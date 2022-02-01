РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13002 посетителя онлайн
Новости
10 633 48

Суд решил не наказывать студента, установившего камеру в душевой общежития КПИ

Суд решил не наказывать студента, установившего камеру в душевой общежития КПИ

Судья принял во внимание "действенное раскаяние" обвиняемого, а также то, что закон он нарушил впервые.

Об этом говорится в решении Соломенского суда, опубликованном в Едином реестре судебных дел, сообщает Цензор.НЕТ.

Две потерпевшие по этому делу заявили, что получили возмещение и не имеют претензий к обвиняемому. Они попросили закрыть производство.

Адвокат отметил, что парень нарушил закон впервые, признает свою вину и искренне раскаивается.

Читайте также: Неизвестные установили скрытую камеру в душе общежития КПИ – полиция начала производство

Суд поддержал позицию адвоката и освободил студента от уголовной ответственности, а производство против него – закрыл.

Напомним, камеру обнаружили в женском душе общежития №7 Киевского политехнического института (КПИ) 28 октября 2021 года. Личность установившего оборудования выяснили при восстановлении файлов. Студент-второкурсник "засветил" свое лицо, когда тестировал камеру. За время, пока она была в душевой, он успел записать несколько видео. На парня написали заявление в полицию.

Соломенское управление полиции начало расследование по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины – нарушение неприкосновенности частной жизни.

Автор: 

КПИ (47) мораль (42) суд (25140) студенты (674)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Ну якщо Ківі дозволено рукоблудити у ВР під час засідань,то чому не можна якомусь студенту з КПІ...
показать весь комментарий
01.02.2022 16:59 Ответить
+17
Дві потерпілі у цій справі заявили, що отримали відшкодування та не мають претензій до обвинувачуваного.

У каждого есть своя цена
показать весь комментарий
01.02.2022 17:05 Ответить
+16
Хоть какая то веселая новость за весь день..
показать весь комментарий
01.02.2022 17:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
юний натурист
показать весь комментарий
01.02.2022 16:57 Ответить
Ну якщо Ківі дозволено рукоблудити у ВР під час засідань,то чому не можна якомусь студенту з КПІ...
показать весь комментарий
01.02.2022 16:59 Ответить
А що мерзенний Поплавський виробля, і йому за це нічого нема. Тож і провина хлопця так собі.
показать весь комментарий
01.02.2022 17:07 Ответить
поплавок-настільки дурне,що навіть цього не розуміє...
показать весь комментарий
01.02.2022 17:09 Ответить
у поплавського дiвки нe подають в суд. вiн iх так готує до профeсii.
показать весь комментарий
01.02.2022 20:24 Ответить
А что, так можно? Рябчук вон тоже впервый раз убил. И не удивлюсь если теперь расскаивается.

Я не говорю, что сразу надо пожизненное, но можно было отправить туалеты убирать, если его так тянет к душевым и туалетам.
показать весь комментарий
01.02.2022 17:05 Ответить
Дві потерпілі у цій справі заявили, що отримали відшкодування та не мають претензій до обвинувачуваного.

У каждого есть своя цена
показать весь комментарий
01.02.2022 17:05 Ответить
Дівки допетрали,що на веб-камі можна нехіло заробляти.
показать весь комментарий
01.02.2022 17:25 Ответить
Тема сисек не раскрыта
Слайды в студию!
показать весь комментарий
01.02.2022 18:17 Ответить
чувихи свалят на OnlyFans а там западло
показать весь комментарий
01.02.2022 21:34 Ответить
Тяжелая ьыла у парня отработка)
показать весь комментарий
01.02.2022 18:11 Ответить
Однажды Бернард Шоу обронил фразу, что все женщины продажны. Английская королева, узнав об этом, при встрече с Шоу спросила:
- Верно ли, сэр, что вы утверждаете, будто все женщины продажны?
- Да, ваше величество.
- И я тоже?! - возмутилась королева.
- И вы тоже, ваше величество, - спокойно ответил Шоу.
- И сколько же я стою?! - вырвалось у королевы.
- Тысяча фунтов стерлингов, - тут же определил Шоу.
- Что, так дешево?! - удивилась королева.
- Вот видите, вы уже и торгуетесь, - улыбнулся драматург.
показать весь комментарий
01.02.2022 18:32 Ответить
Ця байка відома ще з записок Древнього Риму. В кожному столітті її якось "перелицьовують" і "***********".
показать весь комментарий
01.02.2022 22:32 Ответить
членам суда так понравились записи, что они разобрали их себе на "цитаты" ))
показать весь комментарий
01.02.2022 17:06 Ответить
Хоть какая то веселая новость за весь день..
показать весь комментарий
01.02.2022 17:10 Ответить
суду понравились " доказательные материалы " ))) или следственный эксперимент? )))
показать весь комментарий
01.02.2022 17:29 Ответить
судья с студентом за одно))
показать весь комментарий
01.02.2022 17:30 Ответить
Видно, шо мужик
показать весь комментарий
01.02.2022 17:35 Ответить
ну скажем так - камера обнаружена в том отверстии душа, откуда должна течь горячая вода
показать весь комментарий
01.02.2022 21:35 Ответить
Наверно судье понравились его видео с душевой)
показать весь комментарий
01.02.2022 17:32 Ответить
Скільки ж тьолки з нього зрубали?
показать весь комментарий
01.02.2022 17:32 Ответить
Они ему еще и доплатить должны. Он их прославил! Может их теперь даже в кино позовут сниматься за границей . В Германию например
показать весь комментарий
01.02.2022 17:40 Ответить
а в этом кино будет сантехник-немец?
показать весь комментарий
01.02.2022 21:36 Ответить
Приколіст))
показать весь комментарий
01.02.2022 17:33 Ответить
Тю, а чего ж видео не выложили?!
показать весь комментарий
01.02.2022 17:34 Ответить

