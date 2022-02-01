Шмыгаль и Моравецкий призвали Германию не способствовать запуску "Северного потока-2"
Украина ожидает от Германии ответственного отношения к вопросу газопровода "Северный поток-2".
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В условиях повышения эскалации и возможного развития агрессии, которая уже восемь лет длится против Украины, мы ожидаем ответственного отношения со стороны наших немецких партнеров. Мы не ожидаем обмена вопросов безопасности на экономические вопросы - это разные вещи", - глава украинского правительства.
Шмыгаль подчеркнул, что "Северный поток-2" является гибридным оружием России, и призвал цивилизованный мир, в частности Германию, принять все меры, чтобы не допустить использования газопровода против Украины и Евросоюза.
В то же время, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также призвал Германию не способствовать запуску данного газопровода.
"Нельзя одной рукой показывать солидарность с Украиной, а другой - подписывать сертификационные документы по "Северному потоку-2", - сказал он.
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