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"Газпром" вдвое увеличил транзит газа через территорию Украины

Сегодня, 1 февраля, российская компания "Газпром" вдвое увеличила транзит газа через территорию Украины до 107 млн куб. м в сутки. Глава "Оператор ГТС" отметил, что компания вернулась в законтрактованные объемы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий генерального директора "Оператор ГТС" Сергея Макогона для "Униан".

"Суточная прокачка газа увеличилась с 54 млн куб. м до 107 млн ​​куб. м", - сообщил гендиректор. Он добавил, что такой объем транзита прописан в действующем контракте с "Газпромом".

"Бронь "Газпромом" 109 миллионов кубометров в сутки. То есть они просто вернулись к контрактным объемам", - объяснил Макогон.

При этом руководитель компании не смог даже предположить, увеличение транзита связано с похолоданиями или вызвано политическими мотивами.

Читайте также: Германия за продление газового транзита через территорию Украины, - Шольц

Автор: 

Газпром (3185) Транзит газа (371) Оператор ГТС (87)


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Топ комментарии
+24
Байден

нанес еще один удар по геополитическим инструментам Кремля. Президент США объявил о намерении предоставить Катару статус "основного союзника вне НАТО".
США и Катар давно имеют крепкие отношения, на территории этой страны расположена, в частности одна из крупнейших баз США на Ближнем Востоке. Но качественное повышение статуса Катара для внешней политики Вашингтона произошло именно из-за Украины.
В начале наращивания российской армии у украинских границ Байден объявил о намерении договориться с Катаром о поставках катарского газа в Европу на случай вторжения России в Украину и отказе от российских энергоносителей. И судя по заявлению о статусе "основного союзника вне НАТО" договорился. Теперь РФ не сможет шантажировать Европу газом в случае вторжения в Украину.
https://news.obozrevatel.com/politics/bajden-nanes-esche-udar-po-kremlyu.htm
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02.02.2022 00:03 Ответить
+12
СПГ и норвежский газ начали вытеснять РФ с рынка Европы. В ЕС поняли насколько россия "надежный" партнер. Потому у россии понты закончились, имидж хреновый, а деньги нужны
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02.02.2022 00:10 Ответить
+10
Ось і всі понти кацапів скінчилися - коли по хлєбалу получили від колективного заходу
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01.02.2022 23:42 Ответить
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Ось що робить Маровецький.
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01.02.2022 23:39 Ответить
Байден

нанес еще один удар по геополитическим инструментам Кремля. Президент США объявил о намерении предоставить Катару статус "основного союзника вне НАТО".
США и Катар давно имеют крепкие отношения, на территории этой страны расположена, в частности одна из крупнейших баз США на Ближнем Востоке. Но качественное повышение статуса Катара для внешней политики Вашингтона произошло именно из-за Украины.
В начале наращивания российской армии у украинских границ Байден объявил о намерении договориться с Катаром о поставках катарского газа в Европу на случай вторжения России в Украину и отказе от российских энергоносителей. И судя по заявлению о статусе "основного союзника вне НАТО" договорился. Теперь РФ не сможет шантажировать Европу газом в случае вторжения в Украину.
https://news.obozrevatel.com/politics/bajden-nanes-esche-udar-po-kremlyu.htm
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02.02.2022 00:03 Ответить
И еще раз Байден:

В январе Газпром поставлял газ в ЕС лишь по долгосрочным контрактам, поскольку европейские потребители перестали заказывать российский газ и перешли на сжиженный газ из США. Об этом пишет российское издание "КоммерсантЪ".
В январе Газпром пытался продать Европе газ по цене около $1400 за 1 тыс. кубометров. Но в итоге эта цена значительно превысила текущие европейские котировки. И, как результат, Европа закупила рекордное количество американского сжиженного газа.

Напомним, США направили в Европу более 20 танкеров с сжиженным природным газом (СПГ). Это происходит на фоне попыток ЕС и Вашингтона найти альтернативу российскому топливу, поскольку более 40% поставок природного газа в ЕС находятся под контролем Москвы, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ). Вашингтон уверен, что Москва может использовать поставки газа как инструмент воздействия.
Тем же курсом могут последовать еще 33 танкера. Администрация президента США Джо Байдена также пытается убедить покупателей в Южной Корее, Японии и других странах, которые уже оплатили свои поставки, позволить США перенаправить их в Европу.

