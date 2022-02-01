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Украина сыграет против РФ в полуфинале Евро по футзалу

Украина сыграет против РФ в полуфинале Евро по футзалу

Сборная Украины встретится со сборной России в полуфинале чемпионата Европы 2022 по футзалу.

Об этом стало известно после игры между россиянами и грузинами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Прямой".

Сборная России в матче 1/4 финала обыграла Грузию со счетом 3:1. Таким образом она вышла в полуфинал, где ее уже ждет Украина.

Команды Украины и России сыграют 4 февраля в Амстердаме за выход в финал Евро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские олимпийцы знают, что не нужно стоять вместе с российскими спортсменами, - Гутцайт о "рекомендациях" поведения на Олимпиаде

Сейчас Украина занимает восьмую строчку в рейтинге УЕФА, Россия – вторую.

Случай, когда сборная Украины будет играть против сборной РФ – редкий для спорта последних лет. Организаторы всех турнинов после 2014 пытаются развести украинские и российские команды, чтобы они не играли друг против друга.

Автор: 

россия (96200) спорт (2440)


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Топ комментарии
+27
А как оленеводам удалось пройти тест на мочу???
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01.02.2022 20:57 Ответить
+18
Сразу без закидонов .Кто интересуется футзалом прекрасно понимает что лаптеногие сильный соперник очень сильный.И коэффициент не на нашу пользу увы.Но нада выходить и драться показывать достойный футбол.Удачи нашей сборной ,мужики вы лучшие !
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01.02.2022 21:19 Ответить
+13
Так там більше індейців з Бразилії
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01.02.2022 20:59 Ответить
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ДА ЛАДНО.....
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01.02.2022 20:54 Ответить
А как оленеводам удалось пройти тест на мочу???
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01.02.2022 20:57 Ответить
Так там більше індейців з Бразилії
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01.02.2022 20:59 Ответить
Элементарно,лапти и онучи до кучи...
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01.02.2022 21:40 Ответить
Вали русню
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01.02.2022 20:57 Ответить
проще, чем португальцы или испанцы. бахнем. у нас хорошая сборная нынче по футзалу. сам удивился.
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01.02.2022 21:00 Ответить
Кацапы снова допинг жрать начали
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01.02.2022 21:00 Ответить
Лапти спровоцируют драку.
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01.02.2022 21:05 Ответить
Лучше сделать бойкот и не выходить на матч.
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01.02.2022 21:07 Ответить
Тобто виходячи з твоєї логіки, ***** стягло армію до кордону, і тепер це побачивши необхідно скласти зброю???
Ні. Нехай б'ються!
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01.02.2022 21:13 Ответить
Нехай б'ються!

