Правительство одобрило проект соглашения о свободной торговле с Турцией

Кабмин одобрил проект Соглашения о свободной торговле с правительством Турецкой Республики.

Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров Украины одобрил проект Соглашения о свободной торговле между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики, целью которого является развитие и углубление двустороннего торгово-экономического сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Турция и Украина подпишут соглашение о свободной торговле в четверг, 3 февраля, во время визита президента Эрдогана в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крупнейший банк Турции Ziraat Bankası планирует выйти на рынок Украины