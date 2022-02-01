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Новини
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Російський "Сбербанк" тестує відключення від іноземного софту

Російський

Один із найбільших російських банків, "Сбер", минулого тижня провів технологічні навчання з відключення від закордонної IT-інфраструктури на тлі повідомлень про те, що США можуть обмежити постачання до Росії нової електроніки та відмовитися від підтримки наявної, якщо Москва розпочне військову операцію на території України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Державний банк тестував відключення від програм та електроніки таких компаній, як Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle та Intel. При цьому в IT-компаніях, а також у "Сбері" та інших великих російських банках відмовилися коментувати інформацію. У SAP повідомили, що не знають про навчання, а в Nvidia сказали, що "бізнес перебуває поза політикою".

"Сбер" використовує один із найпотужніших у Росії суперкомпʼютерів Christofari. Він працює на устаткуванні американської Nvidia.

Читайте: Санкції проти РФ будуть активовані, якщо нога російського солдата ступить на українську землю, - Джонсон

Про те, що влада США попередила виробників мікроелектроніки про можливу заборону постачання до Росії у разі вторгнення на територію України, агенція Reuters повідомляла в середині січня. Причому обмеження можуть стосуватися як продукції, виробленої США, так і виготовленої в інших країнах із застосуванням американських технологій. Ці заяви викликали занепокоєння у російському уряді.

Автор: 

росія (66144) санкції (12131) програмне забезпечення (241) Сбербанк Росії (261)


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Топ коментарі
+30
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01.02.2022 20:58 Відповісти
+28
Російський "Сбербанк" тестує відключення від іноземного софту
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01.02.2022 21:05 Відповісти
+24

москали вот ваши технологии
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01.02.2022 21:04 Відповісти
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01.02.2022 20:58 Відповісти
Є ще лапті ,матрьошки , скрєпні фанфурікі баяришніка ... Хіба це не може стати валютою на Скалєнвставалії ?
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01.02.2022 21:01 Відповісти
шишки ще , як резервна валюта.
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01.02.2022 21:32 Відповісти
у жыдоугрофиннобурятии свои розвагы...нам-то это нафига?
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01.02.2022 20:59 Відповісти
Ну щоб поржати 😂
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01.02.2022 21:04 Відповісти
також вирно...
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01.02.2022 21:05 Відповісти
и баксы все сжечь не забудьте!
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01.02.2022 21:00 Відповісти
Російський "Сбербанк" тестує відключення від іноземного софту Джерело:
Голубі , собаки , олені і ямщики 😂😂😂
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01.02.2022 21:03 Відповісти
Один із найбільших російських банків, "Сбер", Джерело:
шо це ше за ,,Сбер,, такий?
знов переселенці виражають свою прихильність
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01.02.2022 21:32 Відповісти
???
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01.02.2022 21:33 Відповісти

москали вот ваши технологии
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01.02.2022 21:04 Відповісти
Процесор "Байкал" під електронним мікроскопом.
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01.02.2022 21:06 Відповісти
та абы в шклянку влазыло..
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01.02.2022 21:26 Відповісти
скоро начнут тестить умение считать на счётах. штурманы с логарифмическими линейками и умением "линейного моделирования" будут идти на ура в остатках гражданских институтов )
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01.02.2022 21:04 Відповісти
Російський "Сбербанк" тестує відключення від іноземного софту
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01.02.2022 21:05 Відповісти
+ 100 !!!
"тестировал отключения от программ и электроники таких компаний, как Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel. "

ой! как больно !

немцы за газ будут будут отправлять в рашку караваны верблюдов со свободно конвертируемыми монгольскими тугриками
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01.02.2022 22:52 Відповісти
неужели они серьезно ?

