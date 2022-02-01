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Посольство США в Киеве открыто и работает в полном объеме, - Квин

Посольство США в Киеве открыто и работает в полном объеме, - Квин

Посольство США в Киеве открыто и продолжает полноценно работать.

Об этом сообщила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в видеообращении к участникам ежегодной встречи компаний-членов Американской торговой палаты в Украине 1 февраля, передает Цензор.НЕТ.

"Мы принимаем благоразумные меры предосторожности, прося американских граждан уехать из Украины, приказывая уехать членам семей американских госслужащих и давая право уехать работникам миссии. Несмотря на это, мы абсолютно твердо поддерживаем Украину. Я подчеркиваю, посольство США в Киеве открыто и работает в полном объеме", - сказала Квин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В посольстве США призывают американцев поскорее уехать из Украины

Как сообщалось, 29 января в посольстве США призвали своих граждан покинуть Украину из-за непредсказуемой ситуации безопасности, связанной с ростом угрозы российских военных действий.

Автор: 

посольство (1085) США (27156) Квин Кристина (100)


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01.02.2022 19:52 Ответить
До речи, тюрма в Ден-Хааг (Гаага) знаходиться поблизу моря. Красота!
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01.02.2022 23:35 Ответить
Так і є. Посольство працює без будь-яких збоїв. Як раз сьогодні я його відвідав і вирішив своє питання дуже швидко і з професійним сервісом. Все як завжди. Боже, бережи США! Слава Україні!
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01.02.2022 23:42 Ответить
 
 