У посольстві США закликають американців скоріше їхати з України

Ситуація в Україні непередбачувана і може раптово погіршитися.

Про це йдеться у публікації на сайті посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Безпекова ситуація в Україні залишається непередбачуваною через зростання загрози російських військових дій, і може погіршуватися без попередження. Громадянам США в Україні варто розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт", - підкреслюють дипломати.

Вони також нагадують правила в’їзду до сусідніх стран, якщо американці їхатимуть наземним транспортом.

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"Посольство США в Києві залишається відкритим і може обробляти американські паспорти та консульські звіти про народження за кордоном, а також може надавати позики громадянам США, які наразі не можуть дозволити собі придбати комерційний квиток до Сполучених Штатів", - йдеться у повідомленні. Також американців, особливо тих, хто планує залишитися в Україні, закликають заповнити онлайн-форму, щоб полегшити спілкування.

Нагадаємо, 26 січня у посольстві США в Україні вже оприлюднювали рекомендації для своїх громадян залишити Україну через "непередбачувану" безпекову ситуацію з російськими військами на кордонах.