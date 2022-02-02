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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Надання особливого статусу Донбасу - виключено, - Кулеба

Надання особливого статусу Донбасу - виключено, - Кулеба

Донбас не отримає особливого статусу в розумінні Росії, жоден регіон не матиме права вето на державні рішення.

Про це заявив в інтерв'ю Rzeczpospolita міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У нього запитали, чи Україна готова надати особливий статус Донецькій та Луганській областям, щоб вони фактично отримали право вето на стратегічні рішення української влади.

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"Жоден регіон України не матиме права вето на загальнодержавні рішення. Це висічено в камені! Тож жодного особливого статусу у поданні Росії, жодного права вето не буде", – відповів Кулеба.

Глава МЗС додав: Україна проводить дуже глибоку реформу децентралізації та готова працювати над реалізацією Мінських угод. Проте він наголосив: Мінські угоди розпочинаються з питань безпеки.

"Політична частина там стоїть лише на другому місці. Тому всі мають насамперед зосередитися на безпеці", – підсумував Кулеба.

Автор: 

росія (66144) статус (124) Донбас (22358) Кулеба Дмитро (3604) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+18
Яка собача справа Росії до українського Донбасу. Нехай Росія встановлює особливий статус Уралу, Сибіру, Далекого Сходу.
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02.02.2022 08:21 Відповісти
+12
Какой особый статус? У них и так восемь лет полная автономия, пусть наслаждаются.
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02.02.2022 08:31 Відповісти
+9
Я "зеленій" владі не вірю зовсім. Вони приймуть те, що вимагає росія, тальки назвуть його по іншому. Шахраї тільки те і роблять, що дурять народ і піараться.
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02.02.2022 08:17 Відповісти
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02.02.2022 08:08 Відповісти
И кто в силах это сделать?)
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02.02.2022 08:23 Відповісти
Він сподівається на зеленського.
Ця істота обливалась тут проносом перед виборами в 2019 - аби не Порошенко.
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02.02.2022 08:41 Відповісти
А свои яйца он подарит ему?) Правда для этого ему сначала нужно найти смелость в себе, чтобы в маршрутке заявить что он за него голосовал)))
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02.02.2022 09:04 Відповісти
Особливий статус Донбасу продовжено 2\3 голоси ВР на весь 2022 рік. Ви хочете сказати що цей особливий Статус не на користь Московії?
https://www.dw.com/ru/verhovnaja-rada-ukrainy-prodlila-dejstvie-zakona-ob-osobom-statuse-donbassa/a-60001564
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02.02.2022 09:33 Відповісти
И? Это устроило рашку?
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02.02.2022 09:36 Відповісти
Там не расписан смысл этого статуса. Это пока только заголовок. А содержание по замыслу кремлядей должна внести новая власть после выборов в лугандоне под дулами их автоматов. Эта власть и примет антиукраинмкие законы на основании особого статуса данного Радой.
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02.02.2022 14:18 Відповісти
В России в Госдуму подали на рассмотрение законопроект,о вхождении ДНР,лнр.в состав РФ.
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02.02.2022 10:21 Відповісти
И? Дальше что? Как они смогут после этого влиять на Украину?)
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02.02.2022 10:47 Відповісти
мне интересно другое. Кто-нибудь, включая Кулебу, читал вообще Минские соглашения?
Речь там идет не обо всем Донбассе. а только об ОРДЛО.
про весь Донбасс все время вещает Путин и Лавров. А нам это зачем?
Само собой, нужно внести изменения в Конституция, что на то время, пока мозги местным жителям не поставят на место, они не могут иметь те же права что и все остальные украинцы - слишком долго им промывали моск.
