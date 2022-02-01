"Газпром" вдвое увеличил транзит газа через территорию Украины
Сегодня, 1 февраля, российская компания "Газпром" вдвое увеличила транзит газа через территорию Украины до 107 млн куб. м в сутки. Глава "Оператор ГТС" отметил, что компания вернулась в законтрактованные объемы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий генерального директора "Оператор ГТС" Сергея Макогона для "Униан".
"Суточная прокачка газа увеличилась с 54 млн куб. м до 107 млн куб. м", - сообщил гендиректор. Он добавил, что такой объем транзита прописан в действующем контракте с "Газпромом".
"Бронь "Газпромом" 109 миллионов кубометров в сутки. То есть они просто вернулись к контрактным объемам", - объяснил Макогон.
При этом руководитель компании не смог даже предположить, увеличение транзита связано с похолоданиями или вызвано политическими мотивами.
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нанес еще один удар по геополитическим инструментам Кремля. Президент США объявил о намерении предоставить Катару статус "основного союзника вне НАТО".
США и Катар давно имеют крепкие отношения, на территории этой страны расположена, в частности одна из крупнейших баз США на Ближнем Востоке. Но качественное повышение статуса Катара для внешней политики Вашингтона произошло именно из-за Украины.
В начале наращивания российской армии у украинских границ Байден объявил о намерении договориться с Катаром о поставках катарского газа в Европу на случай вторжения России в Украину и отказе от российских энергоносителей. И судя по заявлению о статусе "основного союзника вне НАТО" договорился. Теперь РФ не сможет шантажировать Европу газом в случае вторжения в Украину.
https://news.obozrevatel.com/politics/bajden-nanes-esche-udar-po-kremlyu.htm
В январе Газпром поставлял газ в ЕС лишь по долгосрочным контрактам, поскольку европейские потребители перестали заказывать российский газ и перешли на сжиженный газ из США. Об этом пишет российское издание "КоммерсантЪ".
В январе Газпром пытался продать Европе газ по цене около $1400 за 1 тыс. кубометров. Но в итоге эта цена значительно превысила текущие европейские котировки. И, как результат, Европа закупила рекордное количество американского сжиженного газа.
Напомним, США направили в Европу более 20 танкеров с сжиженным природным газом (СПГ). Это происходит на фоне попыток ЕС и Вашингтона найти альтернативу российскому топливу, поскольку более 40% поставок природного газа в ЕС находятся под контролем Москвы, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ). Вашингтон уверен, что Москва может использовать поставки газа как инструмент воздействия.
Тем же курсом могут последовать еще 33 танкера. Администрация президента США Джо Байдена также пытается убедить покупателей в Южной Корее, Японии и других странах, которые уже оплатили свои поставки, позволить США перенаправить их в Европу.
В то же время, для российской аудитории подаются смягченная версия происходящего. В частности, "бойкот" российского газа объясняется мягкой зимой и сиюминутной выгодой США продавать газ именно в ЕС, поскольку ценовая ситуация на газовом рынке якобы благоволит тому обстоятельству, что американский газ идет именно в Европу, а не в Азию.
https://zn.ua/ECONOMICS/evropa-v-janvare-prekratila-pokupat-rossijskij-haz-kommersant.html
Але нам вдалося уникнути газової блокади на початку січня, коли прокачка обвалилася одразу більш ніж удвічі, а 20 січня складала лише 43 млн. кубів. Різке відновлення обсягів транзиту почалося 24 січня - за 2 дні до зустрічі радників нормандійської четвірки.
Читайте внимательно разные документы. Ну хоть для себя.
Активная торговля продолжалась аж, до 22 июня 1941 года.
А война в Европе и Атлантике, уже шла 661 день. Там свои чудеса. А в ночь с 21 на 22.06. с территории совка, на территорию Германии проехали составы с углём, лесоматериалами и никелевой рудой.
Вам ответили на Ваш КОНКРЕТНЫЙ вопрос.
А если, уж точно, то конкретизируйте "Была ли торговля между Германией и совком, после 22.06?"
Вам ответят - НЕТ.
Ато у Вас, вопросы в стиле "СПАТЬ НЕЛЬЗЯ ЖРАТЬ". Вот и думай, где запятую ставить))))
Если, мне от этого польза, а враг тратит свои мощности, расходует своё время и ресурсы - ТО В САМЫЙ РАЗ!.
А ещё, враг и деньги на это тратит))) Совсем прекрасно!.
А тут ещё, не выполнение договоров и контрактов))) А это ещё с врага поиметь. И его поиметь.
Так что, в современном мире, нужно использовать ВСЕ рычаги.
И оставьте свою идеологию в стороне, когда есть возможность подоить противника ЗА ЕГО СЧЁТ.
Остальное сами ищите. Умеете кнопки нажимать, так умейте и вопросы самому себе формулировать.
Удачи.
Успокоились?