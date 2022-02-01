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Новости
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Россия применяет к Западу старую советскую тактику, - премьер Эстонии Каллас

Россия применяет к Западу старую советскую тактику, - премьер Эстонии Каллас

Москва, как и при СССР, требует максимум того, что ей никогда не принадлежало, ставит ультиматумы и не уступает "ни одного сантиметра".

Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала в интервью Politico, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Они используют старую советскую тактику переговоров. Во-первых, требуй максимум, требуй то, что тебе никогда не принадлежало. Потом, во-вторых, ультиматумы. И третье: они не уступают ни одного сантиметра в переговорах, потому что на Западе всегда найдутся люди, которые договорятся и дадут вам то, чего у вас раньше не было", - сказала Каллас.

"Они попросили НАТО вернуться в свои границы в 1997 году. Ну, это возмутительно. Это значит, что половина членов НАТО не должны быть в НАТО", - добавила премьер.

Каллас видит опасность в том, что западные лидеры стремятся поговорить с Путиным и даже встретиться с ним в эти дни.

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"Мы должны быть осторожны с сообщениями, которые выдают разные лидеры, когда разговаривают с Путиным. Пока единство НАТО сохранилось, и это стало негативным сюрпризом для России", – сказала она.

Каллас подчеркнула, что важно продолжать диалог с РФ.

"Есть разница между диалогом и переговорами. И, знаете, такой диалог означает, что Россия не встает из-за стола, что уже хорошо, потому что если они выйдут из-за стола, они могут еще больше усугубить ситуацию", – сказала Каллас.

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В то же время она подчеркнула, что диалог не означает, например, пригласить Путина на обед к 27 главам государств и правительств ЕС.

"Я не против вести диалог. Я действительно была против проведения саммита на высоком уровне, потому что мы как Европейский Союз договорились, что если Россия не вернет Крым, мы не будем проводить саммиты высокого уровня с Россией. Цель России – получить договоренности, но они не намерены соблюдать договоренности, если взглянуть на те соглашения, которые они заключили", - сказала Каллас.

Автор: 

россия (96200) Эстония (1452) Каллас Кая (232)


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Читаешь политиков из Эстонии и Латвии и в очердной раз понимаешь, насколько правильно они поступили тогда, выдав местной вате серые паспорта пришельцев и исключив их из политической жизни
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01.02.2022 18:52 Ответить
А хто ж при владі в москві , - Одні Старці.
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01.02.2022 18:53 Ответить
Ватники из Нарвы небось спят и видят себе расеянцами...
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01.02.2022 18:56 Ответить
Шоб можно было выливать помои в оно и ссать в лифте...
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01.02.2022 18:59 Ответить
сегодня актуален новый "марш бурятских-трактористов"
чужую землю хапаем, как можем
ну а свою китайцам отдадим
или где-то так. ))
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01.02.2022 19:06 Ответить
Диалог с кацапами, должен быть не длиннее автоматной очереди!
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01.02.2022 19:24 Ответить
блин, на два года раньше нас вышли из СССР, и настолько адекватные политики у прибалтов теперь. А у нас только после зеленского будет нормальный президент
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01.02.2022 20:19 Ответить
Эстонцы в правительстве, а вата в качестве обслуги, а у нас наоборот.
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01.02.2022 20:44 Ответить
ДА ЧТО С ЭТИМ ПСОМ ПУТИНЫМ ГОВОРИТЬ !!!??
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02.02.2022 00:09 Ответить
 
 