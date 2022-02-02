Войска РФ и Беларуси начали этап боевой слаженности на полигонах
Военнослужащие из России и Беларуси отрабатывают вопросы ведения обороны и "борьбы с незаконными вооруженными формированиями". Минобороны РФ заявило о начале этапа боевой слаженности в рамках проверки сил реагирования "Союзного государства".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
В сообщении отмечается, что с мотострелковыми подразделениями, экипажами танков, боевых машин пехоты, артиллерийскими расчетами, расчетами противотанковых управляемых ракетных комплексов проводятся контрольные занятия по тактической и огневой подготовке, вождению боевых машин и других предметов учений.
"Подразделения и воинские части Восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации и вооруженных сил Беларуси, вовлеченные в проверку сил реагирования "Союзного государства", приступили к боевой слаженности на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский", - отмечается в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что подразделения вооруженных сил двух стран "в единых боевых порядках отрабатывают разные приемы и способы боевых действий".
В Минобороны РФ ранее заявили, что на первом этапе "учений", который пройдет до 9 февраля, на территории Беларуси будут созданы группировки войск. Также планируется организация охраны и обороны важнейших государственных, военных объектов и воздушного пространства.
Второй этап пройдет с 10 по 20 февраля. В его рамках планируется отработать отражение внешнего нападения, противодействие терроризму и защиту интересов "Союзного государства".
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расия - великая,и не имеет аналогов в мире,а БССР - простая и аналогов - хоть жопой жуй..