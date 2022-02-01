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Российский "Сбербанк" тестирует отключение от иностранного софта

Российский

Один из крупнейших российских банков, "Сбер", на прошлой неделе провел технологические учения по отключению от зарубежной IT-инфраструктуры на фоне сообщений о том, что США могут ограничить поставки в Россию новой электроники и отказаться от существующей поддержки, если Москва начнет военную операцию на территории Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Государственный банк тестировал отключения от программ и электроники таких компаний, как Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel. При этом в IT-компаниях, а также в "Сбер" и других крупных российских банках отказались комментировать информацию. В SAP сообщили, что не знают об учениях, а в Nvidia сказали, что "бизнес находится вне политики".

"Сбер" использует один из самых мощных в России суперкомпьютеров Christofari. Он работает на оборудовании американской Nvidia.

Читайте также: Вашингтон не рассматривает всерьез отключение РФ от SWIFT или ограничение экспорта нефти и газа, - Bloomberg

О том, что власти США предупредили производителей микроэлектроники о возможном запрете поставок в Россию в случае вторжения на территорию Украины, агентство Reuters сообщало в середине января. Причем ограничения могут относиться как к продукции, произведенной США, так и к изготовленной в других странах с применением американских технологий. Эти заявления вызвали беспокойство в российском правительстве.

Автор: 

россия (96200) санкции (11475) программное обеспечение (56) Сбербанк России (126)


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Топ комментарии
+30
Протестуйте ще заміну бабла на жолуді
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01.02.2022 20:58 Ответить
+28
Російський "Сбербанк" тестує відключення від іноземного софту
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01.02.2022 21:05 Ответить
+24

москали вот ваши технологии
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01.02.2022 21:04 Ответить
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Протестуйте ще заміну бабла на жолуді
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01.02.2022 20:58 Ответить
Є ще лапті ,матрьошки , скрєпні фанфурікі баяришніка ... Хіба це не може стати валютою на Скалєнвставалії ?
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01.02.2022 21:01 Ответить
шишки ще , як резервна валюта.
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01.02.2022 21:32 Ответить
у жыдоугрофиннобурятии свои розвагы...нам-то это нафига?
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01.02.2022 20:59 Ответить
Ну щоб поржати 😂
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01.02.2022 21:04 Ответить
також вирно...
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01.02.2022 21:05 Ответить
и баксы все сжечь не забудьте!
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01.02.2022 21:00 Ответить
Російський "Сбербанк" тестує відключення від іноземного софту Джерело:
Голубі , собаки , олені і ямщики 😂😂😂
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01.02.2022 21:03 Ответить
Один із найбільших російських банків, "Сбер", Джерело:
шо це ше за ,,Сбер,, такий?
знов переселенці виражають свою прихильність
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01.02.2022 21:32 Ответить
???
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01.02.2022 21:33 Ответить

москали вот ваши технологии
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01.02.2022 21:04 Ответить
Процесор "Байкал" під електронним мікроскопом.
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01.02.2022 21:06 Ответить
та абы в шклянку влазыло..
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01.02.2022 21:26 Ответить
скоро начнут тестить умение считать на счётах. штурманы с логарифмическими линейками и умением "линейного моделирования" будут идти на ура в остатках гражданских институтов )
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01.02.2022 21:04 Ответить
Російський "Сбербанк" тестує відключення від іноземного софту
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01.02.2022 21:05 Ответить
+ 100 !!!
"тестировал отключения от программ и электроники таких компаний, как Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel. "

ой! как больно !

немцы за газ будут будут отправлять в рашку караваны верблюдов со свободно конвертируемыми монгольскими тугриками
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01.02.2022 22:52 Ответить
неужели они серьезно ?

