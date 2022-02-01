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Украина и Польша договорились о строительстве газопровода, - Моравецкий

Украина и Польша договорились о строительстве газопровода, - Моравецкий

Украина и Польша договорились о строительстве газопровода, позволяющего увеличить мощности передачи газа на Восток.

Об этом глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Польша уже помогает Украине с газом, передавая его с запада на восток.

"Мы говорили с премьер-министром (Шмыгалем. – Ред.) о возможности увеличения мощностей передачи газа с запада на восток, строительство газопровода. Для этого необходимо выполнить определенные инвестиции, которые мы намерены реализовать", – отметил Моравецкий.

Премьер-министр Польши также подчеркнул, что "Северный поток-2" является геополитической угрозой безопасности Европы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Моравецкий прибыл с визитом в Киев. ФОТОрепортаж

Автор: 

Польша (8512) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+23
І чого "дуркувать"? Чи буде війна чи ні - залежить від людей А от наступна зима буде точно! І Україна нарешті повинна буть забезпечена від "хотєлок " "скаженої бензоколонки"!
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01.02.2022 14:27 Ответить
+14
Польша строит газопровод норвежского газа Уже пришли к Дании.
Кроме этого принимает скраплённый газ как Прибалтика из США,
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01.02.2022 14:25 Ответить
+8
Газ полякам поставляЄ США L NG на термінал у Свіноустьє ( Польща )
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01.02.2022 14:43 Ответить
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газ из пуканов?)
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01.02.2022 14:17 Ответить
Вообще с ума сошли.
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01.02.2022 14:20 Ответить
Видимо Зеленский, таки, уговорил Моравецкого закурить.
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01.02.2022 14:24 Ответить
Схоже на велике газогонство...
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01.02.2022 14:22 Ответить
"Велике газівництво".
Лучше бы армию укрепляли, война через две недели!
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01.02.2022 14:22 Ответить
Через 2 тижні я тебе запитаю про війну.
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01.02.2022 14:24 Ответить

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01.02.2022 14:26 Ответить
А че не спросить на прямую, все, как то зигзагами, то реверс, то + какие то?
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01.02.2022 15:25 Ответить
напрямую
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01.02.2022 20:24 Ответить
Польша строит газопровод норвежского газа Уже пришли к Дании.
Кроме этого принимает скраплённый газ как Прибалтика из США,
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01.02.2022 14:25 Ответить
І чого "дуркувать"? Чи буде війна чи ні - залежить від людей А от наступна зима буде точно! І Україна нарешті повинна буть забезпечена від "хотєлок " "скаженої бензоколонки"!
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01.02.2022 14:27 Ответить
Так воно і є і тут московія наступила на свої яйця. Дай Боже побудувати разом з поляками цей газопровід і хай московія їсть свій газ. Я думаю, що цієї зими багато європейських країн зрозуміли, що таке "дешевий російський газ" і будуть шукати інший газ.
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01.02.2022 14:53 Ответить
Есть опасения,что Москва не даст построить этот газопровод.
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01.02.2022 15:06 Ответить
Ну розумово , що у Шмигаля (читай у зеКловуна) нема й ніколи не було жодного уявлення про ГТС Україні , але Моравецькому не гидко такую декларативну херню підписувати .

Я не вірю своїм очам . Я сам колись приймав участь впроєктуванні "Помари-Ужгород" . Я знаю , що через Україну до Угорщини , Словетчини , Румунії та й трохи и до ПольшІ проходить щось на кшалт 11 гілок газогону з діаметром Ду1400 (мм) . Сукупна потужність ції гілок десь так 150-150 млд. кубів газу у рік . Зараз проходить тільки 30 . В крайщі часи було 120 .

Що йще потрібно будувати . Це *********** , що ці гілки якісь там "у поганому стані" . ***** йще меньше шльопера Вофіка розуміє й на газі й в стані гоазогінів України . Це може навтопроводи вже якось старі .

