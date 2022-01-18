Германия за продление газового транзита через территорию Украины, - Шольц
Германия выступает за то, чтобы газовый транзит через Украину был продлен.
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц журналистам во вторник по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Понятно, что мы чувствуем свою ответственность за то, чтобы газовый транзит по Украине продолжался", - заявил Шольц.
При этом Шольц в очередной раз подчеркнул, что нарушение территориального суверенитета Украины будет иметь "высокую цену".
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+5 Александр Чуднивец #474549
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+4 Влад Яресько #454873
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+2 Malyh Artem
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Німеччина за продовження росії бути її ресурсною колонією і так це факт. Але в який шлях цей газ йтиме їм всеодно, так вони би не відмовились щоб по максимуму йшло взагалі всіма маршрутами, але колонія в них трохи своєвольна та й спожити вони стільки ще не можуть. Но і втрачати труби які через пару десятиліть росту промисловості в німеччині знову ************ вони не хочуть.
Но дело в объёмах при таких объёмах это
будет просто убыточным
А с СП - 2 они вместо нас будут иметь
Они за сп-2
??? Т.е. им мало что Россия имеет 40% рынка ЕС ????
Украина в 2021 году увеличила импорт угля каменного и антрацита на 15,4% (на 2 млн 612,018 тыс. тонн) по сравнению с 2020 годом - до 19 млн 563,048 тыс. тонн.
По данным Государственной таможенной службы, уголь импортирован на $2 млрд 488,696 млн, что на 47,2% больше, чем в 2020 году ($1 млрд 690,541 млн).
Из РФ поступил уголь на $1 млрд 545,208 млн (доля в импорте 62,09%), США - на $494,636 млн (19,88%), Казахстана - на $253,469 млн (10,18%), других стран - на $195,383 млн (7,85%)
Зелю бы самого вместе с Порошенко в суд, по тойже статье что Пороху вменяют