Уряд схвалив проєкт угоди про вільну торгівлю з Туреччиною

Кабмін схвалив проєкт Угоди про вільну торгівлю з урядом Турецької Республіки.

Про це повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Турецької Республіки, метою якої є розвиток та поглиблення двостороннього торговельно-економічного співробітництва між двома країнами", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Туреччина та Україна підпишуть угоду про вільну торгівлю у четвер, 3 лютого, під час візиту президента Ердогана до України.

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