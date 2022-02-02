Уряд схвалив проєкт угоди про вільну торгівлю з Туреччиною
Кабмін схвалив проєкт Угоди про вільну торгівлю з урядом Турецької Республіки.
Про це повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
"Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Турецької Республіки, метою якої є розвиток та поглиблення двостороннього торговельно-економічного співробітництва між двома країнами", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що Туреччина та Україна підпишуть угоду про вільну торгівлю у четвер, 3 лютого, під час візиту президента Ердогана до України.
Топ коментарі
+3 макаренко юра
показати весь коментар02.02.2022 14:01 Відповісти Посилання
+2 макаренко юра
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+2 Dima30
показати весь коментар02.02.2022 14:48 Відповісти Посилання
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Овочівництву півдня й недобитій легкій промисловості,-гаплик.Це навскидку.