это же будет реально каменный век рашки
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01.02.2022 22:54 Відповісти
Могут еще и двоичную систему пересмотреть.
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01.02.2022 21:06 Відповісти
Вот например в Венесуэле (союзник РыФы) из денег плетут сумочки...
Самый дешёвый материал)))
"
"
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01.02.2022 21:08 Відповісти
Ще нехай потестують на відключення Андроїд та IOS
Ще, їхня "карта МІР" зроблена на софті Мастеркард
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01.02.2022 21:08 Відповісти
телефоны какое-то время перестанут обновляться и пропадет доступ к официальным магазинам приложений.
а карта "мир", как работала, так и продолжит работать.
т.к. с 2015 весь процессинг всех карт в раше локализован.
поэтому, протестировать и это можно. и катастрофы не будет.
и даже если отключить рашу от всего этого, то катастрофы тоже не будет. про иос не знаю, не пользуюсь. но под андроид есть десятка три магазинов приложений. и такое отключение только подстягнет их развитие.

это всё не то.

если бить по населению, то оно просто станет беднее и злее. но революции всё равно не будет. а верхушка будет жить как жила.
бить надо по нефти и газу - это пока не возможно.
по офшорам и большим бабкам - запад не хочет, может потому, что себя там случайно найти может, и эти бабки еще и в западной экономике работают.
а вот работать по родственникам, семьям и детям и их финансам - это было бы эффективно, но тоже не хотят, что странно. вероятно боятся ответки
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02.02.2022 09:14 Відповісти
"...а карта "мир", как работала, так и продолжит работать.
т.к. с 2015 весь процессинг всех карт в раше локализован."

Яка різниця, що там "лохалізовано"? Що там протестовано на папірці я в курсі. Росіяни завжди брешуть. Своєму ***** також. Саме тому воно живе якимись міфами про непереможність Мордора, та про важливість швидкости ракет із ядерним зарядом.
РФ офіційно закупила софт Мастеркард, так само офіційно він може припинити діяти.

По родичах та інших вже є законопроєкти. Приймуть та будуть чекати коли ***** моргне...
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02.02.2022 09:38 Відповісти
ну если ты имеешь там контакты и знаешь, что и как там тестируется, то поделись с нами
я достоверно знаю, что если у того же самсунга заказать партию в 20 тыс девайсов, то они вполне готовы отдать ключи для подписи прошивки. как например.

ну купили софт мастркард, и что? нет, он не прекратит работать. старые контракты не трогают. и, будем, честными, что там того софта? его недорого переписать. дорого его сертифицировать на мировом уровне.

