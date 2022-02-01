Україна зіграє проти РФ у півфіналі Євро з футзалу
Збірна України зустрінеться зі збірною Росії у півфіналі чемпіонату Європи 2022 з футзалу.
Про це стало відомо після гри між росіянами й грузинами, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Прямий".
Збірна Росії у матчі 1/4 фіналу перемогла Грузію з рахунком 3:1. Таким чином вона вийшла у півфінал, де на неї вже чекає Україна.
Команди України та Росії зіграють 4 лютого в Амстердамі за вихід у фінал Євро.
Наразі Україна посідає восьму сходинку в рейтингу УЄФА, Росія – другу.
Випадок, коли збірна України гратиме проти збірної РФ - рідкісний для спорту останніх років. Організатори всіх турнінів після 2014 року намагаються розвести українські та російські команди, щоб вони не грали одна проти одної.
Топ коментарі
+27 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар01.02.2022 20:57 Відповісти Посилання
+18 armamagedoniks
показати весь коментар01.02.2022 21:19 Відповісти Посилання
+13 Серж Рача
показати весь коментар01.02.2022 20:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ні. Нехай б'ються!
спорт - це не вiйна. краще iгнорувати, не грати, не розмовляти.
Спорт це дружне змагання яке передбача повагу та благородство до суперника.
Кацапи не достойні честі бути нашими суперниками. Це тварини, і наші довічні вороги.
Бойкот это было бы дерзко и резонанс был бы на весь мир.А так это очередная картинка для СМИ что украинцы вместе с русней нормально пинают мяч и никаких проблем.А если еще и проиграем то это будет унижение вдвойне.
Но должны выиграть - должны !!!... Да и вообще Наши всегда Наши, и не в голах счастье. А в их количестве. Короче - удачи и тут дело чести... Вся Украина смотреть будет Ваш бой - и я думаю что у транслятора матча рейтинг улетит в космос !!!! УДАЧИ !!!!
п.с. ... я думаю у наших пацанов ума хватит не жать руки кацапам перед матчем - можно просто по "братски" плюнуть каждому в ипало !!! .. не ну а че !? заслужили руснявые...
а взагалi вiдмовитися вiд гри з ***********? нi? завелика честь для них...