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Правительство одобрило проект соглашения о свободной торговле с Турцией

Правительство одобрило проект соглашения о свободной торговле с Турцией

Кабмин одобрил проект Соглашения о свободной торговле с правительством Турецкой Республики.

Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров Украины одобрил проект Соглашения о свободной торговле между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики, целью которого является развитие и углубление двустороннего торгово-экономического сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Турция и Украина подпишут соглашение о свободной торговле в четверг, 3 февраля, во время визита президента Эрдогана в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крупнейший банк Турции Ziraat Bankası планирует выйти на рынок Украины

Автор: 

Кабмин (14035) Турция (3501) ЗСТ (539)


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Топ комментарии
+3
Черговий удар по економіці від зеленої банди.
Овочівництву півдня й недобитій легкій промисловості,-гаплик.Це навскидку.
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02.02.2022 14:01 Ответить
+2
Для турків,-однозначно.https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/02/2/7133412/ Турецький вал: чим небезпечна і чому потрібна Україні вільна торгівля з Анкарою
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02.02.2022 14:04 Ответить
+2
різниця експорту імпорту товарів з Туреччиною на користь України,а проблеми в сільському господарстві це провал багатьох урядів і не тільки Зеленського
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02.02.2022 14:48 Ответить
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Так значить урЬЯди будуть вільно торгувати, а простим смертним як?
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02.02.2022 13:58 Ответить
Тримай вєліка, тільки не злись.
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02.02.2022 14:00 Ответить
Для турків,-однозначно.https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/02/2/7133412/ Турецький вал: чим небезпечна і чому потрібна Україні вільна торгівля з Анкарою
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02.02.2022 14:04 Ответить
Черговий удар по економіці від зеленої банди.
Овочівництву півдня й недобитій легкій промисловості,-гаплик.Це навскидку.
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02.02.2022 14:01 Ответить
різниця експорту імпорту товарів з Туреччиною на користь України,а проблеми в сільському господарстві це провал багатьох урядів і не тільки Зеленського
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02.02.2022 14:48 Ответить
замечательно....а теперь я напомню как всё с2014 года начиналось асоциация с евросоюзом из за чего всё в том числе и началось...УКРАИНА подала заявку на асоциацию и подписала её. это означало о свободной торговле Украины с евросоюзом и свободной торговле всем!я так тоже обрадовался , так как размечтался о заваленых полках недорогих вкусностях и новинках продуктов на прилавках наших магазинов.... и тут рашку понесло от испуга которая начала верещать что она против этого, что Украину завалят качественными дешовыми товарами в первую очередь продуктами, с которыми россия не может конкурировать НИ ПО КАЧЕСТВУ НИ ПО ЦЕНЕ, и эти мол продукты пойдут в россию и подорвут экономику россии ааа...... караул..... а оно уже 7 лет прошло, в магазинах нет ничего такого изобилия новых импортных товаров, цены взлетели космически на всё, зря рашка боялась получается ...не то что их завалить ...в УКРАИНЕ ничего на полках не изменилось.. вот такая асоциация о свободной торговле....видать она только для избранных миллиардэров большого бизнеса чтобы всё вывезти из страны продуктов что мы и видим из новостей и подорожаний социальных видов продуктов... как то так....((
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02.02.2022 14:04 Ответить
вот интересно, если будет зона свободной торговли, будут ли турки продолжать блокировать телефоны по IMEI, купленные в Украине ? или снимут ли адовые пошлины на автомобили собранные в Украине (крупно-узловая сборка в смысле.)
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02.02.2022 14:06 Ответить
в общем могли бы такую новость и побольше раскрыть. а то это какое-то блогерство и репост просто
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02.02.2022 14:07 Ответить
Они нам Байрактары, а мы им Наташ
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02.02.2022 14:13 Ответить
В Турции есть всё! Так что, будем импортировать.
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02.02.2022 14:16 Ответить
Печаль, Жаба хочет добить нашего национального товаропроизводителя в угоду туркам... Хана нашему овощеводству, машиностроению. Производство украинских автобусов у нас и вовсе зачахнет...
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02.02.2022 17:03 Ответить
 
 