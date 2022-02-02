Зеленський та прем'єр Нідерландів Рютте розпочали зустріч у Києві
Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з прем'єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте, який прибув у нашу країну з робочим візитом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Після завершення перемовин глава Української держави та прем’єр-міністр Нідерландів проведуть зустріч із представниками засобів масової інформації.
Топ коментарі
+7 Прощай немытая раССея
показати весь коментар02.02.2022 12:04 Відповісти Посилання
+3 Nikolaj Sverhun
показати весь коментар02.02.2022 12:09 Відповісти Посилання
+3 Юран Фил
показати весь коментар02.02.2022 12:31 Відповісти Посилання
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https://twitter.com/i/status/1488577958709243904
Карл Волох ФБ
До засідання РБ ООН.
Не того масштабу Зеленський фігура,аби поламати Байдену-Джонсону велику політичну гру, де чудовим для нас чином збіглися в конкретний момент зовнішні й внутрішні інтереси двох світових лідерів. Але ж як старається МЗЧ,як підігрує московитам!