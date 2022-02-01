Моравецький прибув з візитом до Києва. ФОТОрепортаж
Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький прибув з офіційним візитом до Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення канцелярії глави польського уряду у твіттер.
Як повідомляється, Моравецький поклав квіти до могили польських легіонерів 1920 року на Байковому кладовищі, а також вшанував пам'ять полеглих за Україну біля Стіни пам'яті поблизу Михайлівського Златоверхого монастиря.
Далі він зустрівся з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Під час візиту Моравецький також проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
Раніше у ЗМІ з'явилась інфоомація про те, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та глава уряду Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Києва 1 лютого планують оголосити про створення нового формату співпраці з Україною. Та наразі про це мало відомо.
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