это же будет реально каменный век рашки
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01.02.2022 22:54 Ответить
Могут еще и двоичную систему пересмотреть.
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01.02.2022 21:06 Ответить
Вот например в Венесуэле (союзник РыФы) из денег плетут сумочки...
Самый дешёвый материал)))
"
"
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01.02.2022 21:08 Ответить
Ще нехай потестують на відключення Андроїд та IOS
Ще, їхня "карта МІР" зроблена на софті Мастеркард
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01.02.2022 21:08 Ответить
телефоны какое-то время перестанут обновляться и пропадет доступ к официальным магазинам приложений.
а карта "мир", как работала, так и продолжит работать.
т.к. с 2015 весь процессинг всех карт в раше локализован.
поэтому, протестировать и это можно. и катастрофы не будет.
и даже если отключить рашу от всего этого, то катастрофы тоже не будет. про иос не знаю, не пользуюсь. но под андроид есть десятка три магазинов приложений. и такое отключение только подстягнет их развитие.

это всё не то.

если бить по населению, то оно просто станет беднее и злее. но революции всё равно не будет. а верхушка будет жить как жила.
бить надо по нефти и газу - это пока не возможно.
по офшорам и большим бабкам - запад не хочет, может потому, что себя там случайно найти может, и эти бабки еще и в западной экономике работают.
а вот работать по родственникам, семьям и детям и их финансам - это было бы эффективно, но тоже не хотят, что странно. вероятно боятся ответки
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02.02.2022 09:14 Ответить
"...а карта "мир", как работала, так и продолжит работать.
т.к. с 2015 весь процессинг всех карт в раше локализован."

Яка різниця, що там "лохалізовано"? Що там протестовано на папірці я в курсі. Росіяни завжди брешуть. Своєму ***** також. Саме тому воно живе якимись міфами про непереможність Мордора, та про важливість швидкости ракет із ядерним зарядом.
РФ офіційно закупила софт Мастеркард, так само офіційно він може припинити діяти.

По родичах та інших вже є законопроєкти. Приймуть та будуть чекати коли ***** моргне...
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02.02.2022 09:38 Ответить
ну если ты имеешь там контакты и знаешь, что и как там тестируется, то поделись с нами
я достоверно знаю, что если у того же самсунга заказать партию в 20 тыс девайсов, то они вполне готовы отдать ключи для подписи прошивки. как например.

ну купили софт мастркард, и что? нет, он не прекратит работать. старые контракты не трогают. и, будем, честными, что там того софта? его недорого переписать. дорого его сертифицировать на мировом уровне.

