Крупнейший банк Турции Ziraat Bankası планирует выйти на рынок Украины
Эту возможность Ziraat Bankası обсудил с представителями Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest. Ziraat Bankası уже работает в 115 пунктах в 17 странах мира
Один из крупнейших в Турции банков Ziraat Bankası (Ziraat Bank) планирует приступить к работе в Украине. Соответствующие переговоры ведутся с Офисом по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на trtrussian.com.
Встреча между представителями Ziraat Bankası и UkraineInvest прошла 26 января. Ее участники обсудили инвестиционный климат Украины и дальнейшее сотрудничество.
Ziraat Bankası - один из крупнейших банков Турции, основанный в 1863 году и уже работающий в 115 пунктах в 17 странах мира.
Топ комментарии
+7 Дмитрий Гавр
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+5 Senator S #201477
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+3 Дяди Васи Ученик
показать весь комментарий02.02.2022 08:48 Ответить Ссылка
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А зе-учні вирішили повторити економічний "прорив" януковооч-азіров. І теж спалюють резерви на підтримання курса. Ще додавши від себе кредитів на "велике будівництво"...
Російські банки в Україні як працювали до 2014 року, так працюють і нині (Альфа, Сбєрбанк, Форвард, ПІН-банк). А два російські взагалі закрились (БМ та ВТБ).
Польські (Кредо та Ідея) і турецькі (КредитЄвропа і КредитВестВест) зайшли в Україну задовго до "банкопаду" 2014-2015 років
- крохоборы из привата зажрались уже, нужно им жирку поубавить, тварям
Про КредитВест розповідають, що при розміщенні депозиту 100000+ гривень (або еквівалент в інших валютах) вимагають довідку про походження коштів.
Думаю, що й Зірат працюватиме у якійсь вузькій корпоративній ніші