В то же время, для российской аудитории подаются смягченная версия происходящего. В частности, "бойкот" российского газа объясняется мягкой зимой и сиюминутной выгодой США продавать газ именно в ЕС, поскольку ценовая ситуация на газовом рынке якобы благоволит тому обстоятельству, что американский газ идет именно в Европу, а не в Азию.
https://zn.ua/ECONOMICS/evropa-v-janvare-prekratila-pokupat-rossijskij-haz-kommersant.html
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02.02.2022 00:05 Ответить
Зима Європу дійсно балує цього року, але навіть у сьогоднішній більш-менш заспокійливій вже ситуації газ на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) уп'ятеро дешевший від ціни на газовому хабі TTF (Нідерланди) - https://index.minfin.com.ua/ua/markets/gas/ гріх не підзаробити трохи на СПГ .
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02.02.2022 00:21 Ответить
За морем телушка - полушка, да рубль перевоз (с)
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02.02.2022 01:06 Ответить
Так міркували у бункері, але переміркували цього разу, сподіваюсь)
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02.02.2022 10:34 Ответить
і по якій ціні скраплений газ продавало США? Він дешевший газу, що йде по трубам? Може й нам на скраплений газ перейти?
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02.02.2022 10:02 Ответить
половина верхушки газпрома фрицы с австрияками..
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01.02.2022 23:41 Ответить
Вони там на гарній зарплатні і нічого не верішують , так весільні генерали
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01.02.2022 23:43 Ответить
тобто за мокшанські шекєлі знищують повагу до цих країн..
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01.02.2022 23:50 Ответить
Гроші не пахнуть , коли ліваки ( а всі хто в раді Газпрому сповідують лівацькі погляди ) сповідували повагу до країни яку вони представляють ?
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01.02.2022 23:53 Ответить
леваки,бо шекели складывают в левый карман..
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01.02.2022 23:56 Ответить
Ну вам краще видно )
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02.02.2022 00:00 Ответить
бариги вони і африці бариги...ніякої ідеології там нема.
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02.02.2022 00:04 Ответить
Ось і всі понти кацапів скінчилися - коли по хлєбалу получили від колективного заходу
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01.02.2022 23:42 Ответить
Вангую, что по ТВ у них теперь будет 24/7 победа побед, которой нет аналогов в мире
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02.02.2022 08:17 Ответить
Святі джавеліни і стінгери лікують закрепи і інші імперські хвороби
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01.02.2022 23:42 Ответить
Вот что пендель животворящий делает!
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01.02.2022 23:43 Ответить
Зассала мокша!! Теперь додавливать до плинтуса!!!
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02.02.2022 07:36 Ответить
Показное " миролюбие" в свете приближающегося периода " ч" в районе 20 февраля.
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01.02.2022 23:43 Ответить
Оо а шо такоє,а как же велічеє,москаль думав що ганяючи металолом туди сюди всі будуть просити великого кормчего про помилування.Тепер кремлятіна буде відповзати в свою печеру,і квічачи для свого лохторату про псевдо перемоги...Нічо скоро нові санкції і нова ізоляція бабуїнів..
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01.02.2022 23:48 Ответить
На самом деле украинская сторона в любом случае получает деньги сполна по принципу "качай или плати". Хуже , что ГТСУ построена так , что при отсутствии прокачки транзитного газа , возникают технические сложности в обеспечении своих потребителей.
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01.02.2022 23:50 Ответить
Это связано с провалом операции "Колун", которая предполагала дефолт гривны и всей кредитно-банковской системы. Нагнали алконавтов с железом на границу. Никто не побежал снимать снимать вклады - их там нет. Никто не побежал скупать валюту - нарид уже не знает куда её девать.Сидят кацапы-горемыки и плачут - "просто мы живём на улице Ленина и нас посылают время от времени"..
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01.02.2022 23:52 Ответить
Кацапам наполегливо нагадали, що сировина з їхньої газобензоколонки може стати дешевше води. Та й весна скоро. А там, може і куйло здохне і поки нове оберуть... А щоб дійшло остаточно, нарешті, нам дають реальну зброю.
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01.02.2022 23:53 Ответить
Все простіше. За цю зиму, со своїми хАтелкамі, у підсумку Газпром продав на 40% газу меньш, ніж торік. держави підимали газ зі сховищ, шоб не купувати у Газпрома по дуже високім цінам, а ось у Норвегії, Штатів та інших краін - купували.
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02.02.2022 15:13 Ответить
Зарано радіти, хоча погода досі була поблажливою до нас, попереду лютневі морози і дефіцит запасів в ПСГ.
Але нам вдалося уникнути газової блокади на початку січня, коли прокачка обвалилася одразу більш ніж удвічі, а 20 січня складала лише 43 млн. кубів. Різке відновлення обсягів транзиту почалося 24 січня - за 2 дні до зустрічі радників нормандійської четвірки.
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02.02.2022 00:06 Ответить
Мала замерзнути Європа, а обвалився фондовий ринок однієї країни, про яку краще не згадувати. Ну і ціни повернуться скоро в район 300-400 за тис. м3.
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02.02.2022 00:07 Ответить
