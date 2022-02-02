Зеленский и премьер Нидерландов Рютте начали встречу в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте, прибывшим в нашу страну с рабочим визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По завершении переговоров глава Украинского государства и премьер-министр Нидерландов проведут встречу с представителями средств массовой информации.

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