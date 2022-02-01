"Газпром" вдвое увеличил транзит газа через территорию Украины

Сегодня, 1 февраля, российская компания "Газпром" вдвое увеличила транзит газа через территорию Украины до 107 млн куб. м в сутки. Глава "Оператор ГТС" отметил, что компания вернулась в законтрактованные объемы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий генерального директора "Оператор ГТС" Сергея Макогона для "Униан".

"Суточная прокачка газа увеличилась с 54 млн куб. м до 107 млн ​​куб. м", - сообщил гендиректор. Он добавил, что такой объем транзита прописан в действующем контракте с "Газпромом".

"Бронь "Газпромом" 109 миллионов кубометров в сутки. То есть они просто вернулись к контрактным объемам", - объяснил Макогон.

При этом руководитель компании не смог даже предположить, увеличение транзита связано с похолоданиями или вызвано политическими мотивами.

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