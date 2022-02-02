Предоставление особого статуса Донбассу - исключено, - Кулеба
Донбасс не получит особого статуса в понимании России, ни один регион не будет иметь права вето на государственные решения.
Об этом заявил в интервью Rzeczpospolita министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
У него спросили, готова ли Украина дать особый статус Донецкой и Луганской областям, чтобы они фактически получили право вето на стратегические решения украинской власти.
"Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено в камне! Так что никакого особого статуса в представлении России, никакого права вето не будет", – ответил Кулеба.
Глава МИД добавил: Украина проводит очень глубокую реформу децентрализации и готова работать над реализацией Минских соглашений. Однако он подчеркнул: Минские соглашения начинаются с вопросов безопасности.
"Политическая часть там стоит лишь на втором месте. Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности", – подытожил Кулеба.
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Ця істота обливалась тут проносом перед виборами в 2019 - аби не Порошенко.
https://www.dw.com/ru/verhovnaja-rada-ukrainy-prodlila-dejstvie-zakona-ob-osobom-statuse-donbassa/a-60001564
Речь там идет не обо всем Донбассе. а только об ОРДЛО.
про весь Донбасс все время вещает Путин и Лавров. А нам это зачем?
Само собой, нужно внести изменения в Конституция, что на то время, пока мозги местным жителям не поставят на место, они не могут иметь те же права что и все остальные украинцы - слишком долго им промывали моск.
Хотя патриотов Украины там намного больше, чем думают в Киеве.
Знаю от живших и ныне вынужденно живущих там.
И да, ни на одном из этих фото нет ни одного американца. Думай те.
то есть вы серьезно считаете что у нас гражданская война а не война с РФ?
Если кто считает иначе - тот сепар, 8 лет на зоне мозги вправят.
И потом - если как вы говорите и внутри Украины своей ваты полно, то почему не взят обратно ОРДЛО?
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Таким же образом т. Сталин пытался ГДР - саккулину внедрить в здоровое тело Федеративной республики Германии. Но, Германии повезло - у них канцлером был Кондрат Аденауэр, который отказался. Очень поучительная история для Украины...
Итак САККУЛИНА. Запомните эту стратегию.
По такой стратегии Ленин- Сталин- СССР, а в наше время Путин, используя все демократические институты личинками САККУЛИНЫ внедряются в здоровые общественные организмы, - и наши мозги, - и их переформатируют "под себя". "ПОЛЕЗНЫЕ ИДИОТЫ для этого как раз... "... личинка женского пола прикрепляется к клешне краба.. на голове... шип, который пробуравливает покровы краба. Через этот полый шип самка саккулины переходит в полость тела краба в виде микроскопического скопления клеток. Клетки оседают на поверхности пищеварительного тракта и делятся, образуя тело паразита с корневидными выростами, оплетающими внутренние органы краба. Эти выросты поглощают из гемолимфы хозяина питательные вещества, причём заходят даже в глазные стебельки. Через некоторое время участок тела паразита выходит наружу и приобретает мешковидную форму, оставаясь прикреплённым к брюшку краба. На месте крепления к брюшку краба саккулина образует плотный нарост, в котором со временем открывается крошечное отверстие, предназначенное для спаривания. Когда свободноплавающий самец саккулины прикрепляется к телу самки, то отбрасывает большую часть своего тела и внедряется в упомянутое отверстие. Проходя далее по узкому каналу внутри самки на протяжении 10 часов, самец саккулины теряет остатки экзувия и, прибыв на место, всю оставшуюся жизнь (и свою и партнёрши) будет заниматься производством спермы, постоянно оплодотворяя яйца....
Когда саккулина переходит к размножению, то поведение краба-хозяина резко меняется, как и функционирование его организма. Краб теряет способность линять и размножаться. Обычный, незаражённый оплодотворённой саккулиной краб, теряя клешню, может отрастить новую. Носитель оплодотворённого паразита уже не способен к регенерации конечностей. Самка-краб заботится о яйцах саккулины как о собственных, тщательно ухаживая за её яйцевым мешком. Если носителем является краб-самец, то он начинает вести себя точно так же, как самка, и даже приобретает широкое брюшко, свойственное крабам-самкам (паразитарная кастрация).
При созревании яиц краб-хозяин взбирается на высокий камень, раскачивается на нём и машет клешнями, перемешивая воду, тем самым помогая личинкам паразита выбраться из сумки и попасть в морское течение." (c) - W
1) Військово-цивільне управління на 10 років
2) Дерусифікація
3)Декриміналізація
4) призначення на державні посади та висунення на вибори в органи місцевого самоврядування лише після здачі екзамену на знання укранської мови та історії України
Кстати последнее и в остальной Украине неплохо бы ввести.
"кулєбо", що ти верзеш?
Мова в МД-2 про особливості місцевого самоуправління. Після реформи децентралізації такий "статус" діє по всій Україні.
Не захоче більшість у громаді якогось селища називати вулицю на честь Бандери, значить буде якась інакша (дозволена законом) назва. І не більше.
"Украина продлила на один год действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных официальному Киеву (ОРДЛО)."