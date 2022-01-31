Представник РФ в ООН Небензя процитував Зеленського для виправдання агресії

Представник Росії в ООН Василь Небензя запевнив, що загрози вторгнення РФ до України немає. Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський на брифінгу західним ЗМІ закликав "не нагнітати істерику навколо перебування російських військ на кордоні".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Свою промову Небензя виголосив на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому загрозам міжнародному миру у зв'язку із ситуацією навколо України.

За його словами, Захід нібито не наводить жодних доказів на підтвердження своїх слів про те, що Росія готується до вторгнення до України.

"Переміщення військ на нашій власній території, що відбувалося і раніше і не викликало істерики, видається за підтвердження військової акції", - заявив постпред Росії.

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Небензя нагадав, що президент України Володимир Зеленський на брифінгу західним ЗМІ закликав "не нагнітати істерику навколо перебування російських військ на кордоні".

"Переді мною лежать тексти висловлювань українських офіційних осіб про відсутність загрози з боку РФ: це секретар РНБО Данілов, міністр оборони Резніков, сам президент Зеленський, які прямим текстом говорять, що не бачать тієї активності, про яку говорять (на Заході. - Ред.)", - сказав Василь Небензя.

Він запевнив, що з боку Москви не пролунало жодної загрози на адресу Києва.

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