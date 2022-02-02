Надання особливого статусу Донбасу - виключено, - Кулеба

Донбас не отримає особливого статусу в розумінні Росії, жоден регіон не матиме права вето на державні рішення.

Про це заявив в інтерв'ю Rzeczpospolita міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У нього запитали, чи Україна готова надати особливий статус Донецькій та Луганській областям, щоб вони фактично отримали право вето на стратегічні рішення української влади.

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"Жоден регіон України не матиме права вето на загальнодержавні рішення. Це висічено в камені! Тож жодного особливого статусу у поданні Росії, жодного права вето не буде", – відповів Кулеба.

Глава МЗС додав: Україна проводить дуже глибоку реформу децентралізації та готова працювати над реалізацією Мінських угод. Проте він наголосив: Мінські угоди розпочинаються з питань безпеки.

"Політична частина там стоїть лише на другому місці. Тому всі мають насамперед зосередитися на безпеці", – підсумував Кулеба.