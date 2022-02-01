"Газпром" вдвічі збільшив транзит газу через територію України

Сьогодні, 1 лютого, російська компанія "Газпром" вдвічі збільшила транзит газу через територію України до 107 млн куб. м. на добу. Голова "Оператор ГТС" зазначив, що компанія повернулася до законтрактованих обсягів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на коментар генерального директора "Оператор ГТС" Сергія Макогона для "Уніан".

"Добове прокачування газу збільшился з 54 млн куб. м. до 107 млн куб. м.", - повідомив гендиректор. Він додав, що такий обсяг транзиту прописаний у чинному контракті з Газпромом.

"Бронь "Газпромом" 109 мільйонів кубометрів на добу. Тобто вони просто повернулися до контрактних обсягів", - пояснив Макогон.

При цьому, керівник компанії не зміг навіть припустити, збільшення транзиту пов'язане з похолоданнями або викликане політичними мотивами.

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