У Росії хочуть позбавляти громадянства за виробництво та продаж сурогатного алкоголю
Російські сенатори планують внести поправку в законопроєкт Володимира Путіна щодо підстав для припинення громадянства РФ. Зокрема сенатори РФ хочуть позбавляти громадянства Росії за виробництво та обіг сурогатного алкоголю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські телеграм-канали.
"Голова комітету "Совфеда" з бюджету та фінансових ринків Сергій Рябухін запропонував припиняти російське громадянство за виробництво та обіг сурогатного алкоголю. Він сказав, що поправки від імені "Совета Федерации" планується внести до президентського законопроєкту про нову редакцію закону про громадянство", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+22 multissstar .
показати весь коментар02.02.2022 07:55 Відповісти Посилання
+20 Elena Maslova
показати весь коментар02.02.2022 07:53 Відповісти Посилання
+13 Борис Фесенко
показати весь коментар02.02.2022 08:02 Відповісти Посилання
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Так а куди ті орки без громадянства подінуться, до нас полізуть?
Хай краще би в свої лагеря відправляли, на перевиховуння, ну або одразу розстрілювали що є більш гуманним.