Телефонну розмову Джонсона та Путіна перенесли на 2 лютого, - ЗМІ

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон переніс телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним на 2 лютого на тлі дипломатичних зусиль, спрямованих на ослаблення напруженості між Москвою та Заходом через нарощування російських військ у районах, що прилягають до кордону з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Спочатку дзвінок був запланований на 31 січня, але Джонсону довелося перенести його з невстановлених причин.

В офісі Бориса Джонсона 1 лютого повідомили, що тепер телефонна розмова відбудеться у другій половині завтрашнього дня.

Відповідне повідомлення пролунало після того, як офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що хоча телефоннна розмова не відбудеться 1 лютого, "ми не виключаємо, що час буде погоджено пізніше".

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