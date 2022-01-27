США продолжают призывать американцев покинуть Украину, - Белый дом

США по-прежнему считают нужным призывать американцев покинуть территорию Украины.

Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжаем призывать американских граждан, которые сейчас в Украине, покинуть Украину", - сказала Псаки на брифинге.

Она отметила, что "вторжение (России в Украину - ред.) может произойти в любое время, наша оценка не изменилась".

Накануне сообщалось, что посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать о том, чтобы немедленно покинуть Украину в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности.

"Ситуация в сфере безопасности в Украине остается непредсказуемой, учитывая усилившийся риск военных действий со стороны России, и есть риск ее внезапного дальнейшего ухудшения. Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность того, чтобы покинуть Украину немедленно, воспользовавшись коммерческим транспортом, либо - имеющимися в их распоряжении иными вариантами", - говорится в сообщении.

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