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Новини Війна
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Війська РФ та Білорусі розпочали етап бойового злагодження на полігонах

Війська РФ та Білорусі розпочали етап бойового злагодження на полігонах

Військовослужбовці з Росії та Білорусі відпрацьовують питання ведення оборони та "боротьби з незаконними збройними формуваннями". Міноборони РФ заявило про початок етапу бойового злагодження в рамках перевірки сил реагування "Союзної держави".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

У повідомленні зазначається, що з мотострілецькими підрозділами, екіпажами танків, бойових машин піхоти, артилерійськими розрахунками, розрахунками протитанкових керованих ракетних комплексів проводяться контрольні заняття з тактичної та вогневої підготовки, водіння бойових машин та інших предметів навчання.

"Підрозділи і військові частини Східного військового округу збройних сил Російської Федерації і збройних сил Білорусі, залучені в перевірці сил реагування "Союзної держави", приступили до бойового злагодження на полігонах Домановський, Гозький, Обуз-Лесновський, Брестський і Осиповицький", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони РФ додали, що підрозділи збройних сил двох країн "в єдиних бойових порядках відпрацьовують різні прийоми і способи бойових дій".

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У Міноборони РФ раніше заявили, що на першому етапі "навчань", який пройде до 9 лютого, на території Білорусі будуть створені угруповання військ. Також планується організація охорони і оборони важливих державних, військових об'єктів і повітряного простору.

Другий етап відбуватиметься з 10 по 20 лютого. У його рамках планується відпрацювати" відбиття зовнішнього нападу, протидію тероризму та захист інтересів "Союзної держави".

Автор: 

армія рф (17876) Білорусь (7970) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+9
Пожелаем Вейшнории удачи! Пусть их войска утилизируют ещё больше кацапских свиней и их подсвинков, чем в прошлый раз.
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02.02.2022 08:54 Відповісти
+8
Знову щось Вейшнорія "учудить".
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02.02.2022 08:52 Відповісти
+3
Дуракам закон не писаний і логіка відсутня. Хай дуркують, їх попередили, що будуть наслідки і що їх ніхто не боїться.
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02.02.2022 08:57 Відповісти
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Знову щось Вейшнорія "учудить".
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02.02.2022 08:52 Відповісти
Пожелаем Вейшнории удачи! Пусть их войска утилизируют ещё больше кацапских свиней и их подсвинков, чем в прошлый раз.
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02.02.2022 08:54 Відповісти
Дуракам закон не писаний і логіка відсутня. Хай дуркують, їх попередили, що будуть наслідки і що їх ніхто не боїться.
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02.02.2022 08:57 Відповісти
Етап бойового злагодження особливо на свіжому повітрі - запорука здоров'я білоруської армії, а також чудовий спосіб виховати в Білорусії елементи слухняності, інтересу та поваги до господаря
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02.02.2022 09:04 Відповісти
Сами влезли в свою же яму и теперь трясутся ))
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02.02.2022 09:19 Відповісти
Это мастерство!
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02.02.2022 10:11 Відповісти
Байден уже предупреждал Лукашенко, что если с его стороны что то полетит в сторону Украины то Беларуси не станет
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02.02.2022 09:19 Відповісти
Типа белорусы идут в атаку а лапотные заградотряды изображают?
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02.02.2022 09:21 Відповісти
можете еще слаженно под@очить друг дружке))))
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02.02.2022 09:21 Відповісти
Путлеру снятся сны советские типа Сралинский ГУЛАГ...такой кошмар не каждый баран выдержит...
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02.02.2022 09:23 Відповісти
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02.02.2022 09:29 Відповісти
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02.02.2022 09:31 Відповісти
"Домановский", большой полигон. А сколько там озер и грибов.
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02.02.2022 09:37 Відповісти
В феврале...
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02.02.2022 10:12 Відповісти
всё верно..
расия - великая,и не имеет аналогов в мире,а БССР - простая и аналогов - хоть жопой жуй..
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02.02.2022 10:21 Відповісти
Да ну нах! Ну сколько можно! Наверняка у украинских бойцов уже пальцы чешутся проверить новые игрушки от НАТО, а ватники их дразнят!!!
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02.02.2022 11:44 Відповісти
Бульбозавриков приучают к кацапской цепи.
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02.02.2022 13:43 Відповісти
 
 