Скоріше б, на німексі сьогодні 175.
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02.02.2022 00:23 Ответить
чого краще не згадувати... ну можна згадати не чокаясь....
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02.02.2022 07:34 Ответить
Торговля на крови вернулась.
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02.02.2022 00:07 Ответить
СПГ и норвежский газ начали вытеснять РФ с рынка Европы. В ЕС поняли насколько россия "надежный" партнер. Потому у россии понты закончились, имидж хреновый, а деньги нужны
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02.02.2022 00:10 Ответить
А я вас предупреждал. У кацапов теперь всегда есть запасная украинская труба, готовая на все, со всех сторон.
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02.02.2022 00:10 Ответить
Путин по тихоньку переходит на сторону украины. Его тоже этот кгб иоба.ный задолбал. Здастца, раскатиться, отсидит и выйдет с чистой совестью .
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02.02.2022 00:29 Ответить
очко не железное...
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02.02.2022 00:13 Ответить
от і підмога зраднику Зе підійшла. . .. за його слова що Московія після окупації Криму і Донбасу не воюватиме з Україною .. . . совецька шизофренія в повному обсязі. . . і на словах і в ділах . . . А може і газу не настільки накачали - а лише піздунца вкинули в інфопростір.
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02.02.2022 01:22 Ответить
А шо так? Та в таку "ржаву" трубу, та і два рази більше...щось не сходиться.
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02.02.2022 06:58 Ответить
И об этом.. https://novosti-n.org/news/V-Ukrayne-v-DTP-perevernulys-furi-yz-odnoj-vipala-vodka-yz-drugoj-svyny-233914 В Украине в ДТП перевернулись фуры: из одной выпала водка, из другой - свиньи-газета "Шашлык"
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02.02.2022 07:15 Ответить
Так, а где же тут увеличение? В шапке статьи черным по белому написано. Суточная прокачка газа увеличилась с 54 млн куб. м до 107 млн ​​куб. м", - сообщил гендиректор. Он добавил, что такой объем транзита прописан в действующем контракте с "Газпромом" В декабре они снизили прокачку до минимума, потому, что перекачали годовой законтрактованный объём, и вернулись к договорным обязательствам. Да и то отчего то на месяц позже.
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02.02.2022 07:16 Ответить
А прокачувати газ заклятого ворога через свою територію - це зрада чи перемога?
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02.02.2022 08:36 Ответить
значно перемога, бо гроши вiд цього пiдуть на озброєння ВСУ
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02.02.2022 09:02 Ответить
Цікаво, а чому ссср не торгував з Германією під час 2 СВ ?
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02.02.2022 09:07 Ответить
Как раз торговал!
Читайте внимательно разные документы. Ну хоть для себя.
Активная торговля продолжалась аж, до 22 июня 1941 года.
А война в Европе и Атлантике, уже шла 661 день. Там свои чудеса. А в ночь с 21 на 22.06. с территории совка, на территорию Германии проехали составы с углём, лесоматериалами и никелевой рудой.
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02.02.2022 09:40 Ответить
При чому тут Європа і Атлантика? Після вторгнення Гераманїї на територію ссср скільки років шла торгівля?
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02.02.2022 09:54 Ответить
Василий, Вы хоть сами ПЕРЕЧИТАЙТЕ СВОЙ ВОПРОС!!!
Вам ответили на Ваш КОНКРЕТНЫЙ вопрос.
А если, уж точно, то конкретизируйте "Была ли торговля между Германией и совком, после 22.06?"
Вам ответят - НЕТ.
Ато у Вас, вопросы в стиле "СПАТЬ НЕЛЬЗЯ ЖРАТЬ". Вот и думай, где запятую ставить))))
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02.02.2022 10:05 Ответить
То торгувати з ворогом - це добре?
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02.02.2022 10:14 Ответить
Вы про что? Про газ?
Если, мне от этого польза, а враг тратит свои мощности, расходует своё время и ресурсы - ТО В САМЫЙ РАЗ!.
А ещё, враг и деньги на это тратит))) Совсем прекрасно!.
А тут ещё, не выполнение договоров и контрактов))) А это ещё с врага поиметь. И его поиметь.
Так что, в современном мире, нужно использовать ВСЕ рычаги.
И оставьте свою идеологию в стороне, когда есть возможность подоить противника ЗА ЕГО СЧЁТ.
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02.02.2022 10:18 Ответить
Нагадайте мені, коли за останні 100 років воюючі країни торгували між собою?
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02.02.2022 10:21 Ответить
СССР и Япония. И далее парашостан и Япония.
Остальное сами ищите. Умеете кнопки нажимать, так умейте и вопросы самому себе формулировать.
Удачи.
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02.02.2022 10:42 Ответить
В Нафтогазі працююте?
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02.02.2022 19:17 Ответить
В ВСУ.
Успокоились?
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02.02.2022 19:43 Ответить
Я й не хвилювався )
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02.02.2022 20:17 Ответить
о так , а зароблені кошти від продажу газу йдуть в Росії на озброєння ВСУ також?
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02.02.2022 10:03 Ответить
У соєвих своя якась логіка
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02.02.2022 20:18 Ответить
А в чём отличие от запрета на прокачивания воды в Крым? Там, почему нельзя пустить деньги на озброєння ВСУ? Не вижу логики у вас.
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02.02.2022 16:33 Ответить
 
 