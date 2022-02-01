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Телефонну розмову Джонсона та Путіна перенесли на 2 лютого, - ЗМІ

Телефонну розмову Джонсона та Путіна перенесли на 2 лютого, - ЗМІ

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон переніс телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним на 2 лютого на тлі дипломатичних зусиль, спрямованих на ослаблення напруженості між Москвою та Заходом через нарощування російських військ у районах, що прилягають до кордону з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Спочатку дзвінок був запланований на 31 січня, але Джонсону довелося перенести його з невстановлених причин.

В офісі Бориса Джонсона 1 лютого повідомили, що тепер телефонна розмова відбудеться у другій половині завтрашнього дня.

Відповідне повідомлення пролунало після того, як офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що хоча телефоннна розмова не відбудеться 1 лютого, "ми не виключаємо, що час буде погоджено пізніше".

Також дивіться: Джонсон прибув до України. ВIДЕО

Автор: 

путін володимир (24130) Джонсон Борис (584)


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Тонкий британський гумор,бункерна бабушка з половимі органамі дєдушкі зачекає-Борісу Джонсону респект...
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01.02.2022 17:28 Відповісти
Мало того, что Путину придется ждать, и еще это на ночь глядя. Беспокойная будет у Путина ночь.
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01.02.2022 17:41 Відповісти
Так на 2 лютого , чі на 3 лютого ?
редактор - перевірте
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01.02.2022 17:52 Відповісти
Вовочка все порешал, вот потому его и не назвали Петей.
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01.02.2022 18:15 Відповісти
Ху*йло обідєлся. Москoв із зе Capital Off up to end.
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01.02.2022 18:46 Відповісти
шикарний англійський гумор
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01.02.2022 19:40 Відповісти
Боря ще той троль!

Боже! Бережи королеву та особисто Бориса Джонсона!
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01.02.2022 20:13 Відповісти
 
 