Порошенка є впливові заокеанські друзі. Бо як тоді розуміти заяви ЗЕботви, що Порошенка не посадили, бо в Україні перебували спершу американські сенаторі а потім особисто Блінкен?
Ці веселі хлопці можуть повідомити що Зеленський - нікчемний керівник і огидний організатор, який в Україні нічого не контролює. Бо як тоді сприймати заяви ЗЕботви, що Порошенко повернувся тому, що точно знав, йому нічого не загрожує? Хто керує взагалі в Україні?
Після всіх таких заяв виникає доречне питання: а що настільки паршивий керівник, якого ЗЕ виставляють навіть власні прибічники взагалі робить в керівництві країни? Яке майбутнє нас з ним-таким очікує? Що він робитиме, якщо справді Москва піде в наступ? Логічно?
Навіщо ж ОПУщені блогери пишуть про Зеленського аж таку гидоту? Та тому що інакше їм доведеться визнати, що ніяких вагомих доказів проти Петра Порошенка - НЕМА.
Особисте зобов'язання через звинувачення в державній зраді - це практично зізнання судді: "Я знаю, що він невинуватий, але на мене тиснуть".
Власне, адвокати Порошенка уже готують розгром навіть цого зобов'язання по апеляції. Маю підстави думати, що вони його розгромлять.
Тобто, оцініть глибину глибин. З президентів Порошенка скинули через "офшори", "свинарчуків", "корупцію" і подібні побрехеньки, що лунали кругом, від ефірів коломойських "плюсів", до останього активіста-грантожера. Я пам'ятаю, як програш Порошенка на виборах окремі упороті "третім Майданом" називали.
І от минуло три роки.
І за ці три роки, не пред'явлено ЖОДНИХ доказів бодай якихось злочинів Порошенка. І не тільки його - доказів якихось злочинів Гладковського не пред'явлено. І генералів Марченка з Павловським. І Семочко суд виграв.
Бо коли суд, у якого вимагали для Порошенка 2 місяців ув'язнення або мільярдної застави, виносить Порошенкові особисте зобов'язання, зелена ботва починає виставляти самого Зеленського ідіотом, дилетантом і паршивим керівником - аби тільки не визнавати, що Порошенко ні в чому не винний.
Хоча є ж доведені факти: "Рошен" свого часу був постачальником для структур НАТО, тобто пройшов дуже серйозний аудит. НАТО не співпрацює будь з ким.
Бізнес Порошенка взяв під керування Фонд Ротшильдів, і на Заході одне це - як лейбл "перевірено - корупції нема".
З Порошенком не гидують спілкуватися західні політики, які ретельно дбають про свою репутацію. Чому навіть це все не переконує шанувальників ЗЕ?
А тому, що визнати невинуватість Порошенка для них - це приблизно як змінити сексуальну орієнтацію. Їхня більшовицько-шаріковська душа, де тісно сплетені персональне жлобство і примітивний ідеалізм, просто не може припустити невинуватості Порошенка.
Ніж це - їм простіше Зеленського виставити повним ідіотом. Що вони й роблять. Бо інакше їм доведеться визнати йолопами і бовдурами себе самих. А ніж це, вони готові жерти самі себе і паплюжити того, кого підтримують.
Коло замкнулося. Вони топлять наразі себе самих.
Ну, і слава Богу.
(с)Дмитро Вовнянко
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31.01.2022 22:23 Відповісти
Всё просто. В 2019 году произошел олигархический переворот. Зомбированное население выбрало зеленый х..р вместо своего будущего и будущего своих детей. В таком состоянии они могли выбрать хоть табуретку, хоть крышку от рояля в президенты. Теперь рвут на себе волосы и говорят, что просто голосовали против Порошенко. А на вопрос, что лично Порошенко у вас украл, несут какой-то бред из программ Г+Г. Понятно, что они получили того президента, которого заслужили. Но, их выбор пошел рикошетом по всем остальным. И, главное, изменить сейчас ничего нельзя, т.к. братья зеленых стоят у ворот и только ждут повод. Вот в чем беда(((
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31.01.2022 22:51 Відповісти
Верно Сказанно - но такова демократия...

