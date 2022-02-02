Найбільший банк Туреччини Ziraat Bankası планує вийти на ринок України
Цю можливість Ziraat Bankası обговорив із представниками Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest. Ziraat Bankası вже працює у 115 пунктах у 17 країнах світу.
Один із найбільших у Туреччині банків Ziraat Bankası (Ziraat Bank) планує розпочати роботу в Україні. Відповідні переговори ведуться з Офісом щодо залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на trtrussian.com.
Зустріч між представниками Ziraat Bankası та UkraineInvest відбулася 26 січня. Її учасники обговорили інвестиційний клімат України та подальшу співпрацю.
Ziraat Bankası — один із найбільших банків Туреччини, він був заснований у 1863 році і вже працює у 115 пунктах в 17 країнах світу.
Топ коментарі
+7 Дмитрий Гавр
показати весь коментар02.02.2022 08:50 Відповісти Посилання
+5 Senator S #201477
показати весь коментар02.02.2022 08:50 Відповісти Посилання
+3 Дяди Васи Ученик
показати весь коментар02.02.2022 08:48 Відповісти Посилання
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А зе-учні вирішили повторити економічний "прорив" януковооч-азіров. І теж спалюють резерви на підтримання курса. Ще додавши від себе кредитів на "велике будівництво"...
Російські банки в Україні як працювали до 2014 року, так працюють і нині (Альфа, Сбєрбанк, Форвард, ПІН-банк). А два російські взагалі закрились (БМ та ВТБ).
Польські (Кредо та Ідея) і турецькі (КредитЄвропа і КредитВестВест) зайшли в Україну задовго до "банкопаду" 2014-2015 років
- крохоборы из привата зажрались уже, нужно им жирку поубавить, тварям
Про КредитВест розповідають, що при розміщенні депозиту 100000+ гривень (або еквівалент в інших валютах) вимагають довідку про походження коштів.
Думаю, що й Зірат працюватиме у якійсь вузькій корпоративній ніші