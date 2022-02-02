РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12848 посетителей онлайн
Новости Война
4 312 19

Войска РФ и Беларуси начали этап боевой слаженности на полигонах

Войска РФ и Беларуси начали этап боевой слаженности на полигонах

Военнослужащие из России и Беларуси отрабатывают вопросы ведения обороны и "борьбы с незаконными вооруженными формированиями". Минобороны РФ заявило о начале этапа боевой слаженности в рамках проверки сил реагирования "Союзного государства".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

В сообщении отмечается, что с мотострелковыми подразделениями, экипажами танков, боевых машин пехоты, артиллерийскими расчетами, расчетами противотанковых управляемых ракетных комплексов проводятся контрольные занятия по тактической и огневой подготовке, вождению боевых машин и других предметов учений.

"Подразделения и воинские части Восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации и вооруженных сил Беларуси, вовлеченные в проверку сил реагирования "Союзного государства", приступили к боевой слаженности на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский", - отмечается в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что подразделения вооруженных сил двух стран "в единых боевых порядках отрабатывают разные приемы и способы боевых действий".

Также смотрите: "Искандеры", "Ураганы", БТРы и "Тигры": войска РФ замечают по всей Беларуси. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Минобороны РФ ранее заявили, что на первом этапе "учений", который пройдет до 9 февраля, на территории Беларуси будут созданы группировки войск. Также планируется организация охраны и обороны важнейших государственных, военных объектов и воздушного пространства.

Второй этап пройдет с 10 по 20 февраля. В его рамках планируется отработать отражение внешнего нападения, противодействие терроризму и защиту интересов "Союзного государства".

Автор: 

армия РФ (19703) Беларусь (7922) военные учения (3462)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Пожелаем Вейшнории удачи! Пусть их войска утилизируют ещё больше кацапских свиней и их подсвинков, чем в прошлый раз.
показать весь комментарий
02.02.2022 08:54 Ответить
+8
Знову щось Вейшнорія "учудить".
показать весь комментарий
02.02.2022 08:52 Ответить
+3
Дуракам закон не писаний і логіка відсутня. Хай дуркують, їх попередили, що будуть наслідки і що їх ніхто не боїться.
показать весь комментарий
02.02.2022 08:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову щось Вейшнорія "учудить".
показать весь комментарий
02.02.2022 08:52 Ответить
Пожелаем Вейшнории удачи! Пусть их войска утилизируют ещё больше кацапских свиней и их подсвинков, чем в прошлый раз.
показать весь комментарий
02.02.2022 08:54 Ответить
Дуракам закон не писаний і логіка відсутня. Хай дуркують, їх попередили, що будуть наслідки і що їх ніхто не боїться.
показать весь комментарий
02.02.2022 08:57 Ответить
Етап бойового злагодження особливо на свіжому повітрі - запорука здоров'я білоруської армії, а також чудовий спосіб виховати в Білорусії елементи слухняності, інтересу та поваги до господаря
показать весь комментарий
02.02.2022 09:04 Ответить
Сами влезли в свою же яму и теперь трясутся ))
показать весь комментарий
02.02.2022 09:19 Ответить
Это мастерство!
показать весь комментарий
02.02.2022 10:11 Ответить
Байден уже предупреждал Лукашенко, что если с его стороны что то полетит в сторону Украины то Беларуси не станет
показать весь комментарий
02.02.2022 09:19 Ответить
Типа белорусы идут в атаку а лапотные заградотряды изображают?
показать весь комментарий
02.02.2022 09:21 Ответить
можете еще слаженно под@очить друг дружке))))
показать весь комментарий
02.02.2022 09:21 Ответить
Путлеру снятся сны советские типа Сралинский ГУЛАГ...такой кошмар не каждый баран выдержит...
показать весь комментарий
02.02.2022 09:23 Ответить
показать весь комментарий
02.02.2022 09:29 Ответить
показать весь комментарий
02.02.2022 09:31 Ответить
"Домановский", большой полигон. А сколько там озер и грибов.
показать весь комментарий
02.02.2022 09:37 Ответить
В феврале...
показать весь комментарий
02.02.2022 10:12 Ответить
всё верно..
расия - великая,и не имеет аналогов в мире,а БССР - простая и аналогов - хоть жопой жуй..
показать весь комментарий
02.02.2022 10:21 Ответить
Да ну нах! Ну сколько можно! Наверняка у украинских бойцов уже пальцы чешутся проверить новые игрушки от НАТО, а ватники их дразнят!!!
показать весь комментарий
02.02.2022 11:44 Ответить
Бульбозавриков приучают к кацапской цепи.
показать весь комментарий
02.02.2022 13:43 Ответить
 
 