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В России хотят лишать гражданства за производство и продажу суррогатного алкоголя

В России хотят лишать гражданства за производство и продажу суррогатного алкоголя

Российские сенаторы планируют внести поправку в законопроект Владимира Путина по поводу прекращения гражданства РФ. В частности, сенаторы РФ хотят лишать гражданства России за производство и оборот суррогатного алкоголя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграмм-каналы..

"Председатель комитета "Совфеда" по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин предложил прекращать российское гражданство за производство и оборот суррогатного алкоголя. Он сказал, что поправки от имени "Совета Федерации" планируется внести в президентский законопроект о новой редакции закона о гражданстве", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин предлагает упростить получение российского гражданства

Автор: 

алкоголь (1667) гражданство (1317) россия (96216) фальсификат (373)


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Топ комментарии
+22
как же так? расия без граждан?
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02.02.2022 07:55 Ответить
+20
Пиячили та нехай пиячать, шляк їх трафить. Скоріше повиздихають.
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02.02.2022 07:53 Ответить
+13
Геноцид!!!!!)))))
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02.02.2022 08:02 Ответить
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Пиячили та нехай пиячать, шляк їх трафить. Скоріше повиздихають.
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02.02.2022 07:53 Ответить
Там таких половина.
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02.02.2022 08:28 Ответить
Приблизно так і є. Під час служби 5 років прожив на московії. Вишенькою на торті у місцевих лигарів була брага- до отримання самогону рідко хто доводив. Ну і брага була оригінальна: з томатної пасти чи карамельок. Правда було це в 80-і на Уралі, як зараз не знаю.
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02.02.2022 08:55 Ответить
Из картошки сгнившей в погребе..потом когда разговаривает как пернул
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02.02.2022 09:20 Ответить
как же так? расия без граждан?
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02.02.2022 07:55 Ответить
От армии косить легко будет. И бизнес навыки пооттачивал и от армии закосил
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02.02.2022 08:10 Ответить
Це потрібно кацапам прирівняти до держзради і розстрілювати на місці
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02.02.2022 12:09 Ответить
Геноцид!!!!!)))))
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02.02.2022 08:02 Ответить
Избавляются от русских
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02.02.2022 08:06 Ответить
Удар по скрепам.
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02.02.2022 09:32 Ответить
Усьо , самогон зась .Какой удар поддых русне , могут взбунтоваться
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02.02.2022 08:07 Ответить
Очередной выпуск из серии "В мире животных".
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02.02.2022 08:07 Ответить
А производство настойки боярышника, тормозухи и стекломоя нужно признать стратегическим и награждать производителей звание почетного гражданина расеи. Зело скрепно.
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02.02.2022 08:09 Ответить
Пофиг, как там на росии... У нас продажа сурогатом цветет и пахнет.. Купить паленку от 40 гривен можно почти в любой торговой точке
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02.02.2022 08:11 Ответить
Не покупай. Нет спроса-нет предложения.
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02.02.2022 08:20 Ответить
значит , это гражданство Украины выдавать надо, с последующей выплатой укр.пенсиии...
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02.02.2022 08:49 Ответить
А по 90 грн. не сурогат? Крепче на пару "градусов" вот и всё...
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02.02.2022 09:00 Ответить
Да пусть запрещают. Может теперь скрепоносцы нажруться какой нибудь бытовой химии и выздыхают.
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02.02.2022 08:13 Ответить
Самогон під забороною?
Так а куди ті орки без громадянства подінуться, до нас полізуть?
Хай краще би в свої лагеря відправляли, на перевиховуння, ну або одразу розстрілювали що є більш гуманним.
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02.02.2022 08:17 Ответить
Производство и оборот настойки боярышника на засрашке вполне легально. Закон ни о чём.)
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02.02.2022 08:18 Ответить
Вот изверги))) По самым скрепам бьют))) А кто будет определять, что суррогат, а что нет?)))
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02.02.2022 08:20 Ответить
смага и брага в запрете на уровне самого кремлевского гнома...
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02.02.2022 08:31 Ответить
Цікаво сурогат це 90% ринку рашкі.Тоді це повільна смерть держави?Невже бандерівці є у керівницьтві рф.
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02.02.2022 08:31 Ответить
Алоизий Могарыч f605f35a . Ну так не покупай плёнку за 40 гривасов , купи Хортицу, или Немирофф, в АТБ или Сельпо, Варусе, и все будет Ок .
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02.02.2022 08:32 Ответить
нажаль таке саме гі...о . Вже років 5 роблю для себе, про магазинну забув. якраз в магазині поруч акція на рис, буду мати на Великдень приємний, мягенький рисовий дистилят, хоча в ідеалі взагалі не вживати
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02.02.2022 08:52 Ответить
Аналогічно
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02.02.2022 09:43 Ответить
Оце диво!!! Я вважав що навпаки, будуть депортовувати непитущіх.
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02.02.2022 08:35 Ответить
та вони просто хочуть щоб ні рубля мимо путі не пройшло. вже все забрали, лишилось заборонити бухати "безкоштовно".
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02.02.2022 13:20 Ответить
Ну тепер в ходу буде лиш бояришнік і тройний одеколон, це наче не фальсифікат ? )))
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02.02.2022 08:39 Ответить
за производство самого скрепного продукта?
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02.02.2022 08:48 Ответить
И награждать их званием героя Росии - за сохранение духовных скреп.
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02.02.2022 08:56 Ответить
Нужно и пьющих лишать гражданства, чтобы остались одни китайцы с таджиками😂
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02.02.2022 08:57 Ответить
Буханіє шмурдяка на лапатнє-єто одна из лапатних духовних скрєп...
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02.02.2022 08:58 Ответить
та вони просто хочуть акциз на шмурдяк фіганути, от і усе
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02.02.2022 13:22 Ответить
Так это полстраны придётся лишить гражданства...
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02.02.2022 09:06 Ответить
Невже газ по 1000 не допомагає, грошей не вистачає. Цікаво, зловлять якогось тамбовського мужика, як його лишити громадянства і куди потім діти?
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02.02.2022 09:08 Ответить
Вытолкают в Украину а потом будут кричать про русофобию что в Украине притесняют рузкоязычных
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02.02.2022 09:17 Ответить
Так ето же русофобия и притеснение рузкоязычных
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02.02.2022 09:14 Ответить
Кому нужен этот биологический мусор в Южной Осетии в Приднестровье, на оккупированной части угольного бассейна Донецка и т.д? отправляют пусть в свой ГУЛАГ
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02.02.2022 09:15 Ответить
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02.02.2022 09:32 Ответить
Россия! Бескрайни крайности твои...
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02.02.2022 10:03 Ответить
а також за використанн "очкового туалету"
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02.02.2022 10:18 Ответить
пуйло скрепу генеральную угнетает !
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02.02.2022 11:57 Ответить
Интересно, а можно кого то лишить гражданства? И кто это решает?
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02.02.2022 12:55 Ответить
Насправді мова йде про позбавлення набутого громадянства РФ. Тому і згадана депортація.
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02.02.2022 14:43 Ответить
 
 