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Байден одобрил отправку войск США в Восточную Европу, - CNN

Байден одобрил отправку войск США в Восточную Европу, - CNN

Президент США Джо Байден одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание CNN.

По словам чиновников, развертывание является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые испытывают угрозу из-за военных действий России вблизи Украины.

Источники отмечают, что развертывание будет включать размещение примерно 2000 американских военных в Польше и еще несколько тысяч в юго-восточных странах НАТО, в том числе в Румынии.

Читайте также: Россия может получить много хорошего для себя. Если они не будут нападать на Украину - Байден отдаст им все, - Трамп

Автор: 

армия (8504) Байден Джо (2795) Европа (1918) США (27166)


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Топ комментарии
+31
Амерам-черговий респект.Бункєрний дурік всєх пєрєіграл ура...
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02.02.2022 16:15 Ответить
+25
Как отодвинуть войска НАТО от своих границ. Рецепт плешивого деда. Притарабанить еще несколько тысяч амеров в восточную европу и тысячи тонн оружия в Украину. Шах вам и мат вам, пиндосы! Гениальная МногоходовОчка деда вовы!
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02.02.2022 16:26 Ответить
+16
А Україна це Європа Опа Опа Опа...кацапчики...приплили ви..
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02.02.2022 16:13 Ответить
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А Україна це Європа Опа Опа Опа...кацапчики...приплили ви..
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02.02.2022 16:13 Ответить
Тільки зеленого лайна забагато..
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02.02.2022 16:23 Ответить
Як не одне, так інше.
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02.02.2022 16:25 Ответить
Бомагу, бомагу, не забути дати Сумному Коню
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02.02.2022 16:40 Ответить
"Важливо чітко розуміти, що тут є один агресор. Цим агресором є Росія", - сказала Псакі. Джерело:
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03.02.2022 00:17 Ответить
брэйк-ньз !!!!!!!!

я так и знал !
дедушка все же оказался бабушкой !!!!!!!!!

Путину подарили духи «Красная Москва»

Президенту России Владимиру Путину во время вручения высших государственных наград подарили набор духов фабрики «Новая заря», среди которых легендарная «Красная Москва».

Карл, "Красная Москва" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.02.2022 16:47 Ответить
Амерам-черговий респект.Бункєрний дурік всєх пєрєіграл ура...
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02.02.2022 16:15 Ответить
К большому сожалению , Ксюша, говно не тонет .
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02.02.2022 16:18 Ответить
75 депутатов Европарламента подписали открытое письмо в защиту независимости Беларуси.

В письме говорится, что если российские войска останутся в Беларуси, это следует считать оккупацией страны.

- Любое дипломатическое решение по сдерживанию возможной российской агрессии против Украины должно включать независимое и демократическое будущее Беларуси, а не происходить его ценой, - подчеркнули они. https://t.me/charter97_org/60934 https://t.me/charter97_org/60934

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02.02.2022 16:29 Ответить
Це письмо декларує ідеальні речі. Проте, євродепутати, здебільшого, реалісти. Тобто вони розуміють, що наразі Україна з одного боку, Білорусь з іншого. Тому підписали - лише 75 з 750.
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02.02.2022 16:39 Ответить
А все страны где есть штатовские войска они считают оккупированными?
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02.02.2022 17:12 Ответить
Такі країни вважають вільними і захищеними.
Американці - не коцапи.
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02.02.2022 17:58 Ответить
за что боролся - на то и напоролся плешивый урка...аще эскадру подтянут в Спедиземное море и вава залезет назад в бункер
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02.02.2022 16:15 Ответить
Yes! Так!
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02.02.2022 16:17 Ответить
Прикольні "періскопчики" на шоломах - не треба з окопу виглядати
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02.02.2022 16:18 Ответить
це ПНБ, прилади ночного бачення
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02.02.2022 16:19 Ответить
ПНБ - це окуляри.
Те що на шоломах - це камера.
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02.02.2022 16:32 Ответить
Скорее всего металлолом придётся тянуть обратно в Хабаровск.
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02.02.2022 16:21 Ответить
Іноді складається враження, що фуйло працює торговим агентом в НАТО.
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02.02.2022 16:24 Ответить
Ні. Китаю
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02.02.2022 16:30 Ответить
Сін піцзиню не спиться без 8 тис американців в Європі?
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02.02.2022 16:33 Ответить
Испанская газета El Pais опубликовала ответы США и НАТО на предложения России по безопасности.

