Суд вирішив не карати студента, який встановив камеру в душовій гуртожитку КПІ
Суддя взяв до уваги "дієве каяття" обвинувачуваного, а також те, що закон він порушив вперше.
Про це йдеться в рішенні Солом’янського суду, опублікованому в Єдиному реєстрі судових справ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Дві потерпілі у цій справі заявили, що отримали відшкодування та не мають претензій до обвинувачуваного. Вони попросили закрити провадження.
Адвокат зазначив, що хлопець порушив закон вперше, визнає свою провину та щиро кається.
Суд підтримав позицію адвоката та звільнив студента від кримінальної відповідальності, а провадження проти нього – закрив.
Нагадаємо, камеру знайшли в жіночому душі гуртожитку №7 Київського політехнічного інституту (КПІ) 28 жовтня 2021 року. Особу того, хто встановив обладнання, з’ясували під час відновлення файлів. Студент-другокурсник "засвітив" своє обличчя, коли тестував камеру. За час, поки вона була в душовій, він встиг записати декілька відео. На хлопця написали заяву до поліції.
Солом’янське управління поліції розпочало розслідування за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України - порушення недоторканності приватного життя.
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Я не говорю, что сразу надо пожизненное, но можно было отправить туалеты убирать, если его так тянет к душевым и туалетам.
У каждого есть своя цена
Слайды в студию!
- Верно ли, сэр, что вы утверждаете, будто все женщины продажны?
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- Вот видите, вы уже и торгуетесь, - улыбнулся драматург.
Тігран Єнгібарян, який на великій швидкості насмерть збив людину, зібрався на держслужбу
https://anticor-kharkiv.org/our-work/10605/
Про це стало відомо з його https://public.nazk.gov.ua/documents/a617479b-631f-43f7-8ef4-1681a6a1e0fb декларації , як кандидата на посаду.
У своїй декларації Єнгібарян не вказав жодного житла, яким би володів або користувався. Також, Єнгібарян вказав, що в нього немає автівки.
Раніше Єнгібарян працював у фірмі свого батька - ТОВ "Санро ЛТД", де офіційно заробив 50 тис. грн за рік. Це близько мінімальної заробітної плати.
При цьому Єнгібарян вказує, що в нього є заощадження - 20 тис. дол, 10 тис. євро та 320 тис. грн.
Нагадаємо, https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/pogibshemu-17-let-harkove-proizoshlo-smertelnoe-1516172389.html аварія у Харкові сталася 16 січня 2018 року - Енгібарян збив 17-річного підлітка на Салтівському шосе і зник з місця аварії. Аварія сталася на пішохідному переході, в результаті удару пішохід двічі перекинувся в повітрі.
Вироком районного суду Єнгібарян був https://www.rbc.ua/rus/news/sud-prigovoril-vinovnika-smertelnogo-dtp-1524487731.html визнаний винним ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст.135 КК України і йому призначено покарання 3 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Вирок обвинуваченим і захисниками були подані апеляції.
Апеляційний суд Харківської області https://www.rbc.ua/ukr/news/vinovnika-smertelnogo-dtp-harkove-engibaryana-1535470322.html змінив реальний термін на умовний з випробувальним терміном. Головою колегії був суддя Володимир Плетньов, який зараз є депутатом міськради від Партії Шарія.
а ви все тік-ток да тік-ток....