В посольстве США призывают американцев поскорее уехать из Украины

Ситуация в Украине непредсказуема и может внезапно ухудшиться.

Об этом говорится в публикации на сайте посольства США в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в сфере безопасности в Украине остается непредсказуемой, учитывая усилившийся риск военных действий со стороны России, и есть риск ее внезапного дальнейшего ухудшения. Гражданам США в Украине стоит рассмотреть возможность выезда немедленно, воспользовавшись коммерческим или другим частным транспортом", - подчеркивают дипломаты.

Они также напоминают правила въезда в соседние страны, если американцы будут ехать наземным транспортом.

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"Посольство США в Киеве остается открытым и может обрабатывать американские паспорта и консульские отчеты о рождении за границей, а также может предоставлять ссуды гражданам США, которые пока не могут позволить себе приобрести коммерческий билет в Соединенные Штаты", - говорится в сообщении. Также американцев, особенно планирующих остаться в Украине, призывают заполнить онлайн-форму, чтобы облегчить общение.

Напомним, 26 января в посольстве США в Украине уже обнародовали рекомендации для своих граждан оставить Украину из-за "непредсказуемой" ситуации с безопасностью в связи с скоплением российских войск на границах.