вот когда примут, тогда и почитаем, что приняли, и как в этих законопроектах наказывают детей за ошибки отцов. ты ж понимаешь, что такое официально никогда не примут? не станут наказывать невиновных, только за то, что они родня кому-то?
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03.02.2022 08:09 Відповісти
"что там того софта? его недорого переписать" - начинай переписывать! потом покажешь шо вышло, мы поржом
"не станут наказывать невиновных, только за то, что они родня кому-то?" - да просто заморозят их счета и попросят подтвердить источники доходов! ну а так да - смогут посудомойками в Калифорнии и Майами пойти работать
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04.02.2022 20:18 Відповісти
давай 10 миллионов баксов. я найму команду. для банка, который захотел такой проект, это копейки. для страны тем более.
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04.02.2022 20:32 Відповісти
так скажи дату, когда это произойдет. я вобью в календарь и проверю. такие вещи не останутся без внимания сми.
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04.02.2022 20:38 Відповісти
Щось виходить?
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01.02.2022 21:09 Відповісти
Отже, Nvidia це "какаяразніца".
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01.02.2022 21:12 Відповісти
Россия с начала уже этого года потеряла 50 млрд рублей.Инвесторы бегут.Тестирования банков на программное обеспечение это глупость и тупость.Когда не будет денег а инфляция лупонёт что мешок денег буханка будет стоит и свой же народ вынесет.Вся нефть и весь мировой рынок лупят за евро и доллар ,а не за юань.Этих дебилов жизнь ничему не учит.Более того Китай так их нагнут такой курс лупонут что до этого всего им сказкой будет.Весь рынок завязан с миром.Они забыли уроки ссср как за день потерять страну.
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01.02.2022 21:14 Відповісти
Ты переживаешь за липецкую фабрику?
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02.02.2022 04:18 Відповісти
готовятся, твари
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01.02.2022 21:16 Відповісти
тварі-тваріщі-таваріщі
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01.02.2022 21:18 Відповісти
Без микрокода Интел могут сразу переходить на счеты...
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01.02.2022 21:31 Відповісти
были такие книжечки сбербанка в свое время
пришел в банк, положил туда денежку, в книжку впечатали эту сумму
потом пришел, снял, сумму перепечатали итд
перевод шел банковской почтой.
отправил деньги и они быстро, через дней 10, приходили на счет
веселое было время
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01.02.2022 21:33 Відповісти
Объявление: " Государственное казначейство Российской Федерации объявляет набор опытных мастеров (в особенности краснодеревщиков и специалистов народных ремесел) для изготовления новых образцов национальной валюты из древесины лыка и бересты Оплата сдельная натуральными продуктами в аптечной таре"
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01.02.2022 21:36 Відповісти
не зря Линус Торвальдс фак показывал нвидиа. те еще мудаки
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01.02.2022 21:37 Відповісти
сидите в своем чебурнете и не лезьте в цивилизованный мир
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01.02.2022 21:41 Відповісти
Пришли к высшей степени развития тоталитарной ********* - эссср с железным занавесом. Дальше камунизм, как в КНДР.
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01.02.2022 22:14 Відповісти
пусть протестируют виртуальную покупку доллара для виртуальных расчетов!
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01.02.2022 21:41 Відповісти
все коцапские тренды это калька с западных, при отключении от них выродится в скрепные лапти и туалет типа дырка в полу (где им и место)
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01.02.2022 21:43 Відповісти
на чем же работать будут, если отказались от российских серверов на не имеющих аналогов процессорах "Эльбрус" ?
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01.02.2022 21:45 Відповісти
Вони про це не думають. Вони вже мислять себе невід'ємною частиною Китаю.
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01.02.2022 22:12 Відповісти
И это правда, которая муссировалась у них ещё в начале Крымнаша. Москвич мне, из руководства совместнокитайского предприятия, говаривал, уйдём от доллара и платежной системы Запада, и придем к дружбе с Китаем, а там и Аляску заберём. И всё пафосно так, пафосно. Аляску им не взять, пока там наркоманов при власти нет, но на постсовке набедокурят. Но а так, всё нормально, как говорит зелёная иуда , нинада никаких панических заключений, просто поднять лапы и ждать.
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01.02.2022 22:26 Відповісти
чебурнет скоро будуть тестить..?
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01.02.2022 21:59 Відповісти
у лаптеногих "скреПаносцев" даже машинка для плетения ихних лаптей и та американская
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01.02.2022 22:00 Відповісти
Та відключить вже цих мокшанських паскуд, від цивілізації, хай там собі деградують потихеньку.
Вони вже там і гулаг відроджують... ну і триколор їм у сраку - відключайте!!!!!!
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01.02.2022 22:01 Відповісти
ЄСТЬ! - мазгі русскаязичьнава чєлавєка називаєцца.
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01.02.2022 22:11 Відповісти
Государственный банк тестировал отключения от программ и электроники taki gosudarstvenij, a kak etot bank na Krime deistvujet, uspeshno ili sprjatalsia tak, chto nikto nemozhet naiti.
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01.02.2022 22:14 Відповісти
На РАБссии ведущий топ-менеджер компании ГрязьПром Леонид Шульман покончил с собой в своем частном доме под Питером...,странный случай...
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01.02.2022 22:22 Відповісти
Выкинули Б-гомерзкие Винду и Линух и переключились на BolgenOS? (подробности https://lurkmore.to/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2 тут если кто не в курсе )
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01.02.2022 22:23 Відповісти
о! спасибо! вспоминил этого индивида....чем-то по упоротости напоминающего Антона Уральского, что звонил в техсаппорт. Да они там походу никогда нормальными и не были...
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01.02.2022 23:02 Відповісти
Чего это "Линух" богомерзкий?! У него полностью открытый код. Именно на основе него и делаются все операционки для импортозамещения "Винды".
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02.02.2022 00:07 Відповісти
ТЕСТ СБЕРБАНКА:
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01.02.2022 22:36 Відповісти
якби орда збиралася миритися то дурно б такі відключення не тренували. Чебурнета б не вигадували
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01.02.2022 22:38 Відповісти
Скажите приполярнойнигерии пускай готовят лучину, лапти и кору дуба.....
одна просьба по прошествию всех этих событий - не кормите больше расеян.....опасно
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01.02.2022 22:46 Відповісти
на счеты хотят перейти???)))
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01.02.2022 23:00 Відповісти
И все єто и-за простого желания убивать и грабить соседей.
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01.02.2022 23:05 Відповісти
http://vfl.ru/fotos/8e31b08437831259.html
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01.02.2022 23:10 Відповісти
а зачем там комп он же банк..пусть считают деревянные на перфокартовом компе электроника
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02.02.2022 04:32 Відповісти
«Кристофари» - суперкомпьютер, созданный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Сбербанком России на основе оборудования корпорации https://ru.wikipedia.org/wiki/Nvidia Nvidia . Основное предназначение - обучение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C нейросетей , также применяется для научно-исследовательских и коммерческих расчётовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-1 [1] . По состоянию на ноябрь 2020 года по данным суперкомпьютерного рейтинга https://ru.wikipedia.org/wiki/Top500 Top500 производительность суперкомпьютера составляет 6,669 петафлопса, а пиковая - 8,790 петафлопса.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0450-2 [2]