ИМХО - надо заканчивать со "Всеобщим избирательным правом"

Надо устанавливать фильтры...моё предложение 3 экзамена по дисциплинам "Государство и Право", "История Украины", "Украинский язык" - это не спасёт от идиотов совсем но поверьте отсеет их очень сильно...и главное люди хотя бы будут понимать(НА УРОВНЕ ЗУБРЁЖКИ) как функционирует государство, откуда оно идёт и куда...и выучит государственный язык...
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31.01.2022 23:15 Відповісти
Ну, и кто еще верит кротовнику из ОПы?
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31.01.2022 22:25 Відповісти
З таким президентом скоро і "вторженіє" стане непотрібне.
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31.01.2022 22:40 Відповісти
Ну с другой стороны что он сказал не правильно? Любой Хаос в Киеве - отсутствие управления и функционирования государственных органов - и Москва нападёт...тоже самое она сделала в 2014...что ей мешает тоже самое сделать в 2022? или вы уже совсем не фильтруете инфу и готовы набрасывать на вентилятор всё что можете?

так что да как ни парадоксально - но Путин своей военной дубинкой выдал Зелёному дурачку - тотем неуязвимости против Майданов...цугцванг = не можем свергать и не свергать не можем...надо дотянуть до 2024...и хорошенько поработать 2-3 месяца чтобы потом 5 лет не офигивать от постоянных зашкаров неадекватов у власти...
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31.01.2022 23:22 Відповісти
"тоже самое она сделала в 2014...что ей мешает тоже самое сделать в 2022?"
Сам ответил на свой вопрос. Причина - это хаос. В 2014 был хаос в результате смены власти, а в 2022 году хаос создает сам зеленский, зная что это может послужить поводом к эскалации. Знает, с..ка, но создает.
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31.01.2022 23:33 Відповісти
и вы в отместку предлагаете создать ещё больше хаоса? Горит сарай гори и Хата? Весь вопрос сколько Хаоса мы можем выдержать - не переступить черту которую никто не видит... и если вас укусила змея то глотать цианистый калий не самый лучший вариант(если вы конечно намерены остаться в живых)...Тем более что за любой исход придётся платить жизнями ребят на передовой...сотнями а то и тысячами...я не готов платить такую цену всего за надежду что поможет свержение - у меня сомнения что "цианид" спасёт от Яда...а вы судя по всему последователь простых и быстрых решений...они редко когда помогают....чаще затейники погибают под лавиной "непредвиденных последствий"...надо дотянуть до 2024...
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31.01.2022 23:57 Відповісти
неправильно
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01.02.2022 09:16 Відповісти
Нехай 73% быдла,черни,совкодрочеров и наивных дурачков гордятся результатом отсутствия мозгов весной 19го.Так нам всем и надо.Ничему мировая история не учит народ с луччим савецким абразаванием и культурой-шмультурой прастова нарида.
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31.01.2022 22:27 Відповісти
чумадан - вокзал - весьмир
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31.01.2022 22:33 Відповісти
Согласна на 100 %

