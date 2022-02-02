Предоставление особого статуса Донбассу - исключено, - Кулеба

Донбасс не получит особого статуса в понимании России, ни один регион не будет иметь права вето на государственные решения.

Об этом заявил в интервью Rzeczpospolita министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

У него спросили, готова ли Украина дать особый статус Донецкой и Луганской областям, чтобы они фактически получили право вето на стратегические решения украинской власти.

Также читайте: Мнение, что Украина недооценивает военную угрозу со стороны РФ - ошибочно, - Кулеба

"Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено в камне! Так что никакого особого статуса в представлении России, никакого права вето не будет", – ответил Кулеба.

Глава МИД добавил: Украина проводит очень глубокую реформу децентрализации и готова работать над реализацией Минских соглашений. Однако он подчеркнул: Минские соглашения начинаются с вопросов безопасности.

"Политическая часть там стоит лишь на втором месте. Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности", – подытожил Кулеба.