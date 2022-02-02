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Крупнейший банк Турции Ziraat Bankası планирует выйти на рынок Украины

Крупнейший банк Турции Ziraat Bankası планирует выйти на рынок Украины

Эту возможность Ziraat Bankası обсудил с представителями Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest. Ziraat Bankası уже работает в 115 пунктах в 17 странах мира

Один из крупнейших в Турции банков Ziraat Bankası (Ziraat Bank) планирует приступить к работе в Украине. Соответствующие переговоры ведутся с Офисом по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на trtrussian.com.

Встреча между представителями Ziraat Bankası и UkraineInvest прошла 26 января. Ее участники обсудили инвестиционный климат Украины и дальнейшее сотрудничество.

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Ziraat Bankası - один из крупнейших банков Турции, основанный в 1863 году и уже работающий в 115 пунктах в 17 странах мира.

Автор: 

банки (1937) инвестиции (1165) Турция (3501) Офис инвестиций (1)


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Топ комментарии
+7
Все що могли з гривнею вже зробила команда "проФФесіоналів"... Курс НБУ 28.40. Комерційний 29.18. А це говорить про штучне утримування курсу... Далі буде.
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02.02.2022 08:50 Ответить
+5
Эрдоган завтра будет в Киеве...кажуть кучу Байрактаров везе... Гривня удерживается искусственно,то что когда делал Индюкович с Азировым...тратя миллионы для поддержания курса 1 к 8...банковские резервы....Болваны блин...
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02.02.2022 08:50 Ответить
+3
А с гривней, типа, не делали?
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02.02.2022 08:48 Ответить
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02.02.2022 08:42 Ответить
Не только пшеницу......
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02.02.2022 08:47 Ответить
И сделать с гривней то что сделали с лирой?!
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02.02.2022 08:46 Ответить
А с гривней, типа, не делали?
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02.02.2022 08:48 Ответить
Все що могли з гривнею вже зробила команда "проФФесіоналів"... Курс НБУ 28.40. Комерційний 29.18. А це говорить про штучне утримування курсу... Далі буде.
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02.02.2022 08:50 Ответить
Это с 8 на 28?!
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02.02.2022 08:53 Ответить
Ну з 8 до 27 це команда януковооч-азіров наполеглево працювала над тим. Спалюючи резерви "стабільністю" до 2014 року...
А зе-учні вирішили повторити економічний "прорив" януковооч-азіров. І теж спалюють резерви на підтримання курса. Ще додавши від себе кредитів на "велике будівництво"...
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02.02.2022 09:55 Ответить
наши банки рефинансировали за наш счет и закрыли, русские, польские, а теперь и турецкие банки зашли стричь украинцев.....
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02.02.2022 08:49 Ответить
Це вам в КДБ так сказали?
Російські банки в Україні як працювали до 2014 року, так працюють і нині (Альфа, Сбєрбанк, Форвард, ПІН-банк). А два російські взагалі закрились (БМ та ВТБ).
Польські (Кредо та Ідея) і турецькі (КредитЄвропа і КредитВестВест) зайшли в Україну задовго до "банкопаду" 2014-2015 років
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02.02.2022 09:18 Ответить
Эрдоган завтра будет в Киеве...кажуть кучу Байрактаров везе... Гривня удерживается искусственно,то что когда делал Индюкович с Азировым...тратя миллионы для поддержания курса 1 к 8...банковские резервы....Болваны блин...
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02.02.2022 08:50 Ответить
байрактары это бакшиш...тут другая тема более серьезная ..контроль рынка овощей и частично промки видать явно мало...зеленая мразь готовится получить откаты за что-то более серьезное...
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02.02.2022 10:21 Ответить
Ziraat Bankası это хорошо
- крохоборы из привата зажрались уже, нужно им жирку поубавить, тварям
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02.02.2022 09:03 Ответить
Это чтобы суки которые в Стамбуле *** сосут могли перевести деньги родителям в бессарабских селах
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02.02.2022 09:04 Ответить
В Україні зараз вже 2 турецькі банки працюють (КредитЄвропаБанк та КредитВестБанк), обидва не топові, не на слуху у пересічного.
Про КредитВест розповідають, що при розміщенні депозиту 100000+ гривень (або еквівалент в інших валютах) вимагають довідку про походження коштів.

Думаю, що й Зірат працюватиме у якійсь вузькій корпоративній ніші
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02.02.2022 09:14 Ответить
Рашатроль детектед. В спам!
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02.02.2022 10:07 Ответить
Таке відчуття, ніби за останній тиждень-два, владою було зроблено більше чим за попередні років 20.
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02.02.2022 10:26 Ответить
 
 