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США продовжують закликати американців покинути Україну, - Білий дім

США продовжують закликати американців покинути Україну, - Білий дім

США, як і раніше, вважають за потрібне закликати американців покинути територію України.

Про це заявила в четвер прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжуємо закликати американських громадян, які зараз в Україні, покинути Україну", - сказала Псакі на брифінгу.

Вона зазначила, що "вторгнення (Росії в Україну. - Ред.) може статися будь-коли, наша оцінка не змінилася".

Також читайте: США порушували питання можливого вторгнення РФ до України не лише з ЄС, але й з низкою інших країн, - Politico

Напередодні повідомлялося, що посольство США у Києві закликало американських громадян подумати про те, щоб негайно залишити Україну через складну ситуацію у безпековій сфері.

"Ситуація у сфері безпеки в Україні залишається непередбачуваною, враховуючи ризик військових дій з боку Росії, що посилився, і є ризик її раптового подальшого погіршення. Посольство США закликає громадян США в Україні розглянути можливість того, щоб залишити Україну негайно, скориставшись комерційним транспортом, або - наявними в їхньому розпорядженні іншими варіантами", - йшлося у повідомленні.

Автор: 

США (23326) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+4
А нам что делать? Надеятся на нашего главнокомандующего?
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27.01.2022 22:04
+3
Ги ги, чим більше американці закликають - тим швидше падають ціни на рашкосьтановські акції.
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27.01.2022 21:48
+3
А может использовать рашен вариант.. наоборот предложить всем гражданам США желающим посетить Украину , срочно туда отправиться ( за счет бюджета, на халяву), а потом в случае агрессии Раши ввести в Украину американские войска для "защиты американских граждан".
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27.01.2022 21:48
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Ги ги, чим більше американці закликають - тим швидше падають ціни на рашкосьтановські акції.
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27.01.2022 21:48 Відповісти
Что-то знают америкосы,не с проста этот голимый движ!
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27.01.2022 22:11 Відповісти
заберите ермака, пожалуйста
Зе поймет, что стал неспособным управлять и напишет заявление об отставке
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27.01.2022 21:48 Відповісти
А может использовать рашен вариант.. наоборот предложить всем гражданам США желающим посетить Украину , срочно туда отправиться ( за счет бюджета, на халяву), а потом в случае агрессии Раши ввести в Украину американские войска для "защиты американских граждан".
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27.01.2022 21:48 Відповісти
лучше опалатить им тур по садовому кольцу
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27.01.2022 21:50 Відповісти
У тебя бред,обратись к врачам
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27.01.2022 22:12 Відповісти
это прикол же, че ты как россиянин... эй, нефиг шастать то
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27.01.2022 22:15 Відповісти
Отсутствие юмора это болезнь, кстати не лечится. Соболезную.
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27.01.2022 22:21 Відповісти
Сначала призвали покинуть Украину ядерное оружие, ну потом и самим можно.
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27.01.2022 22:03 Відповісти
А нам что делать? Надеятся на нашего главнокомандующего?
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27.01.2022 22:04 Відповісти
В принципе именно это и сказал Ермак на короткой пресс конференции по итогам встречи.
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27.01.2022 22:24 Відповісти
американцы а не могли бы вы, лучше призывать покинуть кацапов украину
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27.01.2022 22:04 Відповісти
прикормили... обосрались.
а кому то воевать(ищет штаны)
рашку прикормили, если шо
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27.01.2022 22:09 Відповісти
Я рахую якби офіс призедента покинув Україну і виїхав на рашку це б було гарантією що пуйло не нападе
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27.01.2022 22:19 Відповісти
А кто будет встречать оккупендов рашистских? Вован-тысячу не дам.
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27.01.2022 22:24 Відповісти
Петя, хлібом солью зустріне...разом з семипроуентовими.
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27.01.2022 23:29 Відповісти
алекс дебилоборн, сколько тебе в олльгино платят?
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27.01.2022 23:38 Відповісти
Як каже Тарас Березовец,вчерашний ответ США и НАТО об Путлера и РАБссию вытерли ноги,красиво и элегантно...
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27.01.2022 22:23 Відповісти
https://youtu.be/7w6JbkSgtnM
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27.01.2022 22:25 Відповісти
СБУ и контрразведка следит за тем, чтобы на арсеналах, куда поступает иностранное оружие, не произошло взрывов?
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27.01.2022 22:24 Відповісти
Мавзолейное....как ваше самочуствие,Крысы позорные?
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27.01.2022 22:27 Відповісти
Янки гоу хом.
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27.01.2022 22:28 Відповісти
Признание ДНР и ЛНР хасудаствами,это значит Мавзолейные мудаки вы просрали Украину... Переходите на китайский Юань...
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27.01.2022 22:41 Відповісти
 
 