Российский "Сбербанк" тестирует отключение от иностранного софта

Один из крупнейших российских банков, "Сбер", на прошлой неделе провел технологические учения по отключению от зарубежной IT-инфраструктуры на фоне сообщений о том, что США могут ограничить поставки в Россию новой электроники и отказаться от существующей поддержки, если Москва начнет военную операцию на территории Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Государственный банк тестировал отключения от программ и электроники таких компаний, как Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel. При этом в IT-компаниях, а также в "Сбер" и других крупных российских банках отказались комментировать информацию. В SAP сообщили, что не знают об учениях, а в Nvidia сказали, что "бизнес находится вне политики".

"Сбер" использует один из самых мощных в России суперкомпьютеров Christofari. Он работает на оборудовании американской Nvidia.

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О том, что власти США предупредили производителей микроэлектроники о возможном запрете поставок в Россию в случае вторжения на территорию Украины, агентство Reuters сообщало в середине января. Причем ограничения могут относиться как к продукции, произведенной США, так и к изготовленной в других странах с применением американских технологий. Эти заявления вызвали беспокойство в российском правительстве.