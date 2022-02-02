Надання особливого статусу Донбасу - виключено, - Кулеба
Донбас не отримає особливого статусу в розумінні Росії, жоден регіон не матиме права вето на державні рішення.
Про це заявив в інтерв'ю Rzeczpospolita міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
У нього запитали, чи Україна готова надати особливий статус Донецькій та Луганській областям, щоб вони фактично отримали право вето на стратегічні рішення української влади.
"Жоден регіон України не матиме права вето на загальнодержавні рішення. Це висічено в камені! Тож жодного особливого статусу у поданні Росії, жодного права вето не буде", – відповів Кулеба.
Глава МЗС додав: Україна проводить дуже глибоку реформу децентралізації та готова працювати над реалізацією Мінських угод. Проте він наголосив: Мінські угоди розпочинаються з питань безпеки.
"Політична частина там стоїть лише на другому місці. Тому всі мають насамперед зосередитися на безпеці", – підсумував Кулеба.
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Ця істота обливалась тут проносом перед виборами в 2019 - аби не Порошенко.
https://www.dw.com/ru/verhovnaja-rada-ukrainy-prodlila-dejstvie-zakona-ob-osobom-statuse-donbassa/a-60001564
Речь там идет не обо всем Донбассе. а только об ОРДЛО.
про весь Донбасс все время вещает Путин и Лавров. А нам это зачем?
Само собой, нужно внести изменения в Конституция, что на то время, пока мозги местным жителям не поставят на место, они не могут иметь те же права что и все остальные украинцы - слишком долго им промывали моск.
Хотя патриотов Украины там намного больше, чем думают в Киеве.
Знаю от живших и ныне вынужденно живущих там.
И да, ни на одном из этих фото нет ни одного американца. Думай те.
то есть вы серьезно считаете что у нас гражданская война а не война с РФ?
Если кто считает иначе - тот сепар, 8 лет на зоне мозги вправят.
И потом - если как вы говорите и внутри Украины своей ваты полно, то почему не взят обратно ОРДЛО?
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Таким же образом т. Сталин пытался ГДР - саккулину внедрить в здоровое тело Федеративной республики Германии. Но, Германии повезло - у них канцлером был Кондрат Аденауэр, который отказался. Очень поучительная история для Украины...
Итак САККУЛИНА. Запомните эту стратегию.
По такой стратегии Ленин- Сталин- СССР, а в наше время Путин, используя все демократические институты личинками САККУЛИНЫ внедряются в здоровые общественные организмы, - и наши мозги, - и их переформатируют "под себя". "ПОЛЕЗНЫЕ ИДИОТЫ для этого как раз... "... личинка женского пола прикрепляется к клешне краба.. на голове... шип, который пробуравливает покровы краба. Через этот полый шип самка саккулины переходит в полость тела краба в виде микроскопического скопления клеток. Клетки оседают на поверхности пищеварительного тракта и делятся, образуя тело паразита с корневидными выростами, оплетающими внутренние органы краба. Эти выросты поглощают из гемолимфы хозяина питательные вещества, причём заходят даже в глазные стебельки. Через некоторое время участок тела паразита выходит наружу и приобретает мешковидную форму, оставаясь прикреплённым к брюшку краба. На месте крепления к брюшку краба саккулина образует плотный нарост, в котором со временем открывается крошечное отверстие, предназначенное для спаривания. Когда свободноплавающий самец саккулины прикрепляется к телу самки, то отбрасывает большую часть своего тела и внедряется в упомянутое отверстие. Проходя далее по узкому каналу внутри самки на протяжении 10 часов, самец саккулины теряет остатки экзувия и, прибыв на место, всю оставшуюся жизнь (и свою и партнёрши) будет заниматься производством спермы, постоянно оплодотворяя яйца....
Когда саккулина переходит к размножению, то поведение краба-хозяина резко меняется, как и функционирование его организма. Краб теряет способность линять и размножаться. Обычный, незаражённый оплодотворённой саккулиной краб, теряя клешню, может отрастить новую. Носитель оплодотворённого паразита уже не способен к регенерации конечностей. Самка-краб заботится о яйцах саккулины как о собственных, тщательно ухаживая за её яйцевым мешком. Если носителем является краб-самец, то он начинает вести себя точно так же, как самка, и даже приобретает широкое брюшко, свойственное крабам-самкам (паразитарная кастрация).
При созревании яиц краб-хозяин взбирается на высокий камень, раскачивается на нём и машет клешнями, перемешивая воду, тем самым помогая личинкам паразита выбраться из сумки и попасть в морское течение." (c) - W
1) Військово-цивільне управління на 10 років
2) Дерусифікація
3)Декриміналізація
4) призначення на державні посади та висунення на вибори в органи місцевого самоврядування лише після здачі екзамену на знання укранської мови та історії України
Кстати последнее и в остальной Украине неплохо бы ввести.
"кулєбо", що ти верзеш?
Мова в МД-2 про особливості місцевого самоуправління. Після реформи децентралізації такий "статус" діє по всій Україні.
Не захоче більшість у громаді якогось селища називати вулицю на честь Бандери, значить буде якась інакша (дозволена законом) назва. І не більше.
"Украина продлила на один год действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных официальному Киеву (ОРДЛО)."