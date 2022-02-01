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Моравецький прибув з візитом до Києва. ФОТОрепортаж

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький прибув з офіційним візитом до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення канцелярії глави польського уряду у твіттер.

Як повідомляється, Моравецький поклав квіти до могили польських легіонерів 1920 року на Байковому кладовищі, а також вшанував пам'ять полеглих за Україну біля Стіни пам'яті поблизу Михайлівського Златоверхого монастиря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон та Моравецький у Києві планують оголосити про новий формат співпраці з Україною, - ЗМІ

Далі він зустрівся з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

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Також читайте: Безпека України - це безпека всієї Європи, Путіна потрібно зупинити та не допустити подальших агресивних дій Росії, - Моравецький

Під час візиту Моравецький також проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше у ЗМІ з'явилась інфоомація про те, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та глава уряду Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Києва 1 лютого планують оголосити про створення нового формату співпраці з Україною. Та наразі про це мало відомо.

Польща (8636) Моравецький Матеуш (371)


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а вот когда прилетит борис, появятся сообщения "в аэропорту высокого гостя встречали дерьмак и другие официальные лица"
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01.02.2022 12:11 Відповісти
Моравецькому респект,особливо за вшанування загиблих за незалежність України...
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01.02.2022 12:15 Відповісти
- Владимир Александрович! Завтра в Киев Джонсон приезжает - премьер-министр Великобритании!
- Зачем?!
- Обсудить с Вами вопросы безопасности и поставок оружия...
- Да зае**ли уже эти "обеспокоенные"!!! То с Америки , то с Канады , то с Евросоюза , то с НАТО! Некогда "кокса" нюхнуть в спокойной обстановке!
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01.02.2022 12:15 Відповісти
Ждём ещё Борю сегодня. Может ещё ватоуничтожителей каких-то привезет
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01.02.2022 12:17 Відповісти
ВЕСЬ цивилизованный Мир с ВЕЛИКОЙ УКРАИНОЙ ! Слава Украине и её союзникам !
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01.02.2022 12:18 Відповісти
Пусть полыхают пердаки и треснут ватные портки!
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01.02.2022 12:20 Відповісти
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01.02.2022 12:27 Відповісти
Вітаємо.
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01.02.2022 12:46 Відповісти
🇵🇱💙💛
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01.02.2022 13:11 Відповісти
 
 