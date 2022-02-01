Україна зіграє проти РФ у півфіналі Євро з футзалу

Збірна України зустрінеться зі збірною Росії у півфіналі чемпіонату Європи 2022 з футзалу.

Про це стало відомо після гри між росіянами й грузинами, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Прямий".

Збірна Росії у матчі 1/4 фіналу перемогла Грузію з рахунком 3:1. Таким чином вона вийшла у півфінал, де на неї вже чекає Україна.

Команди України та Росії зіграють 4 лютого в Амстердамі за вихід у фінал Євро.

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Наразі Україна посідає восьму сходинку в рейтингу УЄФА, Росія – другу.

Випадок, коли збірна України гратиме проти збірної РФ - рідкісний для спорту останніх років. Організатори всіх турнінів після 2014 року намагаються розвести українські та російські команди, щоб вони не грали одна проти одної.