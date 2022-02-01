Украина сыграет против РФ в полуфинале Евро по футзалу
Сборная Украины встретится со сборной России в полуфинале чемпионата Европы 2022 по футзалу.
Об этом стало известно после игры между россиянами и грузинами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Прямой".
Сборная России в матче 1/4 финала обыграла Грузию со счетом 3:1. Таким образом она вышла в полуфинал, где ее уже ждет Украина.
Команды Украины и России сыграют 4 февраля в Амстердаме за выход в финал Евро.
Сейчас Украина занимает восьмую строчку в рейтинге УЕФА, Россия – вторую.
Случай, когда сборная Украины будет играть против сборной РФ – редкий для спорта последних лет. Организаторы всех турнинов после 2014 пытаются развести украинские и российские команды, чтобы они не играли друг против друга.
Топ комментарии
+27 Михаил Сомов #454446
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+18 armamagedoniks
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+13 Серж Рача
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Ні. Нехай б'ються!
спорт - це не вiйна. краще iгнорувати, не грати, не розмовляти.
Спорт це дружне змагання яке передбача повагу та благородство до суперника.
Кацапи не достойні честі бути нашими суперниками. Це тварини, і наші довічні вороги.
Бойкот это было бы дерзко и резонанс был бы на весь мир.А так это очередная картинка для СМИ что украинцы вместе с русней нормально пинают мяч и никаких проблем.А если еще и проиграем то это будет унижение вдвойне.
Но должны выиграть - должны !!!... Да и вообще Наши всегда Наши, и не в голах счастье. А в их количестве. Короче - удачи и тут дело чести... Вся Украина смотреть будет Ваш бой - и я думаю что у транслятора матча рейтинг улетит в космос !!!! УДАЧИ !!!!
п.с. ... я думаю у наших пацанов ума хватит не жать руки кацапам перед матчем - можно просто по "братски" плюнуть каждому в ипало !!! .. не ну а че !? заслужили руснявые...
а взагалi вiдмовитися вiд гри з ***********? нi? завелика честь для них...