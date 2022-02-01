Украина и Польша договорились о строительстве газопровода, - Моравецкий
Украина и Польша договорились о строительстве газопровода, позволяющего увеличить мощности передачи газа на Восток.
Об этом глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Польша уже помогает Украине с газом, передавая его с запада на восток.
"Мы говорили с премьер-министром (Шмыгалем. – Ред.) о возможности увеличения мощностей передачи газа с запада на восток, строительство газопровода. Для этого необходимо выполнить определенные инвестиции, которые мы намерены реализовать", – отметил Моравецкий.
Премьер-министр Польши также подчеркнул, что "Северный поток-2" является геополитической угрозой безопасности Европы.
Топ комментарии
+23 Яр Холодний
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+14 Aleks T #464436
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+8 Amber
показать весь комментарий01.02.2022 14:43 Ответить Ссылка
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Лучше бы армию укрепляли, война через две недели!
Кроме этого принимает скраплённый газ как Прибалтика из США,
Я не вірю своїм очам . Я сам колись приймав участь впроєктуванні "Помари-Ужгород" . Я знаю , що через Україну до Угорщини , Словетчини , Румунії та й трохи и до ПольшІ проходить щось на кшалт 11 гілок газогону з діаметром Ду1400 (мм) . Сукупна потужність ції гілок десь так 150-150 млд. кубів газу у рік . Зараз проходить тільки 30 . В крайщі часи було 120 .
Що йще потрібно будувати . Це *********** , що ці гілки якісь там "у поганому стані" . ***** йще меньше шльопера Вофіка розуміє й на газі й в стані гоазогінів України . Це може навтопроводи вже якось старі .
Подавна більшість труб , особливо в часи 1980-1991 року були фірми "Нова-Піньой" (Італія) й "Манесман" (ФРН) . Були йще японські труби . Спіральношовні трубу великого діаметру лише Маріупіль виготовляв в Софкоїдні часи . Але недостаньо .
Ці труби точно ***** переживить . Разом з Шогою й навіть більш молодого Глаз"єва теж переживуть .
ну реально, неужели не понятно, что речь идет о газопроводе ОТ ПОЛЬШИ К УКРАИНЕ, а не наоборот?
Дядечку , ніколи у світі не народився той будівник , що збудує дешевше новий продуктопровід тільки що б поміняти напрямок ! Навіть фізично вірізати патрубки й фізично поміняти вход на вихід . Пересунути сепаратори (очистки газу) , пересунути станції охолодження газу (вентілятори) повернути ГТН на 180 градусів -- навіть усе це дешевше , ніж будувати новий газогін .
Але ж проєктували усе інженери , а не кловуни й саме тому зміна напрямку на 180 можлива й через просто автоматику , бе ж жодних попередніх физичник перебудов . Єдиний недолік такого перемикання - це додаткові втрати потоку (через збільшення гідравлічного спротиву) . Але й це можливо прорахувати .
https://pbs.twimg.com/media/FKgWygMXsAAvM99?format=jpg&name=small