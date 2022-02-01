Україна та Польща домовились про будівництво газопроводу, - Моравецький

Україна та Польща домовились про будівництво газопроводу, який дасть змогу збільшити потужності передачі газу на Схід.

Про це глава польського уряду Матеуш Моравецький заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Польща вже допомагає Україні з газом, передаючи його з заходу на схід.

"Ми говорили з прем'єр-міністром (Шмигалем. - Ред.) про можливість збільшення потужностей передачі газу з заходу на схід, будівництво газопроводу. Для цього необхідно виконати певні інвестиції, які ми маємо намір реалізувати", - зазначив Моравецький.

Прем'єр-міністр Польщі також наголосив, що "Північний потік - 2" є геополітичною загрозою безпеці Європи.

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