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У Росії хочуть позбавляти громадянства за виробництво та продаж сурогатного алкоголю

У Росії хочуть позбавляти громадянства за виробництво та продаж сурогатного алкоголю

Російські сенатори планують внести поправку в законопроєкт Володимира Путіна щодо підстав для припинення громадянства РФ. Зокрема сенатори РФ хочуть позбавляти громадянства Росії за виробництво та обіг сурогатного алкоголю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські телеграм-канали.

"Голова комітету "Совфеда" з бюджету та фінансових ринків Сергій Рябухін запропонував припиняти російське громадянство за виробництво та обіг сурогатного алкоголю. Він сказав, що поправки від імені "Совета Федерации" планується внести до президентського законопроєкту про нову редакцію закону про громадянство", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

алкоголь (1250) громадянство (1080) росія (66144) фальсифікат (328)


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Топ коментарі
+22
как же так? расия без граждан?
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02.02.2022 07:55 Відповісти
+20
Пиячили та нехай пиячать, шляк їх трафить. Скоріше повиздихають.
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02.02.2022 07:53 Відповісти
+13
Геноцид!!!!!)))))
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02.02.2022 08:02 Відповісти
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Пиячили та нехай пиячать, шляк їх трафить. Скоріше повиздихають.
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02.02.2022 07:53 Відповісти
Там таких половина.
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02.02.2022 08:28 Відповісти
Приблизно так і є. Під час служби 5 років прожив на московії. Вишенькою на торті у місцевих лигарів була брага- до отримання самогону рідко хто доводив. Ну і брага була оригінальна: з томатної пасти чи карамельок. Правда було це в 80-і на Уралі, як зараз не знаю.
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02.02.2022 08:55 Відповісти
Из картошки сгнившей в погребе..потом когда разговаривает как пернул
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02.02.2022 09:20 Відповісти
как же так? расия без граждан?
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02.02.2022 07:55 Відповісти
От армии косить легко будет. И бизнес навыки пооттачивал и от армии закосил
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02.02.2022 08:10 Відповісти
Це потрібно кацапам прирівняти до держзради і розстрілювати на місці
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02.02.2022 12:09 Відповісти
Геноцид!!!!!)))))
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02.02.2022 08:02 Відповісти
Избавляются от русских
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02.02.2022 08:06 Відповісти
Удар по скрепам.
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02.02.2022 09:32 Відповісти
Усьо , самогон зась .Какой удар поддых русне , могут взбунтоваться
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02.02.2022 08:07 Відповісти
Очередной выпуск из серии "В мире животных".
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02.02.2022 08:07 Відповісти
А производство настойки боярышника, тормозухи и стекломоя нужно признать стратегическим и награждать производителей звание почетного гражданина расеи. Зело скрепно.
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02.02.2022 08:09 Відповісти
Пофиг, как там на росии... У нас продажа сурогатом цветет и пахнет.. Купить паленку от 40 гривен можно почти в любой торговой точке
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02.02.2022 08:11 Відповісти
Не покупай. Нет спроса-нет предложения.
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02.02.2022 08:20 Відповісти
значит , это гражданство Украины выдавать надо, с последующей выплатой укр.пенсиии...
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02.02.2022 08:49 Відповісти
А по 90 грн. не сурогат? Крепче на пару "градусов" вот и всё...
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02.02.2022 09:00 Відповісти
Да пусть запрещают. Может теперь скрепоносцы нажруться какой нибудь бытовой химии и выздыхают.
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02.02.2022 08:13 Відповісти
Самогон під забороною?
Так а куди ті орки без громадянства подінуться, до нас полізуть?
Хай краще би в свої лагеря відправляли, на перевиховуння, ну або одразу розстрілювали що є більш гуманним.
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02.02.2022 08:17 Відповісти
Производство и оборот настойки боярышника на засрашке вполне легально. Закон ни о чём.)
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02.02.2022 08:18 Відповісти
Вот изверги))) По самым скрепам бьют))) А кто будет определять, что суррогат, а что нет?)))
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02.02.2022 08:20 Відповісти
смага и брага в запрете на уровне самого кремлевского гнома...
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02.02.2022 08:31 Відповісти
Цікаво сурогат це 90% ринку рашкі.Тоді це повільна смерть держави?Невже бандерівці є у керівницьтві рф.
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02.02.2022 08:31 Відповісти
Алоизий Могарыч f605f35a . Ну так не покупай плёнку за 40 гривасов , купи Хортицу, или Немирофф, в АТБ или Сельпо, Варусе, и все будет Ок .
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02.02.2022 08:32 Відповісти
нажаль таке саме гі...о . Вже років 5 роблю для себе, про магазинну забув. якраз в магазині поруч акція на рис, буду мати на Великдень приємний, мягенький рисовий дистилят, хоча в ідеалі взагалі не вживати
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02.02.2022 08:52 Відповісти
Аналогічно
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02.02.2022 09:43 Відповісти
Оце диво!!! Я вважав що навпаки, будуть депортовувати непитущіх.
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02.02.2022 08:35 Відповісти
та вони просто хочуть щоб ні рубля мимо путі не пройшло. вже все забрали, лишилось заборонити бухати "безкоштовно".
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02.02.2022 13:20 Відповісти
Ну тепер в ходу буде лиш бояришнік і тройний одеколон, це наче не фальсифікат ? )))
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02.02.2022 08:39 Відповісти
за производство самого скрепного продукта?
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02.02.2022 08:48 Відповісти
И награждать их званием героя Росии - за сохранение духовных скреп.
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02.02.2022 08:56 Відповісти
Нужно и пьющих лишать гражданства, чтобы остались одни китайцы с таджиками😂
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02.02.2022 08:57 Відповісти
Буханіє шмурдяка на лапатнє-єто одна из лапатних духовних скрєп...
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02.02.2022 08:58 Відповісти
та вони просто хочуть акциз на шмурдяк фіганути, от і усе
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02.02.2022 13:22 Відповісти
Так это полстраны придётся лишить гражданства...
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02.02.2022 09:06 Відповісти
Невже газ по 1000 не допомагає, грошей не вистачає. Цікаво, зловлять якогось тамбовського мужика, як його лишити громадянства і куди потім діти?
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02.02.2022 09:08 Відповісти
Вытолкают в Украину а потом будут кричать про русофобию что в Украине притесняют рузкоязычных
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02.02.2022 09:17 Відповісти
Так ето же русофобия и притеснение рузкоязычных
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02.02.2022 09:14 Відповісти
Кому нужен этот биологический мусор в Южной Осетии в Приднестровье, на оккупированной части угольного бассейна Донецка и т.д? отправляют пусть в свой ГУЛАГ
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02.02.2022 09:15 Відповісти
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02.02.2022 09:32 Відповісти
Россия! Бескрайни крайности твои...
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02.02.2022 10:03 Відповісти
а також за використанн "очкового туалету"
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02.02.2022 10:18 Відповісти
пуйло скрепу генеральную угнетает !
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02.02.2022 11:57 Відповісти
Интересно, а можно кого то лишить гражданства? И кто это решает?
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02.02.2022 12:55 Відповісти
Насправді мова йде про позбавлення набутого громадянства РФ. Тому і згадана депортація.
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02.02.2022 14:43 Відповісти
 
 