Украина сыграет против РФ в полуфинале Евро по футзалу

Сборная Украины встретится со сборной России в полуфинале чемпионата Европы 2022 по футзалу.

Об этом стало известно после игры между россиянами и грузинами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Прямой".

Сборная России в матче 1/4 финала обыграла Грузию со счетом 3:1. Таким образом она вышла в полуфинал, где ее уже ждет Украина.

Команды Украины и России сыграют 4 февраля в Амстердаме за выход в финал Евро.

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Сейчас Украина занимает восьмую строчку в рейтинге УЕФА, Россия – вторую.

Случай, когда сборная Украины будет играть против сборной РФ – редкий для спорта последних лет. Организаторы всех турнинов после 2014 пытаются развести украинские и российские команды, чтобы они не играли друг против друга.