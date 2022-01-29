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У посольстві США закликають американців скоріше їхати з України

У посольстві США закликають американців скоріше їхати з України

Ситуація в Україні непередбачувана і може раптово погіршитися.

Про це йдеться у публікації на сайті посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Безпекова ситуація в Україні залишається непередбачуваною через зростання загрози російських військових дій, і може погіршуватися без попередження. Громадянам США в Україні варто розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт", - підкреслюють дипломати.

Вони також нагадують правила в’їзду до сусідніх стран, якщо американці їхатимуть наземним транспортом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продовжують закликати американців покинути Україну, - Білий дім

"Посольство США в Києві залишається відкритим і може обробляти американські паспорти та консульські звіти про народження за кордоном, а також може надавати позики громадянам США, які наразі не можуть дозволити собі придбати комерційний квиток до Сполучених Штатів", - йдеться у повідомленні. Також американців, особливо тих, хто планує залишитися в Україні, закликають заповнити онлайн-форму, щоб полегшити спілкування.

Нагадаємо, 26 січня у посольстві США в Україні вже оприлюднювали рекомендації для своїх громадян залишити Україну через "непередбачувану" безпекову ситуацію з російськими військами на кордонах.

Автор: 

посольство (947) США (23360)


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Топ коментарі
+60
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29.01.2022 23:26 Відповісти
+43
А ведь Штаты красиво создали ситуацию, когда вскрылись паРашкинские консервы в Европе и Украине....умеют ребята...
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29.01.2022 23:29 Відповісти
+42
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!
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29.01.2022 23:48 Відповісти
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Это штаты организовали ******, дабы привести марионеточное правительство и иметь своего пса под боком у РФ, которые подобного терпеть не стали.
Грузины тоже верили в великую поддержку США, но в час Ч те их бросили на произвол судьбы. Видимо это не наука таким умникам как ты.
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30.01.2022 14:19 Відповісти
Дааааа вата головного мозга у штатных кацапотролей видимо неизлечима.
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30.01.2022 14:58 Відповісти
Ооо, аргументы попёрли. Ну да, проще жить с пустой вышиватной головой, где существуют святые США, поддерживающие мир и стабильность и РФ, которые нападают только потому, что злые по природе.
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30.01.2022 15:05 Відповісти
Как выйти из этого тупика скажи умник ?
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01.02.2022 09:15 Відповісти
Этим тупорылым (типа
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01.02.2022 12:53 Відповісти
Та ти взагалі колода не обтесана. ... враг моего врага , мне помогает победить...
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01.02.2022 10:48 Відповісти
Висоцький чомусь.
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01.02.2022 09:11 Відповісти
конфлікт з кацапськими свинями вже 8 років.
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30.01.2022 12:43 Відповісти
Потрібен свіжий і інший.
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01.02.2022 09:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cey9gbhTSLs&ab_channel=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 https://www.youtube.com/watch?v=cey9gbhTSLs&ab_channel=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2

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30.01.2022 12:13 Відповісти
Тема обычной перестраховки посольства США в связи с безусловно возможной эскалацией агрессии рф против Украины превращена в повод для поливания дерьмом одной украинской политическо-олигархической группировки и прославления другой .Хотя по факту что первая что вторая является ЗЛОМ для Украины . А вот для чего стравливают в данный момент рядовых избирателей , разнообразные сми нашей страны между собой, скармливая им кучу фейков и кому это нужно ..думай те ..
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30.01.2022 12:15 Відповісти
А ты из тех кто с цветами встречать будет?
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30.01.2022 15:38 Відповісти
Я из тех кто не отвечает на тупые вопросы . Чао
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30.01.2022 20:10 Відповісти
Лучше бы америкосы так своих в афганистане предупреждали.
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30.01.2022 12:47 Відповісти
Ну если у вас мадам память девичья , то специально вам напоминаю , что о выводе армии США из Афганистана , Штаты предупредили еще при Трампе.
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30.01.2022 14:05 Відповісти
Аахах турко боти за Зе та кидають в спам за це фото....
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30.01.2022 16:34 Відповісти
И правильно, и не возвращаться, пока зе ****.в из власти не вынесут, гребаный стыд на весь мир
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30.01.2022 17:04 Відповісти
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