Зеленський та прем'єр Нідерландів Рютте розпочали зустріч у Києві

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з прем'єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте, який прибув у нашу країну з робочим візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Після завершення перемовин глава Української держави та прем’єр-міністр Нідерландів проведуть зустріч із представниками засобів масової інформації.

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