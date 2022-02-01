Суд вирішив не карати студента, який встановив камеру в душовій гуртожитку КПІ

Суддя взяв до уваги "дієве каяття" обвинувачуваного, а також те, що закон він порушив вперше.

Про це йдеться в рішенні Солом’янського суду, опублікованому в Єдиному реєстрі судових справ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дві потерпілі у цій справі заявили, що отримали відшкодування та не мають претензій до обвинувачуваного. Вони попросили закрити провадження.

Адвокат зазначив, що хлопець порушив закон вперше, визнає свою провину та щиро кається.

Суд підтримав позицію адвоката та звільнив студента від кримінальної відповідальності, а провадження проти нього – закрив.

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Нагадаємо, камеру знайшли в жіночому душі гуртожитку №7 Київського політехнічного інституту (КПІ) 28 жовтня 2021 року. Особу того, хто встановив обладнання, з’ясували під час відновлення файлів. Студент-другокурсник "засвітив" своє обличчя, коли тестував камеру. За час, поки вона була в душовій, він встиг записати декілька відео. На хлопця написали заяву до поліції.

Солом’янське управління поліції розпочало розслідування за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України - порушення недоторканності приватного життя.