Посольство США у Києві відкрите та працює в повному обсязі, - Квін

Посольство США у Києві відкрите і продовжує повноцінно працювати.

Про це повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у відеозверненні до учасників щорічної зустрічі компаній-членів Американської торговельної палати в Україні 1 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вживаємо розважливих запобіжних заходів, просячи американських громадян виїхати з України, наказуючи виїхати членам сімей американських держслужбовців і даючи право виїхати працівникам місії. Незважаючи на це, ми абсолютно непохитно підтримуємо Україну. Я наголошую, посольство США в Києві відкрите і працює в повному обсязі", - сказала Квін.

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Як повідомлялося, 29 січня у посольстві США закликали своїх громадян залишити Україну через непередбачувану безпекову ситуацію, пов'язану із зростанням загрози російських військових дій.