Подавна більшість труб , особливо в часи 1980-1991 року були фірми "Нова-Піньой" (Італія) й "Манесман" (ФРН) . Були йще японські труби . Спіральношовні трубу великого діаметру лише Маріупіль виготовляв в Софкоїдні часи . Але недостаньо .
Ці труби точно ***** переживить . Разом з Шогою й навіть більш молодого Глаз"єва теж переживуть .
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01.02.2022 14:32 Ответить
Сейчас все в Европе хотят сесть на трубу и покупая газ в РФ по 300 продавать его по 1000 или 2000) в забеги участвуют внимание: Германия, Венгрия и кто б выдумали Поляки))) Браво Речь посполита)) Вангую что при конфликте на украине Поляки попытаются заполнить газом РФ Ямал-Европа)) Делаем ставки господа, делаем ставки)) Забег будет весьма увлекательный и победитель не очевиден)) Но Венгрия пока вырвалась вперет, но вот Польша обходит Германию и набиирает хорошую скорость пытается обойти Венгрию...)) Реклама и через несколько мы вернемся в студию и продолжим комментировать сей увликательный матч)))
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01.02.2022 14:40 Ответить
"Я знаю , що через Україну до Угорщини , Словетчини , Румунії та й трохи и до ПольшІ проходить..."

ну реально, неужели не понятно, что речь идет о газопроводе ОТ ПОЛЬШИ К УКРАИНЕ, а не наоборот?
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01.02.2022 16:37 Ответить
Мені (як інженеру - випускникові "Керосінки") будьмо росповідати як влаштованна КС (компресорна станція) й що таке зворотній клапан й як робляться перемички (що б міняти напрямок руху газу) ?!

Дядечку , ніколи у світі не народився той будівник , що збудує дешевше новий продуктопровід тільки що б поміняти напрямок ! Навіть фізично вірізати патрубки й фізично поміняти вход на вихід . Пересунути сепаратори (очистки газу) , пересунути станції охолодження газу (вентілятори) повернути ГТН на 180 градусів -- навіть усе це дешевше , ніж будувати новий газогін .

Але ж проєктували усе інженери , а не кловуни й саме тому зміна напрямку на 180 можлива й через просто автоматику , бе ж жодних попередніх физичник перебудов . Єдиний недолік такого перемикання - це додаткові втрати потоку (через збільшення гідравлічного спротиву) . Але й це можливо прорахувати .
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01.02.2022 17:43 Ответить
непонятно
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01.02.2022 20:28 Ответить
да что непонятного? Берётся американский жидкий газ и по трубе идёт из Польши в Украину. А Польша берёт его танкерами по морю. Непонятно только почему Украина напрямую в Одессе сама не может принимать этот газ.
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02.02.2022 17:41 Ответить
А откуда газ у поляков, они добывают 5-6 млрд.куб. потребляют 20-21 млрд.куб. , очередное *****..во, как с реверсом газа.
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01.02.2022 14:36 Ответить
Газ полякам поставляЄ США L NG на термінал у Свіноустьє ( Польща )
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01.02.2022 14:43 Ответить
Не кіпішуй , а прочитай нижче , де я поснив звідки газ у Польщі !
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01.02.2022 14:45 Ответить
У відповідь на "Північний Потік"-2, Зеленський анонсував будівництво українського газопроводу, що відбиратиме газ в Німеччині і відкачуватиме назад в РФ!
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01.02.2022 14:48 Ответить
Це , звісно , жарт
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01.02.2022 14:57 Ответить
У шмарклі все жарти,але нарід тільки плаче,а не сміється.
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01.02.2022 15:36 Ответить
Ну нормальна така спотова ціна на газ буде, плюс транзит
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01.02.2022 14:59 Ответить
можно цифры и расчёты?
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02.02.2022 17:37 Ответить
Поточные цены на газ на бирже
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02.02.2022 17:59 Ответить
газпрём испустил кишечные газы...))

https://pbs.twimg.com/media/FKgWygMXsAAvM99?format=jpg&name=small
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01.02.2022 16:19 Ответить
"З заходу на схід" це означає що Польща збирається гендлювати з нами газом,отриманим через ПП-2 і Німеччину...Приклад Словаччини надихає...Хоча по факту одне з найбільших газопромислів на Львівщині - Хідновичське,3 км. від кордону - працює на повну і майже весь газ шурує на Польщу...Чи не придумали оборудку,по якій нам будуть продавати наш же газ і виставляти це як благодіяння?..
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01.02.2022 17:00 Ответить
Поляки, вы там будьте поосторожнее, а то вам в отместку москали могут какой-нибудь склад взорвать или московские хакеры поднимут давление в трубе.
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02.02.2022 17:36 Ответить
 
 