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31.01.2022 22:28 Відповісти
автор поста выдумывает сказки а вы верите....мы не можем проверить как бы Порох справлялся...вы просто делаете необоснованные предположения...если бы да кабы...история не терпит сослагательного наклонения...в ситуации 2019 виноваты не только те 73% но и те 25% которые сидели в Интернете и "проповедовали церковному хору"...вместо того чтобы пойти в Штабы Пороха и потрудится волонтёрами 1-2 месяца чтобы потом не офигевать 5 лет...так что это Демократия виноваты все...Мы что недоработали не до убедили и они что просто не работали головой...
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31.01.2022 23:29 Відповісти
А вы не в курсе, что переубеждать зомбированных шариков невозможно?
шариковы только через собственную шкурку (холодильник) должны прочувствовать последствия своего лекторального антиМайдана.
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01.02.2022 00:37 Відповісти
Украина ! в Zello
https://zello.page/yAkaNFKWa7gwgn2F7
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31.01.2022 22:29 Відповісти
ну ж не буде він цитувати дупутата держ. тугоДуми жирика, який казав, що треба бомбити Київ на Новий Рік.
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31.01.2022 22:31 Відповісти
Кацапи з радістю напали б на нас вже сьогодні якби були переконані у своїй перемозі. Вони не переконані. Дякуючи Колективному Заходу, який вже нас забезпечив такою необхідною зброєю і обіцяє не зупинятися на досягнутому; дякуючи санкціям, що вже ввели і ще планують ввести; дякуючи економічній, моральній і політичній підтримці України нашими союзниками і друзями на всіх рівнях від особистих контактів до Радбезу ООН; дякуючи рішучості нашого народу і армії чинити опір ворогу до останнього, збройного протистояння вдасться уникнути нині і у ближчій перспективі. При всій ненависті до нас все ж москалі нині від нас відступляться, якщо наші друзі і союзники не відступляться від своїх планів і обіцянок щодо України. Україна буде жити в мирі, за який нам ще треба боротися.
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31.01.2022 22:59 Відповісти
Зеленський "захищає" Україну "патріотичним" пердіжем в калюжу гучними гаслами, а на ділі свою економіку("Сватів).
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31.01.2022 22:37 Відповісти
Зелені дебіли.
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31.01.2022 22:39 Відповісти
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31.01.2022 22:46 Відповісти
Упав на "о пів на шосту"?
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01.02.2022 00:32 Відповісти
П'ятнична конференція Зеленського для іноземних ЗМІ позначила собою остаточний підрив консерви. Особа, яка обіймає посаду Президента України, відкрито стала на бік росії у війні, протиставивши себе цивілізованому світу, нашим союзникам і українцям.

Світ почув, побачив і правильно оцінив побачене. Сьогоднішня преса - тому свідчення. Сьогоднішнє термінове засідання Радбезу ООН, скликане за ініціативою США, на якому росіяни цитують виступ Зеленського на свій захист - тому свідчення.

Поза сумнівом, публічна позиція Зеленського вплине на обсяги і масштаб воєнної допомоги, яка надається Україні. При поганому сценарії, це буде та сама соломинка, яка переломить хребта бику, і підштовхне шальки вірогідності не на нашу користь.

Коли ми з вами читаємо в історії України про «зрадливу старшину», яка поховала перспективи незалежності на сотню років - ось саме про це і йдеться. Саме так виглядає зрада на найвищому державному рівні.

Що робити?

Я впевнена, над цим питанням зараз б'ються найкращі світлі голови країни. Я сподіваюся, рішення буде знайдене.

Зі свого боку, я б хотіла бачити у Верховні Раді збір підписів під письмовим поданням про ініціювання процедури імпічменту.

Незалежно від того, скільки депутатів підпише. Незалежно від того, чи набереться у Раді більшість голосів від конституційного складу для включення у порядок денний. Все одно потрібно ініціювати процес; це наша сигнальна ракета, це наш SOS світові - #Ukraine_is_not_zelensky

