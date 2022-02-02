Зеленский и премьер Нидерландов Рютте начали встречу в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте, прибывшим в нашу страну с рабочим визитом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
По завершении переговоров глава Украинского государства и премьер-министр Нидерландов проведут встречу с представителями средств массовой информации.
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+7 Прощай немытая раССея
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+3 Nikolaj Sverhun
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+3 Юран Фил
показать весь комментарий02.02.2022 12:31 Ответить Ссылка
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Карл Волох ФБ
До засідання РБ ООН.
Не того масштабу Зеленський фігура,аби поламати Байдену-Джонсону велику політичну гру, де чудовим для нас чином збіглися в конкретний момент зовнішні й внутрішні інтереси двох світових лідерів. Але ж як старається МЗЧ,як підігрує московитам!