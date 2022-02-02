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Новости
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Зеленский и премьер Нидерландов Рютте начали встречу в Киеве

Зеленский и премьер Нидерландов Рютте начали встречу в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте, прибывшим в нашу страну с рабочим визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По завершении переговоров глава Украинского государства и премьер-министр Нидерландов проведут встречу с представителями средств массовой информации.

Также читайте: В парламенте Нидерландов выступили за предоставление оборонного оружия Украине: Это больше, чем просто шлемы, как это сделали немцы

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) Нидерланды (1602) Рютте Марк (391)


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Топ комментарии
+7
Нужен переводчик с биполярного украинского на украинский....

https://twitter.com/i/status/1488577958709243904

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02.02.2022 12:04 Ответить
+3
Довго будуть гадать потім,шо ж клоун хотів сказать!
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02.02.2022 12:09 Ответить
+3
Слушайте, может не стоит это позорище зеленое в обще выпускать на встречи с политиками из других государств. может только на прогулку и все?! Ну или хотя бы может к гражданам Украины обращается, мы этот позор стерпим, хоть и устали. а так перед людьми не удобно, а если честно, очень стыдно.
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02.02.2022 12:31 Ответить
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Нужен переводчик с биполярного украинского на украинский....

https://twitter.com/i/status/1488577958709243904

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02.02.2022 12:04 Ответить
Зе має Ху..ла в дупу поцілувати - до загрози повномасштабної війни, ніхто у світі не бажав мати з цим пів-шостим жодних справ...
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02.02.2022 12:08 Ответить
солома


Карл Волох ФБ

До засідання РБ ООН.
Не того масштабу Зеленський фігура,аби поламати Байдену-Джонсону велику політичну гру, де чудовим для нас чином збіглися в конкретний момент зовнішні й внутрішні інтереси двох світових лідерів. Але ж як старається МЗЧ,як підігрує московитам!

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02.02.2022 12:11 Ответить
Довго будуть гадать потім,шо ж клоун хотів сказать!
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02.02.2022 12:09 Ответить
І знову чергова зрада у коментах
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02.02.2022 12:12 Ответить
Штат Флорида в США открыл новое уголовное дело против Коломойского и Боголюбова...у Голобородьки траур... приватбанк грабють...
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02.02.2022 12:18 Ответить
Ну дивлячись на експресію обох на фото - розмова йде про шашлики.
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02.02.2022 12:19 Ответить
Кацапы ответят за боинг....Голландцы своего не упустят....
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02.02.2022 12:20 Ответить
Хи-хи-хи... Тише, тише.. не палимся..
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02.02.2022 12:24 Ответить
ну с голландцем вова общий язык найдёт

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02.02.2022 12:25 Ответить
Голландия поставит в Украину партию вооружений...,также по итогам визита в Киев,премьера Моравецкого Польша поставит крутые комплексы ПЗРК GROM...
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02.02.2022 12:27 Ответить
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02.02.2022 12:28 Ответить
Говноедам Мавзолейным слова не давали...
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02.02.2022 12:31 Ответить
Слушайте, может не стоит это позорище зеленое в обще выпускать на встречи с политиками из других государств. может только на прогулку и все?! Ну или хотя бы может к гражданам Украины обращается, мы этот позор стерпим, хоть и устали. а так перед людьми не удобно, а если честно, очень стыдно.
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02.02.2022 12:31 Ответить
Голобородька и вся банда Кучмистов Пинчуков Коломойских должен досидеть всю каденцию...Майданов не будет...
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02.02.2022 12:34 Ответить
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02.02.2022 12:44 Ответить
Ну що. приїхав з повинною,нагадати 2016 не завадилоб ...РЕФЕРЕНДУМОРИСТИ.
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02.02.2022 12:50 Ответить
 
 