США продовжують закликати американців покинути Україну, - Білий дім
США, як і раніше, вважають за потрібне закликати американців покинути територію України.
Про це заявила в четвер прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми продовжуємо закликати американських громадян, які зараз в Україні, покинути Україну", - сказала Псакі на брифінгу.
Вона зазначила, що "вторгнення (Росії в Україну. - Ред.) може статися будь-коли, наша оцінка не змінилася".
Напередодні повідомлялося, що посольство США у Києві закликало американських громадян подумати про те, щоб негайно залишити Україну через складну ситуацію у безпековій сфері.
"Ситуація у сфері безпеки в Україні залишається непередбачуваною, враховуючи ризик військових дій з боку Росії, що посилився, і є ризик її раптового подальшого погіршення. Посольство США закликає громадян США в Україні розглянути можливість того, щоб залишити Україну негайно, скориставшись комерційним транспортом, або - наявними в їхньому розпорядженні іншими варіантами", - йшлося у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зе поймет, что стал неспособным управлять и напишет заявление об отставке
а кому то воевать(ищет штаны)
рашку прикормили, если шо