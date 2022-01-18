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Германия за продление газового транзита через территорию Украины, - Шольц

Германия за продление газового транзита через территорию Украины, - Шольц

Германия выступает за то, чтобы газовый транзит через Украину был продлен.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц журналистам во вторник по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Понятно, что мы чувствуем свою ответственность за то, чтобы газовый транзит по Украине продолжался", - заявил Шольц.

При этом Шольц в очередной раз подчеркнул, что нарушение территориального суверенитета Украины будет иметь "высокую цену".

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Германия (6987) Транзит газа (371) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+5
Лицемірні покидьки продовжують лицемірство...
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18.01.2022 15:36
+4
Немцы за транзит газа
Но дело в объёмах при таких объёмах это
будет просто убыточным
А с СП - 2 они вместо нас будут иметь
Они за сп-2
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18.01.2022 15:40
+2
Он никогда и не прерывался. Правда не очень много. Коболев за премию маме согласился на 40 млрд. кубов. Это теперь запасная труба кацапов на случай форс-мажоров. Это лучше чем ничего.
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18.01.2022 15:59
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СП вмер не народжуючись.
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18.01.2022 15:34 Ответить
Лицемірні покидьки продовжують лицемірство...
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18.01.2022 15:36 Ответить
Так ми і повірили.

Німеччина за продовження росії бути її ресурсною колонією і так це факт. Але в який шлях цей газ йтиме їм всеодно, так вони би не відмовились щоб по максимуму йшло взагалі всіма маршрутами, але колонія в них трохи своєвольна та й спожити вони стільки ще не можуть. Но і втрачати труби які через пару десятиліть росту промисловості в німеччині знову ************ вони не хочуть.
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18.01.2022 15:39 Ответить
Немцы за транзит газа
Но дело в объёмах при таких объёмах это
будет просто убыточным
А с СП - 2 они вместо нас будут иметь
Они за сп-2
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18.01.2022 15:40 Ответить
"Зрозуміло, що ми відчуваємо свою відповідальність за те, щоб газовий транзит через Україну продовжувався", -Фріци .тварини.відчували і відчувають свою відповідальність .як запустити рашистську трубу і знищити транзит територією України
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18.01.2022 15:53 Ответить
саме для цього подовження вона і санкціонувала будівництво ПП2
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18.01.2022 15:55 Ответить
Он никогда и не прерывался. Правда не очень много. Коболев за премию маме согласился на 40 млрд. кубов. Это теперь запасная труба кацапов на случай форс-мажоров. Это лучше чем ничего.
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18.01.2022 15:59 Ответить
Коболев для патриотов священная корова.
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18.01.2022 16:16 Ответить
Как это можно? Воевать и требовать продолжение транзита газа!
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18.01.2022 16:20 Ответить
Чего-то не могу представить Черчилля торгующим с Гитлером во время войны.
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18.01.2022 16:25 Ответить
Сталин Гитлеру в 1944. Адольф я требую все товары в Японию только через Союз
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18.01.2022 16:40 Ответить
Так то был плохой Сталин, а это хорошие украинцы. Понимать надо
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18.01.2022 16:41 Ответить
А як можна було білорусам змінити свої національни прапор і герб на радянські? Вже б вішали одразу російські, союзнички.
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18.01.2022 16:27 Ответить
Да уж пусть советский, чем цвета дауна
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18.01.2022 16:38 Ответить
И в продолжение. Большинству белорусов флаг под которым предатели и прислужники фашистов уничтожали белорусский народ не ну,жен. У меня мать и две тети в Озаричах детьми находились. Так что все ужасы оккупации ,знают не понаслышке.
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18.01.2022 16:57 Ответить
Виходить, що ви не нація, ви населення і прапор російських окупантів вас тільки прикрасить. Дріт на кордоні ми вже встановлюємо.
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18.01.2022 17:19 Ответить
А ДРИТ не помешает транспортировке топлива и **************?
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18.01.2022 17:52 Ответить
Ні, голодранці, вам нічого не помєшаєт. Будете якось на шматок шхіба заробляти, поки путін вам дозволить.
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18.01.2022 19:23 Ответить
А Вам? И почему в у голодранцев топливо, битум, электричество покупаете? Своего нет?
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18.01.2022 21:10 Ответить
Україна купляє те чого їй недостає у ворогів задля перемоги над ними. При цьому Україна не торгує своєю свободою і не вступає з катами у різні союзи тайожні, окупанські чи сесесерівські. І ми не ведемось на всякі там "дідивоювали" хоча до Берліну в 1945 дійшли мій дід Іван і дід моєї дружини Микола, а не путін з лукашенко і твої тьотки.
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19.01.2022 11:34 Ответить
А кто против свободной конкуренции между двумя маршрутами?
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18.01.2022 16:22 Ответить
В НАТО напомнили, что произошло существенное снижение поставок российского газа в Европу в условиях, когда Россия могла значительно нарастить экспорт, если бы она захотела.

??? Т.е. им мало что Россия имеет 40% рынка ЕС ????
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18.01.2022 16:32 Ответить
"Германия не отказывала в доступе к своему воздушному пространству, поскольку Великобритания не подавала запрос", сообщил журналист издания Bild Юлиан Репке в Twitter во вторник, 18 января, со ссылкой на официальный ответ Минобороны ФРГ.
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18.01.2022 16:36 Ответить
не говори, определились бы, или снесли кто там в раде сидит , всех, а то агрессия агрессия, а в Белоруси экспорт битума в Украину рекорды бьет, да вот хотябы

Украина в 2021 году увеличила импорт угля каменного и антрацита на 15,4% (на 2 млн 612,018 тыс. тонн) по сравнению с 2020 годом - до 19 млн 563,048 тыс. тонн.

По данным Государственной таможенной службы, уголь импортирован на $2 млрд 488,696 млн, что на 47,2% больше, чем в 2020 году ($1 млрд 690,541 млн).

Из РФ поступил уголь на $1 млрд 545,208 млн (доля в импорте 62,09%), США - на $494,636 млн (19,88%), Казахстана - на $253,469 млн (10,18%), других стран - на $195,383 млн (7,85%)

Зелю бы самого вместе с Порошенко в суд, по тойже статье что Пороху вменяют
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18.01.2022 16:50 Ответить
А Германия оказывается, ещё та актриса из собственных фильмов для взрослых
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18.01.2022 16:52 Ответить
 
 