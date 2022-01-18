Німеччина за продовження газового транзиту через територію України, - Шольц

Німеччина виступає за те, щоб газовий транзит через Україну було продовжено.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц журналістам у вівторок за підсумками перемовин із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зрозуміло, що ми відчуваємо свою відповідальність за те, щоб газовий транзит через Україну продовжувався", - заявив Шольц.

При цьому Шольц вкотре наголосив, що порушення територіального суверенітету України матиме "високу ціну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроби використовувати постачання газу як зброю повинні мати наслідки, – глава МЗС ФРН Бербок