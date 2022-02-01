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Україна та Польща домовились про будівництво газопроводу, - Моравецький

Україна та Польща домовились про будівництво газопроводу, - Моравецький

Україна та Польща домовились про будівництво газопроводу, який дасть змогу збільшити потужності передачі газу на Схід.

Про це глава польського уряду Матеуш Моравецький заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Польща вже допомагає Україні з газом, передаючи його з заходу на схід.

"Ми говорили з прем'єр-міністром (Шмигалем. - Ред.) про можливість збільшення потужностей передачі газу з заходу на схід, будівництво газопроводу. Для цього необхідно виконати певні інвестиції, які ми маємо намір реалізувати", - зазначив Моравецький.

Прем'єр-міністр Польщі також наголосив, що "Північний потік - 2" є геополітичною загрозою безпеці Європи.

Також читайте: Моравецький про позицію Німеччини щодо постачання зброї Україні: "Путіна треба зупинити, доки не пізно"

Автор: 

Польща (8634) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+23
І чого "дуркувать"? Чи буде війна чи ні - залежить від людей А от наступна зима буде точно! І Україна нарешті повинна буть забезпечена від "хотєлок " "скаженої бензоколонки"!
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01.02.2022 14:27 Відповісти
+14
Польша строит газопровод норвежского газа Уже пришли к Дании.
Кроме этого принимает скраплённый газ как Прибалтика из США,
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01.02.2022 14:25 Відповісти
+8
Газ полякам поставляЄ США L NG на термінал у Свіноустьє ( Польща )
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01.02.2022 14:43 Відповісти
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газ из пуканов?)
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01.02.2022 14:17 Відповісти
Вообще с ума сошли.
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01.02.2022 14:20 Відповісти
Видимо Зеленский, таки, уговорил Моравецкого закурить.
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01.02.2022 14:24 Відповісти
Схоже на велике газогонство...
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01.02.2022 14:22 Відповісти
"Велике газівництво".
Лучше бы армию укрепляли, война через две недели!
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01.02.2022 14:22 Відповісти
Через 2 тижні я тебе запитаю про війну.
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01.02.2022 14:24 Відповісти

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01.02.2022 14:26 Відповісти
А че не спросить на прямую, все, как то зигзагами, то реверс, то + какие то?
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01.02.2022 15:25 Відповісти
напрямую
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01.02.2022 20:24 Відповісти
Польша строит газопровод норвежского газа Уже пришли к Дании.
Кроме этого принимает скраплённый газ как Прибалтика из США,
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01.02.2022 14:25 Відповісти
І чого "дуркувать"? Чи буде війна чи ні - залежить від людей А от наступна зима буде точно! І Україна нарешті повинна буть забезпечена від "хотєлок " "скаженої бензоколонки"!
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01.02.2022 14:27 Відповісти
Так воно і є і тут московія наступила на свої яйця. Дай Боже побудувати разом з поляками цей газопровід і хай московія їсть свій газ. Я думаю, що цієї зими багато європейських країн зрозуміли, що таке "дешевий російський газ" і будуть шукати інший газ.
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01.02.2022 14:53 Відповісти
Есть опасения,что Москва не даст построить этот газопровод.
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01.02.2022 15:06 Відповісти
Ну розумово , що у Шмигаля (читай у зеКловуна) нема й ніколи не було жодного уявлення про ГТС Україні , але Моравецькому не гидко такую декларативну херню підписувати .

Я не вірю своїм очам . Я сам колись приймав участь впроєктуванні "Помари-Ужгород" . Я знаю , що через Україну до Угорщини , Словетчини , Румунії та й трохи и до ПольшІ проходить щось на кшалт 11 гілок газогону з діаметром Ду1400 (мм) . Сукупна потужність ції гілок десь так 150-150 млд. кубів газу у рік . Зараз проходить тільки 30 . В крайщі часи було 120 .

Що йще потрібно будувати . Це *********** , що ці гілки якісь там "у поганому стані" . ***** йще меньше шльопера Вофіка розуміє й на газі й в стані гоазогінів України . Це може навтопроводи вже якось старі .