вот когда примут, тогда и почитаем, что приняли, и как в этих законопроектах наказывают детей за ошибки отцов. ты ж понимаешь, что такое официально никогда не примут? не станут наказывать невиновных, только за то, что они родня кому-то?
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03.02.2022 08:09 Ответить
"что там того софта? его недорого переписать" - начинай переписывать! потом покажешь шо вышло, мы поржом
"не станут наказывать невиновных, только за то, что они родня кому-то?" - да просто заморозят их счета и попросят подтвердить источники доходов! ну а так да - смогут посудомойками в Калифорнии и Майами пойти работать
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04.02.2022 20:18 Ответить
давай 10 миллионов баксов. я найму команду. для банка, который захотел такой проект, это копейки. для страны тем более.
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04.02.2022 20:32 Ответить
так скажи дату, когда это произойдет. я вобью в календарь и проверю. такие вещи не останутся без внимания сми.
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04.02.2022 20:38 Ответить
Щось виходить?
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01.02.2022 21:09 Ответить
Отже, Nvidia це "какаяразніца".
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01.02.2022 21:12 Ответить
Россия с начала уже этого года потеряла 50 млрд рублей.Инвесторы бегут.Тестирования банков на программное обеспечение это глупость и тупость.Когда не будет денег а инфляция лупонёт что мешок денег буханка будет стоит и свой же народ вынесет.Вся нефть и весь мировой рынок лупят за евро и доллар ,а не за юань.Этих дебилов жизнь ничему не учит.Более того Китай так их нагнут такой курс лупонут что до этого всего им сказкой будет.Весь рынок завязан с миром.Они забыли уроки ссср как за день потерять страну.
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01.02.2022 21:14 Ответить
Ты переживаешь за липецкую фабрику?
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02.02.2022 04:18 Ответить
готовятся, твари
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01.02.2022 21:16 Ответить
тварі-тваріщі-таваріщі
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01.02.2022 21:18 Ответить
Без микрокода Интел могут сразу переходить на счеты...
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01.02.2022 21:31 Ответить
были такие книжечки сбербанка в свое время
пришел в банк, положил туда денежку, в книжку впечатали эту сумму
потом пришел, снял, сумму перепечатали итд
перевод шел банковской почтой.
отправил деньги и они быстро, через дней 10, приходили на счет
веселое было время
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01.02.2022 21:33 Ответить
Объявление: " Государственное казначейство Российской Федерации объявляет набор опытных мастеров (в особенности краснодеревщиков и специалистов народных ремесел) для изготовления новых образцов национальной валюты из древесины лыка и бересты Оплата сдельная натуральными продуктами в аптечной таре"
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01.02.2022 21:36 Ответить
не зря Линус Торвальдс фак показывал нвидиа. те еще мудаки
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01.02.2022 21:37 Ответить
сидите в своем чебурнете и не лезьте в цивилизованный мир
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01.02.2022 21:41 Ответить
Пришли к высшей степени развития тоталитарной ********* - эссср с железным занавесом. Дальше камунизм, как в КНДР.
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01.02.2022 22:14 Ответить
пусть протестируют виртуальную покупку доллара для виртуальных расчетов!
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01.02.2022 21:41 Ответить
все коцапские тренды это калька с западных, при отключении от них выродится в скрепные лапти и туалет типа дырка в полу (где им и место)
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01.02.2022 21:43 Ответить
на чем же работать будут, если отказались от российских серверов на не имеющих аналогов процессорах "Эльбрус" ?
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01.02.2022 21:45 Ответить
Вони про це не думають. Вони вже мислять себе невід'ємною частиною Китаю.
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01.02.2022 22:12 Ответить
И это правда, которая муссировалась у них ещё в начале Крымнаша. Москвич мне, из руководства совместнокитайского предприятия, говаривал, уйдём от доллара и платежной системы Запада, и придем к дружбе с Китаем, а там и Аляску заберём. И всё пафосно так, пафосно. Аляску им не взять, пока там наркоманов при власти нет, но на постсовке набедокурят. Но а так, всё нормально, как говорит зелёная иуда , нинада никаких панических заключений, просто поднять лапы и ждать.
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01.02.2022 22:26 Ответить
чебурнет скоро будуть тестить..?
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01.02.2022 21:59 Ответить
у лаптеногих "скреПаносцев" даже машинка для плетения ихних лаптей и та американская
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01.02.2022 22:00 Ответить
Та відключить вже цих мокшанських паскуд, від цивілізації, хай там собі деградують потихеньку.
Вони вже там і гулаг відроджують... ну і триколор їм у сраку - відключайте!!!!!!
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01.02.2022 22:01 Ответить
ЄСТЬ! - мазгі русскаязичьнава чєлавєка називаєцца.
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01.02.2022 22:11 Ответить
Государственный банк тестировал отключения от программ и электроники taki gosudarstvenij, a kak etot bank na Krime deistvujet, uspeshno ili sprjatalsia tak, chto nikto nemozhet naiti.
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01.02.2022 22:14 Ответить
На РАБссии ведущий топ-менеджер компании ГрязьПром Леонид Шульман покончил с собой в своем частном доме под Питером...,странный случай...
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01.02.2022 22:22 Ответить
Выкинули Б-гомерзкие Винду и Линух и переключились на BolgenOS? (подробности https://lurkmore.to/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2 тут если кто не в курсе )
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01.02.2022 22:23 Ответить
о! спасибо! вспоминил этого индивида....чем-то по упоротости напоминающего Антона Уральского, что звонил в техсаппорт. Да они там походу никогда нормальными и не были...
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01.02.2022 23:02 Ответить
Чего это "Линух" богомерзкий?! У него полностью открытый код. Именно на основе него и делаются все операционки для импортозамещения "Винды".
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02.02.2022 00:07 Ответить
ТЕСТ СБЕРБАНКА:
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01.02.2022 22:36 Ответить
якби орда збиралася миритися то дурно б такі відключення не тренували. Чебурнета б не вигадували
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01.02.2022 22:38 Ответить
Скажите приполярнойнигерии пускай готовят лучину, лапти и кору дуба.....
одна просьба по прошествию всех этих событий - не кормите больше расеян.....опасно
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01.02.2022 22:46 Ответить
на счеты хотят перейти???)))
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01.02.2022 23:00 Ответить
И все єто и-за простого желания убивать и грабить соседей.
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01.02.2022 23:05 Ответить
http://vfl.ru/fotos/8e31b08437831259.html
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01.02.2022 23:10 Ответить
а зачем там комп он же банк..пусть считают деревянные на перфокартовом компе электроника
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02.02.2022 04:32 Ответить
«Кристофари» - суперкомпьютер, созданный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Сбербанком России на основе оборудования корпорации https://ru.wikipedia.org/wiki/Nvidia Nvidia . Основное предназначение - обучение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C нейросетей , также применяется для научно-исследовательских и коммерческих расчётовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-1 [1] . По состоянию на ноябрь 2020 года по данным суперкомпьютерного рейтинга https://ru.wikipedia.org/wiki/Top500 Top500 производительность суперкомпьютера составляет 6,669 петафлопса, а пиковая - 8,790 петафлопса.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0450-2 [2]

