У Росії хочуть позбавляти громадянства за виробництво та продаж сурогатного алкоголю

Російські сенатори планують внести поправку в законопроєкт Володимира Путіна щодо підстав для припинення громадянства РФ. Зокрема сенатори РФ хочуть позбавляти громадянства Росії за виробництво та обіг сурогатного алкоголю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські телеграм-канали.

"Голова комітету "Совфеда" з бюджету та фінансових ринків Сергій Рябухін запропонував припиняти російське громадянство за виробництво та обіг сурогатного алкоголю. Він сказав, що поправки від імені "Совета Федерации" планується внести до президентського законопроєкту про нову редакцію закону про громадянство", - йдеться у повідомленні.

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