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Україна зіграє проти РФ у півфіналі Євро з футзалу

Україна зіграє проти РФ у півфіналі Євро з футзалу

Збірна України зустрінеться зі збірною Росії у півфіналі чемпіонату Європи 2022 з футзалу.

Про це стало відомо після гри між росіянами й грузинами, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Прямий".

Збірна Росії у матчі 1/4 фіналу перемогла Грузію з рахунком 3:1. Таким чином вона вийшла у півфінал, де на неї вже чекає Україна.

Команди України та Росії зіграють 4 лютого в Амстердамі за вихід у фінал Євро.

Читайте: Українські олімпійці знають, що не потрібно стояти разом із російськими спортсменами, - Гутцайт про "рекомендації" поведінки на Олімпіаді

Наразі Україна посідає восьму сходинку в рейтингу УЄФА, Росія – другу.

Випадок, коли збірна України гратиме проти збірної РФ - рідкісний для спорту останніх років. Організатори всіх турнінів після 2014 року намагаються розвести українські та російські команди, щоб вони не грали одна проти одної.

Автор: 

росія (66144) спорт (1632)


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Топ коментарі
+27
А как оленеводам удалось пройти тест на мочу???
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01.02.2022 20:57 Відповісти
+18
Сразу без закидонов .Кто интересуется футзалом прекрасно понимает что лаптеногие сильный соперник очень сильный.И коэффициент не на нашу пользу увы.Но нада выходить и драться показывать достойный футбол.Удачи нашей сборной ,мужики вы лучшие !
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01.02.2022 21:19 Відповісти
+13
Так там більше індейців з Бразилії
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01.02.2022 20:59 Відповісти
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01.02.2022 20:54 Відповісти
А как оленеводам удалось пройти тест на мочу???
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01.02.2022 20:57 Відповісти
Так там більше індейців з Бразилії
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01.02.2022 20:59 Відповісти
Элементарно,лапти и онучи до кучи...
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01.02.2022 21:40 Відповісти
Вали русню
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01.02.2022 20:57 Відповісти
проще, чем португальцы или испанцы. бахнем. у нас хорошая сборная нынче по футзалу. сам удивился.
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01.02.2022 21:00 Відповісти
Кацапы снова допинг жрать начали
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01.02.2022 21:00 Відповісти
Лапти спровоцируют драку.
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01.02.2022 21:05 Відповісти
Лучше сделать бойкот и не выходить на матч.
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01.02.2022 21:07 Відповісти
Тобто виходячи з твоєї логіки, ***** стягло армію до кордону, і тепер це побачивши необхідно скласти зброю???
Ні. Нехай б'ються!
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01.02.2022 21:13 Відповісти
Нехай б'ються!

