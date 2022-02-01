Російський "Сбербанк" тестує відключення від іноземного софту

Один із найбільших російських банків, "Сбер", минулого тижня провів технологічні навчання з відключення від закордонної IT-інфраструктури на тлі повідомлень про те, що США можуть обмежити постачання до Росії нової електроніки та відмовитися від підтримки наявної, якщо Москва розпочне військову операцію на території України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Державний банк тестував відключення від програм та електроніки таких компаній, як Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle та Intel. При цьому в IT-компаніях, а також у "Сбері" та інших великих російських банках відмовилися коментувати інформацію. У SAP повідомили, що не знають про навчання, а в Nvidia сказали, що "бізнес перебуває поза політикою".

"Сбер" використовує один із найпотужніших у Росії суперкомпʼютерів Christofari. Він працює на устаткуванні американської Nvidia.

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Про те, що влада США попередила виробників мікроелектроніки про можливу заборону постачання до Росії у разі вторгнення на територію України, агенція Reuters повідомляла в середині січня. Причому обмеження можуть стосуватися як продукції, виробленої США, так і виготовленої в інших країнах із застосуванням американських технологій. Ці заяви викликали занепокоєння у російському уряді.