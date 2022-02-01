РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13002 посетителя онлайн
Новости
2 541 7

Телефонный разговор Джонсона и Путина перенесли на 2 февраля, - СМИ

Телефонный разговор Джонсона и Путина перенесли на 2 февраля, - СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на 2 февраля на фоне дипломатических усилий, направленных на ослабление напряженности между Москвой и Западом из-за наращивания российских войск в районах, примыкающих к границе с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Первоначально звонок был запланирован на 31 января, но Джонсону пришлось перенести его по неустановленным причинам.

В офисе Бориса Джонсона 1 февраля сообщили, что телефонный разговор состоится во второй половине завтрашнего дня.

Соответствующее сообщение прозвучало после того, как официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что, хотя телефонный разговор не состоится 1 февраля, "мы не исключаем, что время будет согласовано позже".

Смотрите также: Началась официальная встреча Зеленского и Джонсона. ВИДЕО

Автор: 

путин владимир (31565) Джонсон_Борис (506)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тонкий британський гумор,бункерна бабушка з половимі органамі дєдушкі зачекає-Борісу Джонсону респект...
показать весь комментарий
01.02.2022 17:28 Ответить
Мало того, что Путину придется ждать, и еще это на ночь глядя. Беспокойная будет у Путина ночь.
показать весь комментарий
01.02.2022 17:41 Ответить
Так на 2 лютого , чі на 3 лютого ?
редактор - перевірте
показать весь комментарий
01.02.2022 17:52 Ответить
Вовочка все порешал, вот потому его и не назвали Петей.
показать весь комментарий
01.02.2022 18:15 Ответить
Ху*йло обідєлся. Москoв із зе Capital Off up to end.
показать весь комментарий
01.02.2022 18:46 Ответить
шикарний англійський гумор
показать весь комментарий
01.02.2022 19:40 Ответить
Боря ще той троль!

Боже! Бережи королеву та особисто Бориса Джонсона!
показать весь комментарий
01.02.2022 20:13 Ответить
 
 