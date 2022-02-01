Україна та Польща домовились про будівництво газопроводу, - Моравецький
Україна та Польща домовились про будівництво газопроводу, який дасть змогу збільшити потужності передачі газу на Схід.
Про це глава польського уряду Матеуш Моравецький заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Польща вже допомагає Україні з газом, передаючи його з заходу на схід.
"Ми говорили з прем'єр-міністром (Шмигалем. - Ред.) про можливість збільшення потужностей передачі газу з заходу на схід, будівництво газопроводу. Для цього необхідно виконати певні інвестиції, які ми маємо намір реалізувати", - зазначив Моравецький.
Прем'єр-міністр Польщі також наголосив, що "Північний потік - 2" є геополітичною загрозою безпеці Європи.
Топ коментарі
+23 Яр Холодний
показати весь коментар01.02.2022 14:27 Відповісти Посилання
+14 Aleks T #464436
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+8 Amber
показати весь коментар01.02.2022 14:43 Відповісти Посилання
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Лучше бы армию укрепляли, война через две недели!
Кроме этого принимает скраплённый газ как Прибалтика из США,
Я не вірю своїм очам . Я сам колись приймав участь впроєктуванні "Помари-Ужгород" . Я знаю , що через Україну до Угорщини , Словетчини , Румунії та й трохи и до ПольшІ проходить щось на кшалт 11 гілок газогону з діаметром Ду1400 (мм) . Сукупна потужність ції гілок десь так 150-150 млд. кубів газу у рік . Зараз проходить тільки 30 . В крайщі часи було 120 .
Що йще потрібно будувати . Це *********** , що ці гілки якісь там "у поганому стані" . ***** йще меньше шльопера Вофіка розуміє й на газі й в стані гоазогінів України . Це може навтопроводи вже якось старі .
Подавна більшість труб , особливо в часи 1980-1991 року були фірми "Нова-Піньой" (Італія) й "Манесман" (ФРН) . Були йще японські труби . Спіральношовні трубу великого діаметру лише Маріупіль виготовляв в Софкоїдні часи . Але недостаньо .
Ці труби точно ***** переживить . Разом з Шогою й навіть більш молодого Глаз"єва теж переживуть .
ну реально, неужели не понятно, что речь идет о газопроводе ОТ ПОЛЬШИ К УКРАИНЕ, а не наоборот?
Дядечку , ніколи у світі не народився той будівник , що збудує дешевше новий продуктопровід тільки що б поміняти напрямок ! Навіть фізично вірізати патрубки й фізично поміняти вход на вихід . Пересунути сепаратори (очистки газу) , пересунути станції охолодження газу (вентілятори) повернути ГТН на 180 градусів -- навіть усе це дешевше , ніж будувати новий газогін .
Але ж проєктували усе інженери , а не кловуни й саме тому зміна напрямку на 180 можлива й через просто автоматику , бе ж жодних попередніх физичник перебудов . Єдиний недолік такого перемикання - це додаткові втрати потоку (через збільшення гідравлічного спротиву) . Але й це можливо прорахувати .
https://pbs.twimg.com/media/FKgWygMXsAAvM99?format=jpg&name=small