Суд решил не наказывать студента, установившего камеру в душевой общежития КПИ

Судья принял во внимание "действенное раскаяние" обвиняемого, а также то, что закон он нарушил впервые.

Об этом говорится в решении Соломенского суда, опубликованном в Едином реестре судебных дел, сообщает Цензор.НЕТ.

Две потерпевшие по этому делу заявили, что получили возмещение и не имеют претензий к обвиняемому. Они попросили закрыть производство.

Адвокат отметил, что парень нарушил закон впервые, признает свою вину и искренне раскаивается.

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Суд поддержал позицию адвоката и освободил студента от уголовной ответственности, а производство против него – закрыл.

Напомним, камеру обнаружили в женском душе общежития №7 Киевского политехнического института (КПИ) 28 октября 2021 года. Личность установившего оборудования выяснили при восстановлении файлов. Студент-второкурсник "засветил" свое лицо, когда тестировал камеру. За время, пока она была в душевой, он успел записать несколько видео. На парня написали заявление в полицию.

Соломенское управление полиции начало расследование по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины – нарушение неприкосновенности частной жизни.