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Новини
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Зеленський та прем'єр Нідерландів Рютте розпочали зустріч у Києві

Зеленський та прем'єр Нідерландів Рютте розпочали зустріч у Києві

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з прем'єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте, який прибув у нашу країну з робочим візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Після завершення перемовин глава Української держави та прем’єр-міністр Нідерландів проведуть зустріч із представниками засобів масової інформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Нідерландів Рютте прилетить завтра в Україну

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) Нідерланди (1588) Рютте Марк (442)


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Топ коментарі
+7
Нужен переводчик с биполярного украинского на украинский....

https://twitter.com/i/status/1488577958709243904

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02.02.2022 12:04 Відповісти
+3
Довго будуть гадать потім,шо ж клоун хотів сказать!
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02.02.2022 12:09 Відповісти
+3
Слушайте, может не стоит это позорище зеленое в обще выпускать на встречи с политиками из других государств. может только на прогулку и все?! Ну или хотя бы может к гражданам Украины обращается, мы этот позор стерпим, хоть и устали. а так перед людьми не удобно, а если честно, очень стыдно.
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02.02.2022 12:31 Відповісти
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Нужен переводчик с биполярного украинского на украинский....

https://twitter.com/i/status/1488577958709243904

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02.02.2022 12:04 Відповісти
Зе має Ху..ла в дупу поцілувати - до загрози повномасштабної війни, ніхто у світі не бажав мати з цим пів-шостим жодних справ...
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02.02.2022 12:08 Відповісти
солома


Карл Волох ФБ

До засідання РБ ООН.
Не того масштабу Зеленський фігура,аби поламати Байдену-Джонсону велику політичну гру, де чудовим для нас чином збіглися в конкретний момент зовнішні й внутрішні інтереси двох світових лідерів. Але ж як старається МЗЧ,як підігрує московитам!

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02.02.2022 12:11 Відповісти
Довго будуть гадать потім,шо ж клоун хотів сказать!
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02.02.2022 12:09 Відповісти
І знову чергова зрада у коментах
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02.02.2022 12:12 Відповісти
Штат Флорида в США открыл новое уголовное дело против Коломойского и Боголюбова...у Голобородьки траур... приватбанк грабють...
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02.02.2022 12:18 Відповісти
Ну дивлячись на експресію обох на фото - розмова йде про шашлики.
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02.02.2022 12:19 Відповісти
Кацапы ответят за боинг....Голландцы своего не упустят....
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02.02.2022 12:20 Відповісти
Хи-хи-хи... Тише, тише.. не палимся..
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02.02.2022 12:24 Відповісти
ну с голландцем вова общий язык найдёт

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02.02.2022 12:25 Відповісти
Голландия поставит в Украину партию вооружений...,также по итогам визита в Киев,премьера Моравецкого Польша поставит крутые комплексы ПЗРК GROM...
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02.02.2022 12:27 Відповісти
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02.02.2022 12:28 Відповісти
Говноедам Мавзолейным слова не давали...
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02.02.2022 12:31 Відповісти
Слушайте, может не стоит это позорище зеленое в обще выпускать на встречи с политиками из других государств. может только на прогулку и все?! Ну или хотя бы может к гражданам Украины обращается, мы этот позор стерпим, хоть и устали. а так перед людьми не удобно, а если честно, очень стыдно.
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02.02.2022 12:31 Відповісти
Голобородька и вся банда Кучмистов Пинчуков Коломойских должен досидеть всю каденцию...Майданов не будет...
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02.02.2022 12:34 Відповісти
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02.02.2022 12:44 Відповісти
Ну що. приїхав з повинною,нагадати 2016 не завадилоб ...РЕФЕРЕНДУМОРИСТИ.
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02.02.2022 12:50 Відповісти
 
 