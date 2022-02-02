В России хотят лишать гражданства за производство и продажу суррогатного алкоголя
Российские сенаторы планируют внести поправку в законопроект Владимира Путина по поводу прекращения гражданства РФ. В частности, сенаторы РФ хотят лишать гражданства России за производство и оборот суррогатного алкоголя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграмм-каналы..
"Председатель комитета "Совфеда" по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин предложил прекращать российское гражданство за производство и оборот суррогатного алкоголя. Он сказал, что поправки от имени "Совета Федерации" планируется внести в президентский законопроект о новой редакции закона о гражданстве", - говорится в сообщении.
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+22 multissstar .
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+13 Борис Фесенко
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Так а куди ті орки без громадянства подінуться, до нас полізуть?
Хай краще би в свої лагеря відправляли, на перевиховуння, ну або одразу розстрілювали що є більш гуманним.