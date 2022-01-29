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Новости Война
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В посольстве США призывают американцев поскорее уехать из Украины

В посольстве США призывают американцев поскорее уехать из Украины

Ситуация в Украине непредсказуема и может внезапно ухудшиться.

Об этом говорится в публикации на сайте посольства США в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в сфере безопасности в Украине остается непредсказуемой, учитывая усилившийся риск военных действий со стороны России, и есть риск ее внезапного дальнейшего ухудшения. Гражданам США в Украине стоит рассмотреть возможность выезда немедленно, воспользовавшись коммерческим или другим частным транспортом", - подчеркивают дипломаты.

Они также напоминают правила въезда в соседние страны, если американцы будут ехать наземным транспортом.

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"Посольство США в Киеве остается открытым и может обрабатывать американские паспорта и консульские отчеты о рождении за границей, а также может предоставлять ссуды гражданам США, которые пока не могут позволить себе приобрести коммерческий билет в Соединенные Штаты", - говорится в сообщении. Также американцев, особенно планирующих остаться в Украине, призывают заполнить онлайн-форму, чтобы облегчить общение.

Напомним, 26 января в посольстве США в Украине уже обнародовали рекомендации для своих граждан оставить Украину из-за "непредсказуемой" ситуации с безопасностью в связи с скоплением российских войск на границах.

Автор: 

посольство (1084) США (27101)


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Топ комментарии
+60
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29.01.2022 23:26 Ответить
+43
А ведь Штаты красиво создали ситуацию, когда вскрылись паРашкинские консервы в Европе и Украине....умеют ребята...
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29.01.2022 23:29 Ответить
+42
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!
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29.01.2022 23:48 Ответить
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Страница 3 из 3
Это штаты организовали ******, дабы привести марионеточное правительство и иметь своего пса под боком у РФ, которые подобного терпеть не стали.
Грузины тоже верили в великую поддержку США, но в час Ч те их бросили на произвол судьбы. Видимо это не наука таким умникам как ты.
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30.01.2022 14:19 Ответить
Дааааа вата головного мозга у штатных кацапотролей видимо неизлечима.
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30.01.2022 14:58 Ответить
Ооо, аргументы попёрли. Ну да, проще жить с пустой вышиватной головой, где существуют святые США, поддерживающие мир и стабильность и РФ, которые нападают только потому, что злые по природе.
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30.01.2022 15:05 Ответить
Как выйти из этого тупика скажи умник ?
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01.02.2022 09:15 Ответить
Этим тупорылым (типа
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01.02.2022 12:53 Ответить
Та ти взагалі колода не обтесана. ... враг моего врага , мне помогает победить...
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01.02.2022 10:48 Ответить
Висоцький чомусь.
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01.02.2022 09:11 Ответить
конфлікт з кацапськими свинями вже 8 років.
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30.01.2022 12:43 Ответить
Потрібен свіжий і інший.
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01.02.2022 09:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cey9gbhTSLs&ab_channel=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 https://www.youtube.com/watch?v=cey9gbhTSLs&ab_channel=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2

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30.01.2022 12:13 Ответить
Тема обычной перестраховки посольства США в связи с безусловно возможной эскалацией агрессии рф против Украины превращена в повод для поливания дерьмом одной украинской политическо-олигархической группировки и прославления другой .Хотя по факту что первая что вторая является ЗЛОМ для Украины . А вот для чего стравливают в данный момент рядовых избирателей , разнообразные сми нашей страны между собой, скармливая им кучу фейков и кому это нужно ..думай те ..
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30.01.2022 12:15 Ответить
А ты из тех кто с цветами встречать будет?
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30.01.2022 15:38 Ответить
Я из тех кто не отвечает на тупые вопросы . Чао
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30.01.2022 20:10 Ответить
Лучше бы америкосы так своих в афганистане предупреждали.
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30.01.2022 12:47 Ответить
Ну если у вас мадам память девичья , то специально вам напоминаю , что о выводе армии США из Афганистана , Штаты предупредили еще при Трампе.
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30.01.2022 14:05 Ответить
Аахах турко боти за Зе та кидають в спам за це фото....
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30.01.2022 16:34 Ответить
И правильно, и не возвращаться, пока зе ****.в из власти не вынесут, гребаный стыд на весь мир
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30.01.2022 17:04 Ответить
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