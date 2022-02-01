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Новини
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Суд вирішив не карати студента, який встановив камеру в душовій гуртожитку КПІ

Суд вирішив не карати студента, який встановив камеру в душовій гуртожитку КПІ

Суддя взяв до уваги "дієве каяття" обвинувачуваного, а також те, що закон він порушив вперше.

Про це йдеться в рішенні Солом’янського суду, опублікованому в Єдиному реєстрі судових справ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дві потерпілі у цій справі заявили, що отримали відшкодування та не мають претензій до обвинувачуваного. Вони попросили закрити провадження.

Адвокат зазначив, що хлопець порушив закон вперше, визнає свою провину та щиро кається.

Суд підтримав позицію адвоката та звільнив студента від кримінальної відповідальності, а провадження проти нього – закрив.

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Нагадаємо, камеру знайшли в жіночому душі гуртожитку №7 Київського політехнічного інституту (КПІ) 28 жовтня 2021 року. Особу того, хто встановив обладнання, з’ясували під час відновлення файлів. Студент-другокурсник "засвітив" своє обличчя, коли тестував камеру. За час, поки вона була в душовій, він встиг записати декілька відео. На хлопця написали заяву до поліції.

Солом’янське управління поліції розпочало розслідування за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України - порушення недоторканності приватного життя.

Автор: 

КПІ (29) мораль (17) суд (11745) студенти (446)


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Топ коментарі
+18
Ну якщо Ківі дозволено рукоблудити у ВР під час засідань,то чому не можна якомусь студенту з КПІ...
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01.02.2022 16:59 Відповісти
+17
Дві потерпілі у цій справі заявили, що отримали відшкодування та не мають претензій до обвинувачуваного.

У каждого есть своя цена
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01.02.2022 17:05 Відповісти
+16
Хоть какая то веселая новость за весь день..
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01.02.2022 17:10 Відповісти
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юний натурист
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01.02.2022 16:57 Відповісти
Ну якщо Ківі дозволено рукоблудити у ВР під час засідань,то чому не можна якомусь студенту з КПІ...
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01.02.2022 16:59 Відповісти
А що мерзенний Поплавський виробля, і йому за це нічого нема. Тож і провина хлопця так собі.
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01.02.2022 17:07 Відповісти
поплавок-настільки дурне,що навіть цього не розуміє...
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01.02.2022 17:09 Відповісти
у поплавського дiвки нe подають в суд. вiн iх так готує до профeсii.
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01.02.2022 20:24 Відповісти
А что, так можно? Рябчук вон тоже впервый раз убил. И не удивлюсь если теперь расскаивается.

Я не говорю, что сразу надо пожизненное, но можно было отправить туалеты убирать, если его так тянет к душевым и туалетам.
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01.02.2022 17:05 Відповісти
Дві потерпілі у цій справі заявили, що отримали відшкодування та не мають претензій до обвинувачуваного.

У каждого есть своя цена
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01.02.2022 17:05 Відповісти
Дівки допетрали,що на веб-камі можна нехіло заробляти.
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01.02.2022 17:25 Відповісти
Тема сисек не раскрыта
Слайды в студию!
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01.02.2022 18:17 Відповісти
чувихи свалят на OnlyFans а там западло
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01.02.2022 21:34 Відповісти
Тяжелая ьыла у парня отработка)
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01.02.2022 18:11 Відповісти
Однажды Бернард Шоу обронил фразу, что все женщины продажны. Английская королева, узнав об этом, при встрече с Шоу спросила:
- Верно ли, сэр, что вы утверждаете, будто все женщины продажны?
- Да, ваше величество.
- И я тоже?! - возмутилась королева.
- И вы тоже, ваше величество, - спокойно ответил Шоу.
- И сколько же я стою?! - вырвалось у королевы.
- Тысяча фунтов стерлингов, - тут же определил Шоу.
- Что, так дешево?! - удивилась королева.
- Вот видите, вы уже и торгуетесь, - улыбнулся драматург.
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01.02.2022 18:32 Відповісти
Ця байка відома ще з записок Древнього Риму. В кожному столітті її якось "перелицьовують" і "***********".
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01.02.2022 22:32 Відповісти
членам суда так понравились записи, что они разобрали их себе на "цитаты" ))
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01.02.2022 17:06 Відповісти
Хоть какая то веселая новость за весь день..
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01.02.2022 17:10 Відповісти
суду понравились " доказательные материалы " ))) или следственный эксперимент? )))
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01.02.2022 17:29 Відповісти
судья с студентом за одно))
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01.02.2022 17:30 Відповісти
Видно, шо мужик
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01.02.2022 17:35 Відповісти
ну скажем так - камера обнаружена в том отверстии душа, откуда должна течь горячая вода
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01.02.2022 21:35 Відповісти
Наверно судье понравились его видео с душевой)
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01.02.2022 17:32 Відповісти
Скільки ж тьолки з нього зрубали?
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01.02.2022 17:32 Відповісти
Они ему еще и доплатить должны. Он их прославил! Может их теперь даже в кино позовут сниматься за границей . В Германию например
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01.02.2022 17:40 Відповісти
а в этом кино будет сантехник-немец?
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01.02.2022 21:36 Відповісти
Приколіст))
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01.02.2022 17:33 Відповісти
Тю, а чего ж видео не выложили?!
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01.02.2022 17:34 Відповісти

