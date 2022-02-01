Суд решил не наказывать студента, установившего камеру в душевой общежития КПИ
Судья принял во внимание "действенное раскаяние" обвиняемого, а также то, что закон он нарушил впервые.
Об этом говорится в решении Соломенского суда, опубликованном в Едином реестре судебных дел, сообщает Цензор.НЕТ.
Две потерпевшие по этому делу заявили, что получили возмещение и не имеют претензий к обвиняемому. Они попросили закрыть производство.
Адвокат отметил, что парень нарушил закон впервые, признает свою вину и искренне раскаивается.
Суд поддержал позицию адвоката и освободил студента от уголовной ответственности, а производство против него – закрыл.
Напомним, камеру обнаружили в женском душе общежития №7 Киевского политехнического института (КПИ) 28 октября 2021 года. Личность установившего оборудования выяснили при восстановлении файлов. Студент-второкурсник "засветил" свое лицо, когда тестировал камеру. За время, пока она была в душевой, он успел записать несколько видео. На парня написали заявление в полицию.
Соломенское управление полиции начало расследование по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины – нарушение неприкосновенности частной жизни.
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Я не говорю, что сразу надо пожизненное, но можно было отправить туалеты убирать, если его так тянет к душевым и туалетам.
У каждого есть своя цена
Слайды в студию!
- Верно ли, сэр, что вы утверждаете, будто все женщины продажны?
- Да, ваше величество.
- И я тоже?! - возмутилась королева.
- И вы тоже, ваше величество, - спокойно ответил Шоу.
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- Что, так дешево?! - удивилась королева.
- Вот видите, вы уже и торгуетесь, - улыбнулся драматург.
Тігран Єнгібарян, який на великій швидкості насмерть збив людину, зібрався на держслужбу
https://anticor-kharkiv.org/our-work/10605/
Про це стало відомо з його https://public.nazk.gov.ua/documents/a617479b-631f-43f7-8ef4-1681a6a1e0fb декларації , як кандидата на посаду.
У своїй декларації Єнгібарян не вказав жодного житла, яким би володів або користувався. Також, Єнгібарян вказав, що в нього немає автівки.
Раніше Єнгібарян працював у фірмі свого батька - ТОВ "Санро ЛТД", де офіційно заробив 50 тис. грн за рік. Це близько мінімальної заробітної плати.
При цьому Єнгібарян вказує, що в нього є заощадження - 20 тис. дол, 10 тис. євро та 320 тис. грн.
Нагадаємо, https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/pogibshemu-17-let-harkove-proizoshlo-smertelnoe-1516172389.html аварія у Харкові сталася 16 січня 2018 року - Енгібарян збив 17-річного підлітка на Салтівському шосе і зник з місця аварії. Аварія сталася на пішохідному переході, в результаті удару пішохід двічі перекинувся в повітрі.
Вироком районного суду Єнгібарян був https://www.rbc.ua/rus/news/sud-prigovoril-vinovnika-smertelnogo-dtp-1524487731.html визнаний винним ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст.135 КК України і йому призначено покарання 3 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Вирок обвинуваченим і захисниками були подані апеляції.
Апеляційний суд Харківської області https://www.rbc.ua/ukr/news/vinovnika-smertelnogo-dtp-harkove-engibaryana-1535470322.html змінив реальний термін на умовний з випробувальним терміном. Головою колегії був суддя Володимир Плетньов, який зараз є депутатом міськради від Партії Шарія.
а ви все тік-ток да тік-ток....