Используется Сбербанком для внутренних задач (для работы колл-центра - распознавания речи и генерации голосаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-3 [3] ), для сервиса по распознаванию снимков компьютерной томографии лёгкихhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-4 [4] , также предоставляется в аренду другим организациям (в составе продуктовой линейки https://ru.wikipedia.org/wiki/SberCloud SberCloud AI Cloud; стоимость аренды - 5750 рублей в минутуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-:0-5 [5] ).

В основе - узлы https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Nvidia_DGX-2&action=edit&redlink=1 Nvidia DGX-2 https://en.wikipedia.org/wiki/Nvidia_DGX-2 [en] , оснащённые графическими ускорителями https://ru.wikipedia.org/wiki/Nvidia_Tesla Tesla V100https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-7 [7] , для межсоединения используется сеть https://ru.wikipedia.org/wiki/Infiniband Infiniband на базе оборудования https://ru.wikipedia.org/wiki/Mellanox Mellanox . Эффективная производительность - порядка 6,7 https://ru.wikipedia.org/wiki/FLOPS петафлопса , что сделало систему (на момент пуска в эксплуатацию 8 ноября 2019 года) 40-й в мире, седьмой в Европе и первой в России по мощностиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-8 [8] (показатели предыдущего российского лидера - системы «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-2 Ломоносов-2 » - превзойдены более, чем вдвое). Отмечается как первый в мире суперкомпьютер финансовой организации, доступный для использования сторонними пользователями. Также является первым суперкомпьютером, аттестованным в России для работы с персональными даннымиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-9 [9] .

Назван в честь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николая Кристофари - первого клиента Сбербанка, открывшего в нём сберегательную книжкуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-10 [10] .
Устройство[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)&veaction=edit&section=1 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)&action=edit&section=1 править код ]

Характеристики отдельного узла DGX-2https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-11 [11] :

энергопотребление пиковое - 10 кВт;
ЦПУ - 2× Intel Xeon Platinum 8168, 2,7 ГГц, 24 ядра;
графические ускорители - 16× Nvidia Tesla v100 32 Гбайт;
память графических ускорителей - 512 Гбайт
ядра CUDA - 81920
тензорные ядра - 10240
ОЗУ - 1,5 Тбайт
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02.02.2022 04:35 Ответить
Я вам скажу - это Запад поднял Россию из пепла. Запад всё это время вбухивал бабло в Рашу, все фирмы там совместные с Европейскими, Японскими, Ю.Корейскими. итд, абсолютно все. Если кто был в Раше в начале каденции правления *****, вспомните - всё вокруг - западные фирмы, вывески, весь товар, технологии, абсолютно всё. Запад вбухивал деньги в Рашу, в Украину - нет. Если бы не Запад, Рашка бы, даже со своей нефтью, была бы на уровне Афганистана или Вэнесуэлы. И если бы Запад реально забрал своё бабло из России, она бы сложилась как карточный домикв считаные дни. Реально Запад может убить Раху легко, без войны. Но он этого не хочет. И Китай тоже создал Запад.
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02.02.2022 10:31 Ответить
 
 