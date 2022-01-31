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Загроза Росії виходить за межі Європи, - Польща в Радбезі ООН

Загроза Росії виходить за межі Європи, - Польща в Радбезі ООН

Агресивні дії Росії всередині та навколо України, а також ворожі акти РФ проти суверенітету інших держав, є прямою загрозою не тільки регіону, але й усьому континенту, а також глобальному миру й безпеці.

Про це заявив у понеділок під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник Республіки Польща Кшиштоф Щерський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Ми не можемо зберігати мовчання, оскільки те, що відбувається по сусідству з нами, є серйозною загрозою міжнародному миру й безпеці, а не тільки нашому регіону й континенту",- наголосив польський дипломат.

Він нагадав, що нинішнє загострення в регіоні навколо України є, на жаль, закономірним на тлі тих прецедентів, які створює агресія Росії в різних місцях - конфлікт у Придністров’ї, війну Росії проти Грузії, окупацію Криму, агресію РФ на сході України.

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Це підриває стабільність та безпеку в цьому регіоні світу, зауважив польський постпред.

"Ми не можемо зберігати мовчання, оскільки те, що відбувається в нашому регіоні, є грубим порушенням фундаментальних принципів статуту ООН",- наголосив Щерський.

Він зазначив, що така поведінка РФ може мати глобальні наслідки, сприяти погіршенню міжнародної безпеки, "і деякі держави, прихильні до ревізіонізму, можуть наслідувати цей приклад".

Щерський підкреслив, що Республіка Польща прихильна міжнародному праву, включно зі збереженням суверенітету й територіальної цілісності незалежних держав, непорушності кордонів та незастосування сили.

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Як повідомлялося, у понеділок Рада Безпеки ООН провела відкрите засідання для обговорення загрозливої поведінки Росії й нарощування військ на кордонах України та в Білорусі.

Автор: 

Польща (8629) росія (66070) Радбез ООН (869) Щерський Кшиштоф (21)


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Поляки прокинулись лише як півень в сраку клюнув і зрозумівши що за Україною вони на черзі! Коли побачили що Білорусі більше немає а утворилась на кордоні країна-терорист на чолі з маріонткою Кремля!
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31.01.2022 21:27 Відповісти
Тепер би прокинулись ще й українці - бо бачу навкруги себе купу безтурботних недоумків, навроди бєніної макаки…
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31.01.2022 21:50 Відповісти
Зрозуміли,що росія це такий собі п'яний придурок з гранатой,що кричить,,Мне терять нечего"!
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31.01.2022 21:34 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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31.01.2022 22:06 Відповісти
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31.01.2022 23:16 Відповісти
 
 