спорт - це не вiйна. краще iгнорувати, не грати, не розмовляти.
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01.02.2022 21:23 Відповісти
Скласти зброю також не війна-- це злякались, обісратись, не воювати
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01.02.2022 21:49 Відповісти
Спорт це не війна.
Спорт це дружне змагання яке передбача повагу та благородство до суперника.
Кацапи не достойні честі бути нашими суперниками. Це тварини, і наші довічні вороги.
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01.02.2022 22:10 Відповісти
Спорт это не война.
Бойкот это было бы дерзко и резонанс был бы на весь мир.А так это очередная картинка для СМИ что украинцы вместе с русней нормально пинают мяч и никаких проблем.А если еще и проиграем то это будет унижение вдвойне.
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01.02.2022 22:42 Відповісти
Дерзско? Нам просто засчитают поражение и лапти автоматом попадают в финал.
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01.02.2022 23:01 Відповісти
Краще дати кацапам #ізди , щоб тих з поля винесли 😬
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01.02.2022 21:15 Відповісти
Це у випадку рахунку не на нашу користь обов'язково повинно бути
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01.02.2022 21:20 Відповісти
Це повинно бути у любому випадку.
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01.02.2022 21:25 Відповісти
Рахунок на нашу користь даже не обговорюється
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01.02.2022 21:30 Відповісти
ты реально больной бубой...у меня в роте был лукаш с кировограда на заре 80-ых...тоже хромой на голову.
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01.02.2022 21:46 Відповісти
і не надійся.
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01.02.2022 21:20 Відповісти
Сразу без закидонов .Кто интересуется футзалом прекрасно понимает что лаптеногие сильный соперник очень сильный.И коэффициент не на нашу пользу увы.Но нада выходить и драться показывать достойный футбол.Удачи нашей сборной ,мужики вы лучшие !
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01.02.2022 21:19 Відповісти
Україна теж не слабенька команда.
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01.02.2022 21:55 Відповісти
Казахи на чемпіонаті світу далі кацапів прошли ...
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01.02.2022 21:56 Відповісти
Со спортивной точки зрения шансов на победу у нас мало, но главное продемонстрировать желание, борьбу и самоотдачу. Думаю с этим у ребят проблем не будет, и после матча, независимо от результата, никто в их адрес плохого слова не скажет.
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01.02.2022 21:29 Відповісти
Мені цікаво як ви робите висновки Казахи які дойшли до півфіналу на чемпіонаті світу на відміну від кацапів програли нам , з чемпіонами світу Португалієй гра була рівною
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01.02.2022 21:59 Відповісти
Сужу по общему уровню. Одна игра - не показатель. Нас на прошедшем ЧМ вообще не было.
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01.02.2022 22:31 Відповісти
Згоден , гра все покаже Ну тут більше чим футбол
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01.02.2022 22:37 Відповісти
абы токо мокши не догадались,шо наши все в шахидках..
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01.02.2022 21:29 Відповісти
a mahach budet, no vedj tirknutj ruskova eto teperj uzhe kak obezateljno petj gimn.
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01.02.2022 21:34 Відповісти
Это неправильно. Должны были разводить так, чтоб ни при каких раскладах не встретились.
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01.02.2022 21:34 Відповісти
еманутые, в игры с ними играют... ещё обнимитесь на пъедестале как магучих кучка
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01.02.2022 21:35 Відповісти
а отказаться нельзя? нафиг вам тот кубок из железа, а взамен взасос с парашкой
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01.02.2022 21:39 Відповісти
футзал важнее войны... дрыгатели ногами
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01.02.2022 21:39 Відповісти
Ну тут як подивитися! Є ще психологічний ефект від перемоги в спорті - це ще з давня так було!
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01.02.2022 23:08 Відповісти
Грати будуть в Амстердамі, а це означає, що голанці будуть шалено вболівати проти "нємитих"!!!
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01.02.2022 21:47 Відповісти
а бойкотировать это шоу нашей сборной по фут-залу слабо???
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01.02.2022 21:51 Відповісти
Треба включить до команди Жана Беленюка та Васю Верастюка хай душать кацапів
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01.02.2022 22:09 Відповісти
Мильдоний опять спасет РАБссию...
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01.02.2022 22:18 Відповісти
Треба обо обіграти мокшан або відмовлятись від зустрічі. Поразка не припустима. Ще треба слідкувати за допінг пробами, бо московіти допінг приймають завжди.
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01.02.2022 22:32 Відповісти
Для первого нужно иметь машину времени.Так что второй вариант намного реалистичней.
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01.02.2022 22:47 Відповісти
борітеся! поборете! вам Бог помагає!
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01.02.2022 22:48 Відповісти
Все будет нормально.. Хоть в том сброде сборной раисии бразильцев больше чем в Шахтере ..
Но должны выиграть - должны !!!... Да и вообще Наши всегда Наши, и не в голах счастье. А в их количестве. Короче - удачи и тут дело чести... Вся Украина смотреть будет Ваш бой - и я думаю что у транслятора матча рейтинг улетит в космос !!!! УДАЧИ !!!!

п.с. ... я думаю у наших пацанов ума хватит не жать руки кацапам перед матчем - можно просто по "братски" плюнуть каждому в ипало !!! .. не ну а че !? заслужили руснявые...



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02.02.2022 00:36 Відповісти

а взагалi вiдмовитися вiд гри з ***********? нi? завелика честь для них...
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02.02.2022 20:53 Відповісти
Вангую что после игры у нас обязательно найдется дятел который полезет к русне с обнимашками.
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02.02.2022 02:01 Відповісти
19.00
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02.02.2022 08:16 Відповісти
 
 