Подавна більшість труб , особливо в часи 1980-1991 року були фірми "Нова-Піньой" (Італія) й "Манесман" (ФРН) . Були йще японські труби . Спіральношовні трубу великого діаметру лише Маріупіль виготовляв в Софкоїдні часи . Але недостаньо .
Ці труби точно ***** переживить . Разом з Шогою й навіть більш молодого Глаз"єва теж переживуть .
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01.02.2022 14:32 Відповісти
Сейчас все в Европе хотят сесть на трубу и покупая газ в РФ по 300 продавать его по 1000 или 2000) в забеги участвуют внимание: Германия, Венгрия и кто б выдумали Поляки))) Браво Речь посполита)) Вангую что при конфликте на украине Поляки попытаются заполнить газом РФ Ямал-Европа)) Делаем ставки господа, делаем ставки)) Забег будет весьма увлекательный и победитель не очевиден)) Но Венгрия пока вырвалась вперет, но вот Польша обходит Германию и набиирает хорошую скорость пытается обойти Венгрию...)) Реклама и через несколько мы вернемся в студию и продолжим комментировать сей увликательный матч)))
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01.02.2022 14:40 Відповісти
"Я знаю , що через Україну до Угорщини , Словетчини , Румунії та й трохи и до ПольшІ проходить..."

ну реально, неужели не понятно, что речь идет о газопроводе ОТ ПОЛЬШИ К УКРАИНЕ, а не наоборот?
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01.02.2022 16:37 Відповісти
Мені (як інженеру - випускникові "Керосінки") будьмо росповідати як влаштованна КС (компресорна станція) й що таке зворотній клапан й як робляться перемички (що б міняти напрямок руху газу) ?!

Дядечку , ніколи у світі не народився той будівник , що збудує дешевше новий продуктопровід тільки що б поміняти напрямок ! Навіть фізично вірізати патрубки й фізично поміняти вход на вихід . Пересунути сепаратори (очистки газу) , пересунути станції охолодження газу (вентілятори) повернути ГТН на 180 градусів -- навіть усе це дешевше , ніж будувати новий газогін .

Але ж проєктували усе інженери , а не кловуни й саме тому зміна напрямку на 180 можлива й через просто автоматику , бе ж жодних попередніх физичник перебудов . Єдиний недолік такого перемикання - це додаткові втрати потоку (через збільшення гідравлічного спротиву) . Але й це можливо прорахувати .
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01.02.2022 17:43 Відповісти
непонятно
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01.02.2022 20:28 Відповісти
да что непонятного? Берётся американский жидкий газ и по трубе идёт из Польши в Украину. А Польша берёт его танкерами по морю. Непонятно только почему Украина напрямую в Одессе сама не может принимать этот газ.
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02.02.2022 17:41 Відповісти
А откуда газ у поляков, они добывают 5-6 млрд.куб. потребляют 20-21 млрд.куб. , очередное *****..во, как с реверсом газа.
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01.02.2022 14:36 Відповісти
Газ полякам поставляЄ США L NG на термінал у Свіноустьє ( Польща )
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01.02.2022 14:43 Відповісти
Не кіпішуй , а прочитай нижче , де я поснив звідки газ у Польщі !
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01.02.2022 14:45 Відповісти
У відповідь на "Північний Потік"-2, Зеленський анонсував будівництво українського газопроводу, що відбиратиме газ в Німеччині і відкачуватиме назад в РФ!
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01.02.2022 14:48 Відповісти
Це , звісно , жарт
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01.02.2022 14:57 Відповісти
У шмарклі все жарти,але нарід тільки плаче,а не сміється.
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01.02.2022 15:36 Відповісти
Ну нормальна така спотова ціна на газ буде, плюс транзит
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01.02.2022 14:59 Відповісти
можно цифры и расчёты?
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02.02.2022 17:37 Відповісти
Поточные цены на газ на бирже
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02.02.2022 17:59 Відповісти
газпрём испустил кишечные газы...))

https://pbs.twimg.com/media/FKgWygMXsAAvM99?format=jpg&name=small
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01.02.2022 16:19 Відповісти
"З заходу на схід" це означає що Польща збирається гендлювати з нами газом,отриманим через ПП-2 і Німеччину...Приклад Словаччини надихає...Хоча по факту одне з найбільших газопромислів на Львівщині - Хідновичське,3 км. від кордону - працює на повну і майже весь газ шурує на Польщу...Чи не придумали оборудку,по якій нам будуть продавати наш же газ і виставляти це як благодіяння?..
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01.02.2022 17:00 Відповісти
Поляки, вы там будьте поосторожнее, а то вам в отместку москали могут какой-нибудь склад взорвать или московские хакеры поднимут давление в трубе.
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02.02.2022 17:36 Відповісти
 
 