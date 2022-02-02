Крупнейший банк Турции Ziraat Bankası планирует выйти на рынок Украины

Эту возможность Ziraat Bankası обсудил с представителями Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest. Ziraat Bankası уже работает в 115 пунктах в 17 странах мира

Один из крупнейших в Турции банков Ziraat Bankası (Ziraat Bank) планирует приступить к работе в Украине. Соответствующие переговоры ведутся с Офисом по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на trtrussian.com.

Встреча между представителями Ziraat Bankası и UkraineInvest прошла 26 января. Ее участники обсудили инвестиционный климат Украины и дальнейшее сотрудничество.

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Ziraat Bankası - один из крупнейших банков Турции, основанный в 1863 году и уже работающий в 115 пунктах в 17 странах мира.