Хотя патриотов Украины там намного больше, чем думают в Киеве.
Знаю от живших и ныне вынужденно живущих там.
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02.02.2022 09:37 Відповісти
Я тоже таких знаю. Для выполнения ваших предложений не нужно изменений в Конституцию) Зачем так подставлятся) А вот временный закон, с бессрочным его продлением, вполне подойдет)
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02.02.2022 09:49 Відповісти
А вы не пробовали смотреть об этом под другим углом?) Рашики сами завели так тему, что теперь Донбассом считается только ордло) И что в этом плохого?)
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02.02.2022 09:51 Відповісти
Хрен вам слонячий на всю морду,паскуды рашистские...
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02.02.2022 18:38 Відповісти
Звісно, що не отримає, бо вигадки РФ щодо того, що має увійти в "особливий статус" протирічить здоровому глузду.
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02.02.2022 10:16 Відповісти
А чого ж ви відклали голосування за продовження дії закону про особливий період на тимчасово окупованих територіях ?
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02.02.2022 08:12 Відповісти
в парламенте нет коалиции
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02.02.2022 08:26 Відповісти
І це теж. Але можна було попросити інші фракції надати голоси.
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02.02.2022 08:30 Відповісти
Я думаю, що це питання для зеленої сутті дискусійне, і тому воно поїде у Пекін торгуватись.
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02.02.2022 08:39 Відповісти
Я "зеленій" владі не вірю зовсім. Вони приймуть те, що вимагає росія, тальки назвуть його по іншому. Шахраї тільки те і роблять, що дурять народ і піараться.
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02.02.2022 08:17 Відповісти
Правильно делаете что не верите)Но у них нет и 300 голосов на внесение изменений в Конституцию.
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02.02.2022 08:30 Відповісти
Депутатам заплатять по 50 000 у конвертах і все буде! А в ВР зібралася безпринципна сволота!
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02.02.2022 09:14 Відповісти
Изменения в Конституцию за один день не внесешь) Для этого тоже нужно внести изменения в Конституцию) А дальше уже все зависит от нас...
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02.02.2022 09:32 Відповісти
У них зараз і 226 немає. Хіба що "За Бенін Майбах" та ОПЗЖопа допоможе.
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02.02.2022 09:20 Відповісти
Очень верньій подход : вьівод иностранньіх НВФ и их вооружений как раз относится к вопросам безопасности ! Я проходил подготовку в танковом полку Таманской МСБ и видел в натуре обьем техники и имущества полка. А в двух АК , сформированньіх РФ в ОРДЛО , военной техники в разьі больше . Там и за полгода с вьівозом сложно будет управиться , так , что до вьіборов сразу дело не может дойти , несмотря на формулу Штанмайера . 😀
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02.02.2022 08:19 Відповісти
Яка собача справа Росії до українського Донбасу. Нехай Росія встановлює особливий статус Уралу, Сибіру, Далекого Сходу.
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02.02.2022 08:21 Відповісти
Пусть для начала откроет несколько украинских школ в рашке)
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02.02.2022 08:26 Відповісти
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02.02.2022 08:24 Відповісти
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02.02.2022 08:27 Відповісти
Справа кусок дерьма. Проверено временем. Не обесценивайте американца,твари...
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02.02.2022 09:13 Відповісти
Какого американца?
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02.02.2022 09:56 Відповісти
Для безмозглых фанатиков все, кто не остался в рошеновской команде - "куски дерьма" и "иуды".

