Российский "Сбербанк" тестирует отключение от иностранного софта
Один из крупнейших российских банков, "Сбер", на прошлой неделе провел технологические учения по отключению от зарубежной IT-инфраструктуры на фоне сообщений о том, что США могут ограничить поставки в Россию новой электроники и отказаться от существующей поддержки, если Москва начнет военную операцию на территории Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".
Государственный банк тестировал отключения от программ и электроники таких компаний, как Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel. При этом в IT-компаниях, а также в "Сбер" и других крупных российских банках отказались комментировать информацию. В SAP сообщили, что не знают об учениях, а в Nvidia сказали, что "бизнес находится вне политики".
"Сбер" использует один из самых мощных в России суперкомпьютеров Christofari. Он работает на оборудовании американской Nvidia.
О том, что власти США предупредили производителей микроэлектроники о возможном запрете поставок в Россию в случае вторжения на территорию Украины, агентство Reuters сообщало в середине января. Причем ограничения могут относиться как к продукции, произведенной США, так и к изготовленной в других странах с применением американских технологий. Эти заявления вызвали беспокойство в российском правительстве.
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Голубі , собаки , олені і ямщики 😂😂😂
шо це ше за ,,Сбер,, такий?
знов переселенці виражають свою прихильність
москали вот ваши технологии
"тестировал отключения от программ и электроники таких компаний, как Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel. "
ой! как больно !
немцы за газ будут будут отправлять в рашку караваны верблюдов со свободно конвертируемыми монгольскими тугриками
это же будет реально каменный век рашки
Самый дешёвый материал)))
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Ще, їхня "карта МІР" зроблена на софті Мастеркард
а карта "мир", как работала, так и продолжит работать.
т.к. с 2015 весь процессинг всех карт в раше локализован.
поэтому, протестировать и это можно. и катастрофы не будет.
и даже если отключить рашу от всего этого, то катастрофы тоже не будет. про иос не знаю, не пользуюсь. но под андроид есть десятка три магазинов приложений. и такое отключение только подстягнет их развитие.
это всё не то.
если бить по населению, то оно просто станет беднее и злее. но революции всё равно не будет. а верхушка будет жить как жила.
бить надо по нефти и газу - это пока не возможно.
по офшорам и большим бабкам - запад не хочет, может потому, что себя там случайно найти может, и эти бабки еще и в западной экономике работают.
а вот работать по родственникам, семьям и детям и их финансам - это было бы эффективно, но тоже не хотят, что странно. вероятно боятся ответки
т.к. с 2015 весь процессинг всех карт в раше локализован."
Яка різниця, що там "лохалізовано"? Що там протестовано на папірці я в курсі. Росіяни завжди брешуть. Своєму ***** також. Саме тому воно живе якимись міфами про непереможність Мордора, та про важливість швидкости ракет із ядерним зарядом.
РФ офіційно закупила софт Мастеркард, так само офіційно він може припинити діяти.
По родичах та інших вже є законопроєкти. Приймуть та будуть чекати коли ***** моргне...
я достоверно знаю, что если у того же самсунга заказать партию в 20 тыс девайсов, то они вполне готовы отдать ключи для подписи прошивки. как например.
ну купили софт мастркард, и что? нет, он не прекратит работать. старые контракты не трогают. и, будем, честными, что там того софта? его недорого переписать. дорого его сертифицировать на мировом уровне.
вот когда примут, тогда и почитаем, что приняли, и как в этих законопроектах наказывают детей за ошибки отцов. ты ж понимаешь, что такое официально никогда не примут? не станут наказывать невиновных, только за то, что они родня кому-то?
"не станут наказывать невиновных, только за то, что они родня кому-то?" - да просто заморозят их счета и попросят подтвердить источники доходов! ну а так да - смогут посудомойками в Калифорнии и Майами пойти работать
пришел в банк, положил туда денежку, в книжку впечатали эту сумму
потом пришел, снял, сумму перепечатали итд
перевод шел банковской почтой.
отправил деньги и они быстро, через дней 10, приходили на счет
веселое было время
Вони вже там і гулаг відроджують... ну і триколор їм у сраку - відключайте!!!!!!
одна просьба по прошествию всех этих событий - не кормите больше расеян.....опасно
Используется Сбербанком для внутренних задач (для работы колл-центра - распознавания речи и генерации голосаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-3 [3] ), для сервиса по распознаванию снимков компьютерной томографии лёгкихhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-4 [4] , также предоставляется в аренду другим организациям (в составе продуктовой линейки https://ru.wikipedia.org/wiki/SberCloud SberCloud AI Cloud; стоимость аренды - 5750 рублей в минутуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-:0-5 [5] ).
В основе - узлы https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Nvidia_DGX-2&action=edit&redlink=1 Nvidia DGX-2 https://en.wikipedia.org/wiki/Nvidia_DGX-2 [en] , оснащённые графическими ускорителями https://ru.wikipedia.org/wiki/Nvidia_Tesla Tesla V100https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-7 [7] , для межсоединения используется сеть https://ru.wikipedia.org/wiki/Infiniband Infiniband на базе оборудования https://ru.wikipedia.org/wiki/Mellanox Mellanox . Эффективная производительность - порядка 6,7 https://ru.wikipedia.org/wiki/FLOPS петафлопса , что сделало систему (на момент пуска в эксплуатацию 8 ноября 2019 года) 40-й в мире, седьмой в Европе и первой в России по мощностиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-8 [8] (показатели предыдущего российского лидера - системы «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-2 Ломоносов-2 » - превзойдены более, чем вдвое). Отмечается как первый в мире суперкомпьютер финансовой организации, доступный для использования сторонними пользователями. Также является первым суперкомпьютером, аттестованным в России для работы с персональными даннымиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-9 [9] .
Назван в честь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николая Кристофари - первого клиента Сбербанка, открывшего в нём сберегательную книжкуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-10 [10] .
Устройство[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)&veaction=edit§ion=1 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)&action=edit§ion=1 править код ]
Характеристики отдельного узла DGX-2https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-11 [11] :
энергопотребление пиковое - 10 кВт;
ЦПУ - 2× Intel Xeon Platinum 8168, 2,7 ГГц, 24 ядра;
графические ускорители - 16× Nvidia Tesla v100 32 Гбайт;
память графических ускорителей - 512 Гбайт
ядра CUDA - 81920
тензорные ядра - 10240
ОЗУ - 1,5 Тбайт