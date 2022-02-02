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Уряд схвалив проєкт угоди про вільну торгівлю з Туреччиною

Уряд схвалив проєкт угоди про вільну торгівлю з Туреччиною

Кабмін схвалив проєкт Угоди про вільну торгівлю з урядом Турецької Республіки.

Про це повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Турецької Республіки, метою якої є розвиток та поглиблення двостороннього торговельно-економічного співробітництва між двома країнами", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Туреччина та Україна підпишуть угоду про вільну торгівлю у четвер, 3 лютого, під час візиту президента Ердогана до України.

Читайте: Україна і Туреччина протягом найближчих двох днів домовляться про ЗВТ, - Зеленський

Автор: 

Кабмін (14154) Туреччина (3629) ЗВТ (362)


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Топ коментарі
+3
Черговий удар по економіці від зеленої банди.
Овочівництву півдня й недобитій легкій промисловості,-гаплик.Це навскидку.
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02.02.2022 14:01 Відповісти
+2
Для турків,-однозначно.https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/02/2/7133412/ Турецький вал: чим небезпечна і чому потрібна Україні вільна торгівля з Анкарою
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02.02.2022 14:04 Відповісти
+2
різниця експорту імпорту товарів з Туреччиною на користь України,а проблеми в сільському господарстві це провал багатьох урядів і не тільки Зеленського
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02.02.2022 14:48 Відповісти
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Так значить урЬЯди будуть вільно торгувати, а простим смертним як?
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02.02.2022 13:58 Відповісти
Тримай вєліка, тільки не злись.
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02.02.2022 14:00 Відповісти
Для турків,-однозначно.https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/02/2/7133412/ Турецький вал: чим небезпечна і чому потрібна Україні вільна торгівля з Анкарою
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02.02.2022 14:04 Відповісти
Черговий удар по економіці від зеленої банди.
Овочівництву півдня й недобитій легкій промисловості,-гаплик.Це навскидку.
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02.02.2022 14:01 Відповісти
різниця експорту імпорту товарів з Туреччиною на користь України,а проблеми в сільському господарстві це провал багатьох урядів і не тільки Зеленського
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02.02.2022 14:48 Відповісти
замечательно....а теперь я напомню как всё с2014 года начиналось асоциация с евросоюзом из за чего всё в том числе и началось...УКРАИНА подала заявку на асоциацию и подписала её. это означало о свободной торговле Украины с евросоюзом и свободной торговле всем!я так тоже обрадовался , так как размечтался о заваленых полках недорогих вкусностях и новинках продуктов на прилавках наших магазинов.... и тут рашку понесло от испуга которая начала верещать что она против этого, что Украину завалят качественными дешовыми товарами в первую очередь продуктами, с которыми россия не может конкурировать НИ ПО КАЧЕСТВУ НИ ПО ЦЕНЕ, и эти мол продукты пойдут в россию и подорвут экономику россии ааа...... караул..... а оно уже 7 лет прошло, в магазинах нет ничего такого изобилия новых импортных товаров, цены взлетели космически на всё, зря рашка боялась получается ...не то что их завалить ...в УКРАИНЕ ничего на полках не изменилось.. вот такая асоциация о свободной торговле....видать она только для избранных миллиардэров большого бизнеса чтобы всё вывезти из страны продуктов что мы и видим из новостей и подорожаний социальных видов продуктов... как то так....((
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02.02.2022 14:04 Відповісти
вот интересно, если будет зона свободной торговли, будут ли турки продолжать блокировать телефоны по IMEI, купленные в Украине ? или снимут ли адовые пошлины на автомобили собранные в Украине (крупно-узловая сборка в смысле.)
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02.02.2022 14:06 Відповісти
в общем могли бы такую новость и побольше раскрыть. а то это какое-то блогерство и репост просто
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02.02.2022 14:07 Відповісти
Они нам Байрактары, а мы им Наташ
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02.02.2022 14:13 Відповісти
В Турции есть всё! Так что, будем импортировать.
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02.02.2022 14:16 Відповісти
Печаль, Жаба хочет добить нашего национального товаропроизводителя в угоду туркам... Хана нашему овощеводству, машиностроению. Производство украинских автобусов у нас и вовсе зачахнет...
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02.02.2022 17:03 Відповісти
 
 