Тігран Єнгібарян, який на великій швидкості насмерть збив людину, зібрався на держслужбу

https://anticor-kharkiv.org/our-work/10605/



Про це стало відомо з його https://public.nazk.gov.ua/documents/a617479b-631f-43f7-8ef4-1681a6a1e0fb декларації , як кандидата на посаду.

У своїй декларації Єнгібарян не вказав жодного житла, яким би володів або користувався. Також, Єнгібарян вказав, що в нього немає автівки.

Раніше Єнгібарян працював у фірмі свого батька - ТОВ "Санро ЛТД", де офіційно заробив 50 тис. грн за рік. Це близько мінімальної заробітної плати.

При цьому Єнгібарян вказує, що в нього є заощадження - 20 тис. дол, 10 тис. євро та 320 тис. грн.

Нагадаємо, https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/pogibshemu-17-let-harkove-proizoshlo-smertelnoe-1516172389.html аварія у Харкові сталася 16 січня 2018 року - Енгібарян збив 17-річного підлітка на Салтівському шосе і зник з місця аварії. Аварія сталася на пішохідному переході, в результаті удару пішохід двічі перекинувся в повітрі.

Вироком районного суду Єнгібарян був https://www.rbc.ua/rus/news/sud-prigovoril-vinovnika-smertelnogo-dtp-1524487731.html визнаний винним ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст.135 КК України і йому призначено покарання 3 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Вирок обвинуваченим і захисниками були подані апеляції.

Апеляційний суд Харківської області https://www.rbc.ua/ukr/news/vinovnika-smertelnogo-dtp-harkove-engibaryana-1535470322.html змінив реальний термін на умовний з випробувальним терміном. Головою колегії був суддя Володимир Плетньов, який зараз є депутатом міськради від Партії Шарія.
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01.02.2022 17:35 Відповісти
эамминисторм МВС уже вижу хачика. по наркоте..
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01.02.2022 19:49 Відповісти
вместо гогилашвили
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01.02.2022 21:37 Відповісти
шалун этакый любитель подушить гуся в онлайн режиме
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01.02.2022 17:36 Відповісти
Дівчата так були обурені, так обурені, поки їм не заплатили
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01.02.2022 17:37 Відповісти
Наверное девки пожалели, не подумавши, а могли прославится.
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01.02.2022 17:37 Відповісти
Интересно, сколько его родители девицам заплатили. Еще дойдет до них, что вебкамщицей больше заработаешь, чем каким-то инженером.
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01.02.2022 17:37 Відповісти
Правильно, ведь не его фото на эротику "тянут", а тех, кто этот душ принимал. Хорошо, хоть их не осудили.
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01.02.2022 17:38 Відповісти
От шо ви починаєте. Людині цікаво, а цікавість - це шлях в майбутнє
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01.02.2022 17:42 Відповісти
А можливо він пробуджуючий художник, бачить усе прекрасне і ніс це все людям....
а ви все тік-ток да тік-ток....
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01.02.2022 18:15 Відповісти
Дивно, постраждалі тільки дві дівчини, тобто камеру знайшли зразу і сходу. Судячи по тому що були відновлені старі записи не пройшл і одного циклу запису. Може хтось злив цього олєня і розвів на бабки
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01.02.2022 17:49 Відповісти
Студент похоже пару эксклюзивных видосиков скинул судье.
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01.02.2022 17:52 Відповісти
открыл доступ скорей всего...
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01.02.2022 19:48 Відповісти
Камеры в туалете, для вашей безопасности!
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01.02.2022 17:53 Відповісти
Саме пікантне тут що ніхто не бачив фото тих дівчат
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01.02.2022 18:05 Відповісти
Це ж яким невдахою треба бути щоб дівчата в універі так не дали.
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01.02.2022 19:09 Відповісти
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01.02.2022 19:47 Відповісти
скажем так, повезло, что в кпи учатся нормальные девочки и мальчики
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01.02.2022 21:38 Відповісти
"дієве каяття" у нас вже священна інквізиція замість КК ?
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01.02.2022 19:46 Відповісти
Я считаю это справедливо.
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02.02.2022 04:08 Відповісти
 
 