Тігран Єнгібарян, який на великій швидкості насмерть збив людину, зібрався на держслужбу

https://anticor-kharkiv.org/our-work/10605/



Про це стало відомо з його https://public.nazk.gov.ua/documents/a617479b-631f-43f7-8ef4-1681a6a1e0fb декларації , як кандидата на посаду.

У своїй декларації Єнгібарян не вказав жодного житла, яким би володів або користувався. Також, Єнгібарян вказав, що в нього немає автівки.

Раніше Єнгібарян працював у фірмі свого батька - ТОВ "Санро ЛТД", де офіційно заробив 50 тис. грн за рік. Це близько мінімальної заробітної плати.

При цьому Єнгібарян вказує, що в нього є заощадження - 20 тис. дол, 10 тис. євро та 320 тис. грн.

Нагадаємо, https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/pogibshemu-17-let-harkove-proizoshlo-smertelnoe-1516172389.html аварія у Харкові сталася 16 січня 2018 року - Енгібарян збив 17-річного підлітка на Салтівському шосе і зник з місця аварії. Аварія сталася на пішохідному переході, в результаті удару пішохід двічі перекинувся в повітрі.

Вироком районного суду Єнгібарян був https://www.rbc.ua/rus/news/sud-prigovoril-vinovnika-smertelnogo-dtp-1524487731.html визнаний винним ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст.135 КК України і йому призначено покарання 3 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Вирок обвинуваченим і захисниками були подані апеляції.

Апеляційний суд Харківської області https://www.rbc.ua/ukr/news/vinovnika-smertelnogo-dtp-harkove-engibaryana-1535470322.html змінив реальний термін на умовний з випробувальним терміном. Головою колегії був суддя Володимир Плетньов, який зараз є депутатом міськради від Партії Шарія.
показать весь комментарий
01.02.2022 17:35 Ответить
эамминисторм МВС уже вижу хачика. по наркоте..
показать весь комментарий
01.02.2022 19:49 Ответить
вместо гогилашвили
показать весь комментарий
01.02.2022 21:37 Ответить
шалун этакый любитель подушить гуся в онлайн режиме
показать весь комментарий
01.02.2022 17:36 Ответить
Дівчата так були обурені, так обурені, поки їм не заплатили
показать весь комментарий
01.02.2022 17:37 Ответить
Наверное девки пожалели, не подумавши, а могли прославится.
показать весь комментарий
01.02.2022 17:37 Ответить
Интересно, сколько его родители девицам заплатили. Еще дойдет до них, что вебкамщицей больше заработаешь, чем каким-то инженером.
показать весь комментарий
01.02.2022 17:37 Ответить
Правильно, ведь не его фото на эротику "тянут", а тех, кто этот душ принимал. Хорошо, хоть их не осудили.
показать весь комментарий
01.02.2022 17:38 Ответить
От шо ви починаєте. Людині цікаво, а цікавість - це шлях в майбутнє
показать весь комментарий
01.02.2022 17:42 Ответить
А можливо він пробуджуючий художник, бачить усе прекрасне і ніс це все людям....
а ви все тік-ток да тік-ток....
показать весь комментарий
01.02.2022 18:15 Ответить
Дивно, постраждалі тільки дві дівчини, тобто камеру знайшли зразу і сходу. Судячи по тому що були відновлені старі записи не пройшл і одного циклу запису. Може хтось злив цього олєня і розвів на бабки
показать весь комментарий
01.02.2022 17:49 Ответить
Студент похоже пару эксклюзивных видосиков скинул судье.
показать весь комментарий
01.02.2022 17:52 Ответить
открыл доступ скорей всего...
показать весь комментарий
01.02.2022 19:48 Ответить
Камеры в туалете, для вашей безопасности!
показать весь комментарий
01.02.2022 17:53 Ответить
Саме пікантне тут що ніхто не бачив фото тих дівчат
показать весь комментарий
01.02.2022 18:05 Ответить
Це ж яким невдахою треба бути щоб дівчата в універі так не дали.
показать весь комментарий
01.02.2022 19:09 Ответить
показать весь комментарий
01.02.2022 19:47 Ответить
скажем так, повезло, что в кпи учатся нормальные девочки и мальчики
показать весь комментарий
01.02.2022 21:38 Ответить
"дієве каяття" у нас вже священна інквізиція замість КК ?
показать весь комментарий
01.02.2022 19:46 Ответить
Я считаю это справедливо.
показать весь комментарий
02.02.2022 04:08 Ответить
 
 