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Новини
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Найбільший банк Туреччини Ziraat Bankası планує вийти на ринок України

Найбільший банк Туреччини Ziraat Bankası планує вийти на ринок України

Цю можливість Ziraat Bankası обговорив із представниками Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest. Ziraat Bankası вже працює у 115 пунктах у 17 країнах світу.

Один із найбільших у Туреччині банків Ziraat Bankası (Ziraat Bank) планує розпочати роботу в Україні. Відповідні переговори ведуться з Офісом щодо залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на trtrussian.com.

Зустріч між представниками Ziraat Bankası та UkraineInvest відбулася 26 січня. Її учасники обговорили інвестиційний клімат України та подальшу співпрацю.

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Ziraat Bankası — один із найбільших банків Туреччини, він був заснований у 1863 році і вже працює у 115 пунктах в 17 країнах світу.

Автор: 

банки (7784) інвестиції (2084) Туреччина (3629) Офіс інвестицій (5)


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Топ коментарі
+7
Все що могли з гривнею вже зробила команда "проФФесіоналів"... Курс НБУ 28.40. Комерційний 29.18. А це говорить про штучне утримування курсу... Далі буде.
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02.02.2022 08:50 Відповісти
+5
Эрдоган завтра будет в Киеве...кажуть кучу Байрактаров везе... Гривня удерживается искусственно,то что когда делал Индюкович с Азировым...тратя миллионы для поддержания курса 1 к 8...банковские резервы....Болваны блин...
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02.02.2022 08:50 Відповісти
+3
А с гривней, типа, не делали?
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02.02.2022 08:48 Відповісти
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02.02.2022 08:42 Відповісти
Не только пшеницу......
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02.02.2022 08:47 Відповісти
И сделать с гривней то что сделали с лирой?!
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02.02.2022 08:46 Відповісти
А с гривней, типа, не делали?
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02.02.2022 08:48 Відповісти
Все що могли з гривнею вже зробила команда "проФФесіоналів"... Курс НБУ 28.40. Комерційний 29.18. А це говорить про штучне утримування курсу... Далі буде.
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02.02.2022 08:50 Відповісти
Это с 8 на 28?!
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02.02.2022 08:53 Відповісти
Ну з 8 до 27 це команда януковооч-азіров наполеглево працювала над тим. Спалюючи резерви "стабільністю" до 2014 року...
А зе-учні вирішили повторити економічний "прорив" януковооч-азіров. І теж спалюють резерви на підтримання курса. Ще додавши від себе кредитів на "велике будівництво"...
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02.02.2022 09:55 Відповісти
наши банки рефинансировали за наш счет и закрыли, русские, польские, а теперь и турецкие банки зашли стричь украинцев.....
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02.02.2022 08:49 Відповісти
Це вам в КДБ так сказали?
Російські банки в Україні як працювали до 2014 року, так працюють і нині (Альфа, Сбєрбанк, Форвард, ПІН-банк). А два російські взагалі закрились (БМ та ВТБ).
Польські (Кредо та Ідея) і турецькі (КредитЄвропа і КредитВестВест) зайшли в Україну задовго до "банкопаду" 2014-2015 років
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02.02.2022 09:18 Відповісти
Эрдоган завтра будет в Киеве...кажуть кучу Байрактаров везе... Гривня удерживается искусственно,то что когда делал Индюкович с Азировым...тратя миллионы для поддержания курса 1 к 8...банковские резервы....Болваны блин...
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02.02.2022 08:50 Відповісти
байрактары это бакшиш...тут другая тема более серьезная ..контроль рынка овощей и частично промки видать явно мало...зеленая мразь готовится получить откаты за что-то более серьезное...
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02.02.2022 10:21 Відповісти
Ziraat Bankası это хорошо
- крохоборы из привата зажрались уже, нужно им жирку поубавить, тварям
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02.02.2022 09:03 Відповісти
Это чтобы суки которые в Стамбуле *** сосут могли перевести деньги родителям в бессарабских селах
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02.02.2022 09:04 Відповісти
В Україні зараз вже 2 турецькі банки працюють (КредитЄвропаБанк та КредитВестБанк), обидва не топові, не на слуху у пересічного.
Про КредитВест розповідають, що при розміщенні депозиту 100000+ гривень (або еквівалент в інших валютах) вимагають довідку про походження коштів.

Думаю, що й Зірат працюватиме у якійсь вузькій корпоративній ніші
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02.02.2022 09:14 Відповісти
Рашатроль детектед. В спам!
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02.02.2022 10:07 Відповісти
Таке відчуття, ніби за останній тиждень-два, владою було зроблено більше чим за попередні років 20.
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02.02.2022 10:26 Відповісти
 
 