Германия за продление газового транзита через территорию Украины, - Шольц

Германия выступает за то, чтобы газовый транзит через Украину был продлен.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц журналистам во вторник по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Понятно, что мы чувствуем свою ответственность за то, чтобы газовый транзит по Украине продолжался", - заявил Шольц.

При этом Шольц в очередной раз подчеркнул, что нарушение территориального суверенитета Украины будет иметь "высокую цену".

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