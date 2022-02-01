Телефонный разговор Джонсона и Путина перенесли на 2 февраля, - СМИ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на 2 февраля на фоне дипломатических усилий, направленных на ослабление напряженности между Москвой и Западом из-за наращивания российских войск в районах, примыкающих к границе с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Первоначально звонок был запланирован на 31 января, но Джонсону пришлось перенести его по неустановленным причинам.
В офисе Бориса Джонсона 1 февраля сообщили, что телефонный разговор состоится во второй половине завтрашнего дня.
Соответствующее сообщение прозвучало после того, как официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что, хотя телефонный разговор не состоится 1 февраля, "мы не исключаем, что время будет согласовано позже".
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