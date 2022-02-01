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Посольство США у Києві відкрите та працює в повному обсязі, - Квін

Посольство США у Києві відкрите та працює в повному обсязі, - Квін

Посольство США у Києві відкрите і продовжує повноцінно працювати.

Про це повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у відеозверненні до учасників щорічної зустрічі компаній-членів Американської торговельної палати в Україні 1 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вживаємо розважливих запобіжних заходів, просячи американських громадян виїхати з України, наказуючи виїхати членам сімей американських держслужбовців і даючи право виїхати працівникам місії. Незважаючи на це, ми абсолютно непохитно підтримуємо Україну. Я наголошую, посольство США в Києві відкрите і працює в повному обсязі", - сказала Квін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США радить американцям поїхати з України

Як повідомлялося, 29 січня у посольстві США закликали своїх громадян залишити Україну через непередбачувану безпекову ситуацію, пов'язану із зростанням загрози російських військових дій.

посольство (948) США (23449) Квін Крістіна (110)


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01.02.2022 19:52 Відповісти
До речи, тюрма в Ден-Хааг (Гаага) знаходиться поблизу моря. Красота!
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01.02.2022 23:35 Відповісти
Так і є. Посольство працює без будь-яких збоїв. Як раз сьогодні я його відвідав і вирішив своє питання дуже швидко і з професійним сервісом. Все як завжди. Боже, бережи США! Слава Україні!
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01.02.2022 23:42 Відповісти
 
 