Тамара Горіха Зерня
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31.01.2022 22:48 Відповісти
Зеленське чмо бачить не далі свого носа - "хачу міра і прямо сєйчас". А те, що росія - то стратегічний ворог, який завжди був, є і, дякуючи цьому телепню, ще котрийсь час точно буде - про це воно своїм куцим розумом ніколи не здогадається, бо історії української землі та українського народу воно не знає і знати не хоче (бо воно ж і не українець). Замість того, щоб використати шанс скрутити гуртом ту кацапію в баранячий ріг і, як мінімум, на кількадесят років загнати цих вишкребків у стійло, воно виставляє перед усім світом Україну аморфною субстанцією, а українців - м'якотілими дурнями, які самі не знають чого хочуть. Перецитовуючи відоме твердження, той хто прогавив шанс скрутити кацапу сьогодні, завтра оплакуватиме своїх дітей та внуків, які будуть змушені знову воювати з цими тваринами.
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31.01.2022 22:52 Відповісти
Дурак дурака "слышит" издалека. Да уж.. когда наши друзья и союзники встают на нашу защиту и бьют в колокола, мы сами " гадим в свой же карман" и консолидируемся с агрессором..., чем он и пользуется. Вот уж правду говорят " и врага не нужно , когда есть такие друзья" ( это про нашу власть). Порошенко конечно можно много что предъявить, даже этот гребанный уголь ( в конце концов).. ну а это что ( я о подрывающей деятельности нашей власти по отпору агрессору и подрыв совместных усилий с нашими союзниками) - по сути - государственная измена тут метровыми буквами на лбу .. Пи--ец. Тут или прямое предательство и сговор Ну или патологические болваны, а как известно " простота хуже воровства". Арахамию срочно сместить со всех должностей и отправить под домашний арест. . Зеленскому выступить с объяснениями своих "изречений". СБУ начать расследование.
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31.01.2022 22:54 Відповісти
Дуже соромно за нашого президента,який дав таку відповідь...Де він живе? З ким він живе?
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31.01.2022 22:58 Відповісти
"Поталанило" таки Україні мати саме в такі скрутні часи такого дегенерата-президента!
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31.01.2022 23:01 Відповісти
каждый ефрейтор знает, зачем нужны маскировочные сетки, а технику надо прятать в лесу
когда на границе коробочки рядами - цель иная, как учил дорогой товарищ леонид ильич
это понты и провокация на агрессию
но главное - заговорить пробретение крыма и бамбаса, не до пустячков
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31.01.2022 23:05 Відповісти
А яка різниця - навіть якщо це і понти? Є шанс загнати кацапів у сраку, значить треба заганяти, бо через 10 років такого шансу може і не бути, коли увесь цивілізований світ наїхав на них у відповідь. Але ж тупі зебіли живуть лише для себе, а не для майбутніх поколінь. Поки кацапія жива, в Україні спокою не буде.
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31.01.2022 23:17 Відповісти
зри в корень
престолы утверждаются правдою (с)
оно и так сдуется, зачем нам чужие болота? и хлопцив шкода, хай живуть
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31.01.2022 23:34 Відповісти
а всі цитовані нелохи всі як один неукраїнці. Список ОПущених гібонів із далекої країни гібонії.
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31.01.2022 23:48 Відповісти
Это все,что нужно знать о презеденте зеленском.
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01.02.2022 00:22 Відповісти
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01.02.2022 00:31 Відповісти


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01.02.2022 00:34 Відповісти
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01.02.2022 00:43 Відповісти
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01.02.2022 00:44 Відповісти
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01.02.2022 19:42 Відповісти
Кацапи не стесняясь с зебилом в паре работают.
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01.02.2022 01:12 Відповісти
Зе правильно делает публичные заявы для укр граждан, чтоб не паниковали и цены не росли.
А во вне дипломатия делает своё дело - мега-поставки вооружения.
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01.02.2022 04:41 Відповісти
Что опять.....Кривой Рог??. ...ох и крендель!...ох и чудик! Надо купить ему повыше пианино, чтобы он с него вообще не выглядывал. Пусть держит руку на пульсе.....
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01.02.2022 06:59 Відповісти
Путлер хозяин зешмыря наркомана
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01.02.2022 11:35 Відповісти
процитував він... Віктора Федоровича Зеленського)))
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01.02.2022 12:00 Відповісти
Выпас путинский тролль вонючий?!
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28.06.2022 02:51 Відповісти
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