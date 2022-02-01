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Моравецкий прибыл с визитом в Киев. ФОТОрепортаж

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий прибыл с официальным визитом в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение канцелярии главы польского правительства в Твиттере.

Как сообщается, Моравецкий возложил цветы к могиле польских легионеров 1920 года на Байковом кладбище, а также почтил память павших за Украину у Стены памяти возле Михайловского Златоверхого монастыря.

Затем он встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Великобританией и Польшей, - Зеленский

В ходе визита Моравецкий также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев 1 февраля планируют объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной. Но об этом мало известно.

Автор: 

Польша (8512) Моравецкий Матеуш (287)


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а вот когда прилетит борис, появятся сообщения "в аэропорту высокого гостя встречали дерьмак и другие официальные лица"
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01.02.2022 12:11 Ответить
Моравецькому респект,особливо за вшанування загиблих за незалежність України...
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01.02.2022 12:15 Ответить
- Владимир Александрович! Завтра в Киев Джонсон приезжает - премьер-министр Великобритании!
- Зачем?!
- Обсудить с Вами вопросы безопасности и поставок оружия...
- Да зае**ли уже эти "обеспокоенные"!!! То с Америки , то с Канады , то с Евросоюза , то с НАТО! Некогда "кокса" нюхнуть в спокойной обстановке!
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01.02.2022 12:15 Ответить
Ждём ещё Борю сегодня. Может ещё ватоуничтожителей каких-то привезет
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01.02.2022 12:17 Ответить
ВЕСЬ цивилизованный Мир с ВЕЛИКОЙ УКРАИНОЙ ! Слава Украине и её союзникам !
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01.02.2022 12:18 Ответить
Пусть полыхают пердаки и треснут ватные портки!
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01.02.2022 12:20 Ответить
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01.02.2022 12:27 Ответить
Вітаємо.
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01.02.2022 12:46 Ответить
🇵🇱💙💛
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01.02.2022 13:11 Ответить
 
 