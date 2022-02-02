Правительство одобрило проект соглашения о свободной торговле с Турцией
Кабмин одобрил проект Соглашения о свободной торговле с правительством Турецкой Республики.
Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
"Кабинет Министров Украины одобрил проект Соглашения о свободной торговле между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики, целью которого является развитие и углубление двустороннего торгово-экономического сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Турция и Украина подпишут соглашение о свободной торговле в четверг, 3 февраля, во время визита президента Эрдогана в Украину.
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Овочівництву півдня й недобитій легкій промисловості,-гаплик.Це навскидку.