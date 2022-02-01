Моравецкий прибыл с визитом в Киев. ФОТОрепортаж
Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий прибыл с официальным визитом в Киев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение канцелярии главы польского правительства в Твиттере.
Как сообщается, Моравецкий возложил цветы к могиле польских легионеров 1920 года на Байковом кладбище, а также почтил память павших за Украину у Стены памяти возле Михайловского Златоверхого монастыря.
Затем он встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.
В ходе визита Моравецкий также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев 1 февраля планируют объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной. Но об этом мало известно.
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