спорт - це не вiйна. краще iгнорувати, не грати, не розмовляти.
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01.02.2022 21:23 Ответить
Скласти зброю також не війна-- це злякались, обісратись, не воювати
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01.02.2022 21:49 Ответить
Спорт це не війна.
Спорт це дружне змагання яке передбача повагу та благородство до суперника.
Кацапи не достойні честі бути нашими суперниками. Це тварини, і наші довічні вороги.
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01.02.2022 22:10 Ответить
Спорт это не война.
Бойкот это было бы дерзко и резонанс был бы на весь мир.А так это очередная картинка для СМИ что украинцы вместе с русней нормально пинают мяч и никаких проблем.А если еще и проиграем то это будет унижение вдвойне.
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01.02.2022 22:42 Ответить
Дерзско? Нам просто засчитают поражение и лапти автоматом попадают в финал.
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01.02.2022 23:01 Ответить
Краще дати кацапам #ізди , щоб тих з поля винесли 😬
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01.02.2022 21:15 Ответить
Це у випадку рахунку не на нашу користь обов'язково повинно бути
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01.02.2022 21:20 Ответить
Це повинно бути у любому випадку.
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01.02.2022 21:25 Ответить
Рахунок на нашу користь даже не обговорюється
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01.02.2022 21:30 Ответить
ты реально больной бубой...у меня в роте был лукаш с кировограда на заре 80-ых...тоже хромой на голову.
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01.02.2022 21:46 Ответить
і не надійся.
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01.02.2022 21:20 Ответить
Сразу без закидонов .Кто интересуется футзалом прекрасно понимает что лаптеногие сильный соперник очень сильный.И коэффициент не на нашу пользу увы.Но нада выходить и драться показывать достойный футбол.Удачи нашей сборной ,мужики вы лучшие !
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01.02.2022 21:19 Ответить
Україна теж не слабенька команда.
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01.02.2022 21:55 Ответить
Казахи на чемпіонаті світу далі кацапів прошли ...
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01.02.2022 21:56 Ответить
Со спортивной точки зрения шансов на победу у нас мало, но главное продемонстрировать желание, борьбу и самоотдачу. Думаю с этим у ребят проблем не будет, и после матча, независимо от результата, никто в их адрес плохого слова не скажет.
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01.02.2022 21:29 Ответить
Мені цікаво як ви робите висновки Казахи які дойшли до півфіналу на чемпіонаті світу на відміну від кацапів програли нам , з чемпіонами світу Португалієй гра була рівною
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01.02.2022 21:59 Ответить
Сужу по общему уровню. Одна игра - не показатель. Нас на прошедшем ЧМ вообще не было.
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01.02.2022 22:31 Ответить
Згоден , гра все покаже Ну тут більше чим футбол
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01.02.2022 22:37 Ответить
абы токо мокши не догадались,шо наши все в шахидках..
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01.02.2022 21:29 Ответить
a mahach budet, no vedj tirknutj ruskova eto teperj uzhe kak obezateljno petj gimn.
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01.02.2022 21:34 Ответить
Это неправильно. Должны были разводить так, чтоб ни при каких раскладах не встретились.
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01.02.2022 21:34 Ответить
еманутые, в игры с ними играют... ещё обнимитесь на пъедестале как магучих кучка
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01.02.2022 21:35 Ответить
а отказаться нельзя? нафиг вам тот кубок из железа, а взамен взасос с парашкой
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01.02.2022 21:39 Ответить
футзал важнее войны... дрыгатели ногами
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01.02.2022 21:39 Ответить
Ну тут як подивитися! Є ще психологічний ефект від перемоги в спорті - це ще з давня так було!
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01.02.2022 23:08 Ответить
Грати будуть в Амстердамі, а це означає, що голанці будуть шалено вболівати проти "нємитих"!!!
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01.02.2022 21:47 Ответить
а бойкотировать это шоу нашей сборной по фут-залу слабо???
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01.02.2022 21:51 Ответить
Треба включить до команди Жана Беленюка та Васю Верастюка хай душать кацапів
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01.02.2022 22:09 Ответить
Мильдоний опять спасет РАБссию...
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01.02.2022 22:18 Ответить
Треба обо обіграти мокшан або відмовлятись від зустрічі. Поразка не припустима. Ще треба слідкувати за допінг пробами, бо московіти допінг приймають завжди.
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01.02.2022 22:32 Ответить
Для первого нужно иметь машину времени.Так что второй вариант намного реалистичней.
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01.02.2022 22:47 Ответить
борітеся! поборете! вам Бог помагає!
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01.02.2022 22:48 Ответить
Все будет нормально.. Хоть в том сброде сборной раисии бразильцев больше чем в Шахтере ..
Но должны выиграть - должны !!!... Да и вообще Наши всегда Наши, и не в голах счастье. А в их количестве. Короче - удачи и тут дело чести... Вся Украина смотреть будет Ваш бой - и я думаю что у транслятора матча рейтинг улетит в космос !!!! УДАЧИ !!!!

п.с. ... я думаю у наших пацанов ума хватит не жать руки кацапам перед матчем - можно просто по "братски" плюнуть каждому в ипало !!! .. не ну а че !? заслужили руснявые...



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02.02.2022 00:36 Ответить

а взагалi вiдмовитися вiд гри з ***********? нi? завелика честь для них...
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02.02.2022 20:53 Ответить
Вангую что после игры у нас обязательно найдется дятел который полезет к русне с обнимашками.
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02.02.2022 02:01 Ответить
19.00
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02.02.2022 08:16 Ответить
 
 