В России хотят лишать гражданства за производство и продажу суррогатного алкоголя

Российские сенаторы планируют внести поправку в законопроект Владимира Путина по поводу прекращения гражданства РФ. В частности, сенаторы РФ хотят лишать гражданства России за производство и оборот суррогатного алкоголя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграмм-каналы..

"Председатель комитета "Совфеда" по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин предложил прекращать российское гражданство за производство и оборот суррогатного алкоголя. Он сказал, что поправки от имени "Совета Федерации" планируется внести в президентский законопроект о новой редакции закона о гражданстве", - говорится в сообщении.

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