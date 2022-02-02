Найбільший банк Туреччини Ziraat Bankası планує вийти на ринок України

Цю можливість Ziraat Bankası обговорив із представниками Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest. Ziraat Bankası вже працює у 115 пунктах у 17 країнах світу.

Один із найбільших у Туреччині банків Ziraat Bankası (Ziraat Bank) планує розпочати роботу в Україні. Відповідні переговори ведуться з Офісом щодо залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на trtrussian.com.

Зустріч між представниками Ziraat Bankası та UkraineInvest відбулася 26 січня. Її учасники обговорили інвестиційний клімат України та подальшу співпрацю.

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Ziraat Bankası — один із найбільших банків Туреччини, він був заснований у 1863 році і вже працює у 115 пунктах в 17 країнах світу.