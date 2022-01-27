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США продолжают призывать американцев покинуть Украину, - Белый дом

США продолжают призывать американцев покинуть Украину, - Белый дом

США по-прежнему считают нужным призывать американцев покинуть территорию Украины.

Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжаем призывать американских граждан, которые сейчас в Украине, покинуть Украину", - сказала Псаки на брифинге.

Она отметила, что "вторжение (России в Украину - ред.) может произойти в любое время, наша оценка не изменилась".

Накануне сообщалось, что посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать о том, чтобы немедленно покинуть Украину в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности.

"Ситуация в сфере безопасности в Украине остается непредсказуемой, учитывая усилившийся риск военных действий со стороны России, и есть риск ее внезапного дальнейшего ухудшения. Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность того, чтобы покинуть Украину немедленно, воспользовавшись коммерческим транспортом, либо - имеющимися в их распоряжении иными вариантами", - говорится в сообщении.

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Автор: 

США (27073) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+4
А нам что делать? Надеятся на нашего главнокомандующего?
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27.01.2022 22:04
+3
Ги ги, чим більше американці закликають - тим швидше падають ціни на рашкосьтановські акції.
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27.01.2022 21:48
+3
А может использовать рашен вариант.. наоборот предложить всем гражданам США желающим посетить Украину , срочно туда отправиться ( за счет бюджета, на халяву), а потом в случае агрессии Раши ввести в Украину американские войска для "защиты американских граждан".
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27.01.2022 21:48
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Ги ги, чим більше американці закликають - тим швидше падають ціни на рашкосьтановські акції.
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27.01.2022 21:48 Ответить
Что-то знают америкосы,не с проста этот голимый движ!
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27.01.2022 22:11 Ответить
заберите ермака, пожалуйста
Зе поймет, что стал неспособным управлять и напишет заявление об отставке
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27.01.2022 21:48 Ответить
А может использовать рашен вариант.. наоборот предложить всем гражданам США желающим посетить Украину , срочно туда отправиться ( за счет бюджета, на халяву), а потом в случае агрессии Раши ввести в Украину американские войска для "защиты американских граждан".
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27.01.2022 21:48 Ответить
лучше опалатить им тур по садовому кольцу
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27.01.2022 21:50 Ответить
У тебя бред,обратись к врачам
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27.01.2022 22:12 Ответить
это прикол же, че ты как россиянин... эй, нефиг шастать то
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27.01.2022 22:15 Ответить
Отсутствие юмора это болезнь, кстати не лечится. Соболезную.
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27.01.2022 22:21 Ответить
Сначала призвали покинуть Украину ядерное оружие, ну потом и самим можно.
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27.01.2022 22:03 Ответить
А нам что делать? Надеятся на нашего главнокомандующего?
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27.01.2022 22:04 Ответить
В принципе именно это и сказал Ермак на короткой пресс конференции по итогам встречи.
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27.01.2022 22:24 Ответить
американцы а не могли бы вы, лучше призывать покинуть кацапов украину
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27.01.2022 22:04 Ответить
прикормили... обосрались.
а кому то воевать(ищет штаны)
рашку прикормили, если шо
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27.01.2022 22:09 Ответить
Я рахую якби офіс призедента покинув Україну і виїхав на рашку це б було гарантією що пуйло не нападе
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27.01.2022 22:19 Ответить
А кто будет встречать оккупендов рашистских? Вован-тысячу не дам.
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27.01.2022 22:24 Ответить
Петя, хлібом солью зустріне...разом з семипроуентовими.
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27.01.2022 23:29 Ответить
алекс дебилоборн, сколько тебе в олльгино платят?
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27.01.2022 23:38 Ответить
Як каже Тарас Березовец,вчерашний ответ США и НАТО об Путлера и РАБссию вытерли ноги,красиво и элегантно...
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27.01.2022 22:23 Ответить
https://youtu.be/7w6JbkSgtnM
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27.01.2022 22:25 Ответить
СБУ и контрразведка следит за тем, чтобы на арсеналах, куда поступает иностранное оружие, не произошло взрывов?
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27.01.2022 22:24 Ответить
Мавзолейное....как ваше самочуствие,Крысы позорные?
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27.01.2022 22:27 Ответить
Янки гоу хом.
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27.01.2022 22:28 Ответить
Признание ДНР и ЛНР хасудаствами,это значит Мавзолейные мудаки вы просрали Украину... Переходите на китайский Юань...
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27.01.2022 22:41 Ответить
 
 