И да, ни на одном из этих фото нет ни одного американца. Думай те.
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02.02.2022 10:18 Відповісти
Англичанин. - Механическая ошибка. Но справа то же самое ))
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02.02.2022 10:44 Відповісти
Минск сам по-себе условие России. К которому нас ПРИНУДИЛИ. А не наша споконвічна мрія. Так что особый статус или не особый - РФ очень своеобразно понимает договоренности. Они получат легальную ЛНР-ДНР, и присоединят к себе, по типу Крыма.
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02.02.2022 08:27 Відповісти
им не лднр надо. а всю Украину на колени поставить.
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02.02.2022 09:39 Відповісти
Особый статус - вещь растяжимая - кто как его понимает. То, что вкладывает в это поняте Рашка - это полный бред.
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02.02.2022 10:19 Відповісти
Какой особый статус? У них и так восемь лет полная автономия, пусть наслаждаются.
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02.02.2022 08:31 Відповісти
вы думаете, они наслаждаются? или что они сильно хотели быть в оккупации?
то есть вы серьезно считаете что у нас гражданская война а не война с РФ?
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02.02.2022 09:39 Відповісти
Отвечаю доходчиво. Нет у нас не гражданская война,и никогда ее не было, если бы козломордые не влезли сюда. Но я видел как у нас Сватовчане с ружьями и топорами выгнали бригаду Мозгового. Вот так , без парадов военнопленных и бурных похорон Моторылы. Так что не надо с них святых делать. Слава богу живу 25 км от линии разграничения и вижу кто чего хочет.
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02.02.2022 09:59 Відповісти
Вонив Україні не потрібні ні з статусом,ні без,адекватних там уже нема,а інших і тут вдосталь.
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02.02.2022 08:32 Відповісти
НАШ УКРАИНСКИЙ ДОНБАСС и КРЫМ мы отдавать никому не собираемся.
Если кто считает иначе - тот сепар, 8 лет на зоне мозги вправят.

И потом - если как вы говорите и внутри Украины своей ваты полно, то почему не взят обратно ОРДЛО?
""
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02.02.2022 09:41 Відповісти
https://youtu.be/4nvKBbH9_Zg https://youtu.be/4nvKBbH9_Zg.... Андрей Пионтковский-Тарас Безовец...Очень интересная беседа
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02.02.2022 08:38 Відповісти
Стратагема САККУЛИНА - внедрить ЛуганДон - саккулину в здоровое тело Украины.

Таким же образом т. Сталин пытался ГДР - саккулину внедрить в здоровое тело Федеративной республики Германии. Но, Германии повезло - у них канцлером был Кондрат Аденауэр, который отказался. Очень поучительная история для Украины...