Используется Сбербанком для внутренних задач (для работы колл-центра - распознавания речи и генерации голосаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-3 [3] ), для сервиса по распознаванию снимков компьютерной томографии лёгкихhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-4 [4] , также предоставляется в аренду другим организациям (в составе продуктовой линейки https://ru.wikipedia.org/wiki/SberCloud SberCloud AI Cloud; стоимость аренды - 5750 рублей в минутуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-:0-5 [5] ).

В основе - узлы https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Nvidia_DGX-2&action=edit&redlink=1 Nvidia DGX-2 https://en.wikipedia.org/wiki/Nvidia_DGX-2 [en] , оснащённые графическими ускорителями https://ru.wikipedia.org/wiki/Nvidia_Tesla Tesla V100https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-7 [7] , для межсоединения используется сеть https://ru.wikipedia.org/wiki/Infiniband Infiniband на базе оборудования https://ru.wikipedia.org/wiki/Mellanox Mellanox . Эффективная производительность - порядка 6,7 https://ru.wikipedia.org/wiki/FLOPS петафлопса , что сделало систему (на момент пуска в эксплуатацию 8 ноября 2019 года) 40-й в мире, седьмой в Европе и первой в России по мощностиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-8 [8] (показатели предыдущего российского лидера - системы «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-2 Ломоносов-2 » - превзойдены более, чем вдвое). Отмечается как первый в мире суперкомпьютер финансовой организации, доступный для использования сторонними пользователями. Также является первым суперкомпьютером, аттестованным в России для работы с персональными даннымиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-9 [9] .

Назван в честь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николая Кристофари - первого клиента Сбербанка, открывшего в нём сберегательную книжкуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-10 [10] .
Устройство[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)&veaction=edit&section=1 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)&action=edit&section=1 править код ]

Характеристики отдельного узла DGX-2https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)#cite_note-11 [11] :

энергопотребление пиковое - 10 кВт;
ЦПУ - 2× Intel Xeon Platinum 8168, 2,7 ГГц, 24 ядра;
графические ускорители - 16× Nvidia Tesla v100 32 Гбайт;
память графических ускорителей - 512 Гбайт
ядра CUDA - 81920
тензорные ядра - 10240
ОЗУ - 1,5 Тбайт
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02.02.2022 04:35 Відповісти
Я вам скажу - это Запад поднял Россию из пепла. Запад всё это время вбухивал бабло в Рашу, все фирмы там совместные с Европейскими, Японскими, Ю.Корейскими. итд, абсолютно все. Если кто был в Раше в начале каденции правления *****, вспомните - всё вокруг - западные фирмы, вывески, весь товар, технологии, абсолютно всё. Запад вбухивал деньги в Рашу, в Украину - нет. Если бы не Запад, Рашка бы, даже со своей нефтью, была бы на уровне Афганистана или Вэнесуэлы. И если бы Запад реально забрал своё бабло из России, она бы сложилась как карточный домикв считаные дни. Реально Запад может убить Раху легко, без войны. Но он этого не хочет. И Китай тоже создал Запад.
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02.02.2022 10:31 Відповісти
 
 