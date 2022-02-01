Украина начинает использование лекарства прямого действия от COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

В прошлом году Украина подписала контракты на рекордные суммы на поставку в Украину только появившихся лекарств против COVID-19, страна получит препараты уже 1 февраля.

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал народный депутат (фракция "Слуга народа"), председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Мы в прошлом году законтрактовали, и уже 1 февраля страна начнет использовать самое современное лекарство прямого действия от COVID-19, которое только сегодня появилось во всем мире. И Украина не ждет, и уже 1 февраля мы получаем это лекарство", — подчеркнул он.

Лекарство получило государственную регистрацию в системе экстренного использования.

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"Они получили государственную регистрацию в системе экстренного использования, как и Соединенные Штаты как страны Европейского Союза", — пояснил нардеп.