Итак САККУЛИНА. Запомните эту стратегию.
По такой стратегии Ленин- Сталин- СССР, а в наше время Путин, используя все демократические институты личинками САККУЛИНЫ внедряются в здоровые общественные организмы, - и наши мозги, - и их переформатируют "под себя". "ПОЛЕЗНЫЕ ИДИОТЫ для этого как раз... "... личинка женского пола прикрепляется к клешне краба.. на голове... шип, который пробуравливает покровы краба. Через этот полый шип самка саккулины переходит в полость тела краба в виде микроскопического скопления клеток. Клетки оседают на поверхности пищеварительного тракта и делятся, образуя тело паразита с корневидными выростами, оплетающими внутренние органы краба. Эти выросты поглощают из гемолимфы хозяина питательные вещества, причём заходят даже в глазные стебельки. Через некоторое время участок тела паразита выходит наружу и приобретает мешковидную форму, оставаясь прикреплённым к брюшку краба. На месте крепления к брюшку краба саккулина образует плотный нарост, в котором со временем открывается крошечное отверстие, предназначенное для спаривания. Когда свободноплавающий самец саккулины прикрепляется к телу самки, то отбрасывает большую часть своего тела и внедряется в упомянутое отверстие. Проходя далее по узкому каналу внутри самки на протяжении 10 часов, самец саккулины теряет остатки экзувия и, прибыв на место, всю оставшуюся жизнь (и свою и партнёрши) будет заниматься производством спермы, постоянно оплодотворяя яйца....
Когда саккулина переходит к размножению, то поведение краба-хозяина резко меняется, как и функционирование его организма. Краб теряет способность линять и размножаться. Обычный, незаражённый оплодотворённой саккулиной краб, теряя клешню, может отрастить новую. Носитель оплодотворённого паразита уже не способен к регенерации конечностей. Самка-краб заботится о яйцах саккулины как о собственных, тщательно ухаживая за её яйцевым мешком. Если носителем является краб-самец, то он начинает вести себя точно так же, как самка, и даже приобретает широкое брюшко, свойственное крабам-самкам (паразитарная кастрация).
При созревании яиц краб-хозяин взбирается на высокий камень, раскачивается на нём и машет клешнями, перемешивая воду, тем самым помогая личинкам паразита выбраться из сумки и попасть в морское течение." (c) - W
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02.02.2022 08:39 Відповісти
Український варіант "особливого статусу на Донбасі:
1) Військово-цивільне управління на 10 років
2) Дерусифікація
3)Декриміналізація
4) призначення на державні посади та висунення на вибори в органи місцевого самоврядування лише після здачі екзамену на знання укранської мови та історії України
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02.02.2022 08:43 Відповісти
але через 10 років після звільнення!!!
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02.02.2022 09:28 Відповісти
Перший пункт уважно читав? Адже "військово-цивільне управління" - це те саме що було в Німеччині після закінчення війни І вибори ніякі не проводилися поки не провели перший етап денацифікації
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02.02.2022 09:36 Відповісти
запрет голосовать и быть избранными в органы власти всем членам бандформирований, всем по малейшему подозрению в сепаратизме, ненависти Украине, всем кто получил статью за госизмену.
Кстати последнее и в остальной Украине неплохо бы ввести.
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02.02.2022 09:42 Відповісти
А це якраз підпадає під наступні два пункти - "дерусифікація" та "декриміналізація"
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02.02.2022 09:53 Відповісти
ku*wa, а на чиїх умовах отримає?
"кулєбо", що ти верзеш?
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02.02.2022 08:47 Відповісти
Дамбас вже отримав статус зачумленого гетто. Вистачить з них і цього.
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02.02.2022 08:50 Відповісти
От просто цікаво, а як ви собі бачите в складі України територію на якій проживає 750тисяч громадян рф? Чи думаєте, московити вивезуть їх до себе?
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02.02.2022 09:03 Відповісти
Кулеба болтает одно, а Зеля тем временем сливает страну. Это у них тандем ?
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02.02.2022 09:09 Відповісти
Молодец Кулеба. Настроение подымает.
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02.02.2022 09:12 Відповісти
У них статус должен быть один - на родину с ее паспортом.Или паспорт негражданина,на худой конец. Нафига мне эти шипяшие змеи под боком ?
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02.02.2022 09:15 Відповісти
Який особливий статус?
Мова в МД-2 про особливості місцевого самоуправління. Після реформи децентралізації такий "статус" діє по всій Україні.
Не захоче більшість у громаді якогось селища називати вулицю на честь Бандери, значить буде якась інакша (дозволена законом) назва. І не більше.
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02.02.2022 09:19 Відповісти
https://www.dw.com/ru/verhovnaja-rada-ukrainy-prodlila-dejstvie-zakona-ob-osobom-statuse-donbassa/a-60001564
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02.02.2022 09:37 Відповісти
Там не тільки заголовок є:

"Украина продлила на один год действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных официальному Киеву (ОРДЛО)."
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02.02.2022 09:42 Відповісти
Единственный особый статус для них - резервация.
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02.02.2022 09:28 Відповісти
Хер им а не особый статус...
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02.02.2022 09:39 Відповісти
Особый статус кож-вен-туб-СПИД-псих диспансера.
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02.02.2022 09:48 Відповісти
Паспорта раздали? - Значит, ликвидировали Минские соглашения.
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02.02.2022 09:49 Відповісти
"Особий статус", на мокшанських умовах, прописаний не в Мінських, а в "формулі штайнмаєра". Ліквідація Мінських звільнить кацапів від санкцій.
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02.02.2022 10:13 Відповісти
Що буде з тими, хто отримав кацапські паспорти? Протягнете (законопроект ВАЗелінського) множинне громадянство, щоб ці множинні розповзлись по Україні і уйло прийшло їх захистити?
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02.02.2022 10:11 Відповісти
Как уроженка Крыма считаю, что все автономии, особые статусы и федерализации в рамках государства ни к чему хорошему не приводят. А посему они Украине задаром не сдались. Пусть ***** переночует со своей хотелкой и забудет!
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02.02.2022 10:15 Відповісти
слова нє мальчіка а мужа))))
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02.02.2022 11:51 Відповісти
верно.
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02.02.2022 21:36 Відповісти
 
 