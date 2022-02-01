РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13148 посетителей онлайн
Новости
3 226 9

Украина начинает использование лекарства прямого действия от COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

Украина начинает использование лекарства прямого действия от COVID-19, -

В прошлом году Украина подписала контракты на рекордные суммы на поставку в Украину только появившихся лекарств против COVID-19, страна получит препараты уже 1 февраля.

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал народный депутат (фракция "Слуга народа"), председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Мы в прошлом году законтрактовали, и уже 1 февраля страна начнет использовать самое современное лекарство прямого действия от COVID-19, которое только сегодня появилось во всем мире. И Украина не ждет, и уже 1 февраля мы получаем это лекарство", — подчеркнул он.

Лекарство получило государственную регистрацию в системе экстренного использования.

Также смотрите: С апреля 2022 года антибиотики в Украине будут продавать исключительно по электронному рецепту, - Ляшко. ВИДЕО

"Они получили государственную регистрацию в системе экстренного использования, как и Соединенные Штаты как страны Европейского Союза", — пояснил нардеп.

Автор: 

лекарства (1227) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Даладно , лекарство от "страшного" вируса ???
От гриппа уже изобрели разве?
показать весь комментарий
01.02.2022 16:46 Ответить
Сколько вы ещё будете травить людей???
показать весь комментарий
01.02.2022 20:15 Ответить
Поэтому сейчас и накручиваем статистику по ковиду, и врачи будут при любой простуде их выписывать. Чем больше будет реализация, тем больше будут откаты.
показать весь комментарий
01.02.2022 17:05 Ответить
Так пусть выписывают!бумага всё стерпит, главное их не употреблять!чистые люди меня поймут
показать весь комментарий
01.02.2022 21:43 Ответить
Фуфломицин за 70 баксов. Кто-то хорошо заработает.
показать весь комментарий
01.02.2022 17:12 Ответить
хм..."Прямого действия" это что анально будете тасовать добровольцам!?
.. ну вы блин даете Айболиты.. болезни нет и лекарства есть у них...
показать весь комментарий
01.02.2022 17:25 Ответить
************ ліки означає одне - найменш досліджувані і випробувані ліки. Хоча б за браком часу! А так - куй желєзо, пока горячо!
показать весь комментарий
01.02.2022 18:35 Ответить
Вакцинация сомнительными препаратами не прокатила. Хорошо. Теперь при обращении в семейную поликлинику будете сдавать тесты, и если кто такой умный и избежал вакцинации, то обязательно найдем ковид, ведь миллион "тестов" уже закуплены, и мы его будем лечить эксперементальными препаратами зарегистрированными по ускоренной процедуре, или если совсем дурак, то согласно протоколу ВОЗ, вперед ногами.
показать весь комментарий
02.02.2022 06:13 Ответить
И еще! Не вздумайте на прием принести вместо себя манекены! И у них найдем ковид! Мы подняли зарплаты семейным врачам! Найдут все, на что и на кого укажем!
показать весь комментарий
02.02.2022 06:23 Ответить
 
 