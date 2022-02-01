РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8758 посетителей онлайн
Новости
1 020 5

Шмыгаль и Моравецкий призвали Германию не способствовать запуску "Северного потока-2"

Шмыгаль и Моравецкий призвали Германию не способствовать запуску

Украина ожидает от Германии ответственного отношения к вопросу газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В условиях повышения эскалации и возможного развития агрессии, которая уже восемь лет длится против Украины, мы ожидаем ответственного отношения со стороны наших немецких партнеров. Мы не ожидаем обмена вопросов безопасности на экономические вопросы - это разные вещи", - глава украинского правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что "Северный поток-2" является гибридным оружием России, и призвал цивилизованный мир, в частности Германию, принять все меры, чтобы не допустить использования газопровода против Украины и Евросоюза.

В то же время, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также призвал Германию не способствовать запуску данного газопровода.

"Нельзя одной рукой показывать солидарность с Украиной, а другой - подписывать сертификационные документы по "Северному потоку-2", - сказал он.

Читайте также: В Бундестаге объяснили отказ ФРГ поставлять оружие Украине: Идет переговорный процесс. В случае вторжения РФ будут рассмотрены "все варианты"

Автор: 

Германия (7079) Северный поток (1458) Моравецкий Матеуш (287) Шмыгаль Денис (2726)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
они призвали, может газ им дешевый дадите, за свой беспокойтесь, вашей трубе - ТРУБА.
показать весь комментарий
01.02.2022 15:15 Ответить
ПІД)(УЙЛОВИКУ.
ДОСИТЬ МОЗГОСЕРИТИ ІНЕТОМ.
показать весь комментарий
01.02.2022 15:32 Ответить
ПРИЗИВАТИ НІМЕТЧИНУ НЕ ЗАПУСКАТИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК 2,
ЦЕ ТАК САМО ЯК ПРИЗИВАТИ ВАГІТНУ НЕ НАРОДЖУВАТИ.
показать весь комментарий
01.02.2022 15:31 Ответить
Наивные
показать весь комментарий
01.02.2022 17:06 Ответить
 
 