США готовы:

🔹 начать диалог с РФ по вопросам контроля за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности;

🔹 обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине;

🔹США и НАТО заявили, что воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе;

🔹 рассмотреть допмеры по предотвращению инцидентов с РФ на море и в воздухе;

🔹 обсудить с РФ механизм для подтверждения неразмещения крылатых ракет «томагавк» в Румынии и Польше;

🔹США по-прежнему решительно поддерживают политику открытых дверей НАТО;

🔹НАТО в своем ответе утверждает, что Россия нарушила доверие, лежащее в основе сотрудничества, и бросила вызов основополагающим принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности; https://t.me/charter97_org/60916
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02.02.2022 16:25 Ответить
Как отодвинуть войска НАТО от своих границ. Рецепт плешивого деда. Притарабанить еще несколько тысяч амеров в восточную европу и тысячи тонн оружия в Украину. Шах вам и мат вам, пиндосы! Гениальная МногоходовОчка деда вовы!
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02.02.2022 16:26 Ответить
***** лошара
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02.02.2022 16:48 Ответить
Подразделения вооруженных сил Беларуси и России, задействованные в проверке сил реагирования так называемого «Союзного государства», приступили к боевому слаживанию на полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский». https://t.me/charter97_org/60926 https://t.me/charter97_org/60926

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02.02.2022 16:27 Ответить
доспрашивались : какие ваши гарантии безопасности ?
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02.02.2022 16:28 Ответить
С американцами мы мост в Крыму разрушим ,до основания а затем ...
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02.02.2022 16:29 Ответить
Только после того,как из украинского Крыма уберутся все лапти можно разрушать мост.
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02.02.2022 16:55 Ответить
Так никто и не будет в Украине. 60 F-15 в Румынии, еще несколько сотен во всей восточной Европе включая F-22 и так смогут цапскую авиацию посадить. А на земле мы сами будем воевать.
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02.02.2022 18:54 Ответить
Українці завжди працювали на землі, москалям цього не зрозуміти, а за збирання полуниці платять так само, як росіянам за вбивство дітей по світу.
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02.02.2022 16:32 Ответить
Дурний кацап думає що є щось погане у збиранні полуниці чи робити іньшу роботу. Кацапи у нашвабріно живуть по "панятіям" тому їм здаєтся що працювати то "погано".
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02.02.2022 16:47 Ответить
РАБссиянский металлолом такой же страшный что подлодка Курск и едиственный авианосец РАБссии адмира Кузя...,задымил всю Европу...
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02.02.2022 16:31 Ответить
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02.02.2022 16:33 Ответить
судя по дыму, скорость ветра больше чем скорость самого авианосца им подгоняемого. но это пока. без парусов.
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02.02.2022 16:41 Ответить
"Пыхтит и тужится "Кизяк"!
Дымами он задушит супостата!"
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02.02.2022 16:57 Ответить
Ага, так они кизяками топят .. панятна почему Кизяк
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02.02.2022 17:54 Ответить
Пожалейте рабов на галере! Не успевают уголь из копанок кидать! Где паруса, ветер же попутный ?
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02.02.2022 17:53 Ответить
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02.02.2022 16:31 Ответить
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02.02.2022 16:58 Ответить
8000 подгузьников в день куда девать будем?
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02.02.2022 16:32 Ответить
Туда же, куди дівали в 1941-1945.
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02.02.2022 16:35 Ответить
Шо ***** одного подгузника мало нужно аж целых 8000 ???
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02.02.2022 16:43 Ответить
будемо в них коцапське м'ясо ховати - замість смокінгів.
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02.02.2022 18:00 Ответить
Цифра условная,если учесть что прибывают только элитные подразделения США + морские котики...Крысы мавзолейные молитесь... Стадо баранов...
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02.02.2022 16:36 Ответить
нічаво, у расісюшкі єсть анало-говнєти, ана всєх пабідіт!
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02.02.2022 16:38 Ответить
У гнома кремлевского остался один выпендрёж перекрыть газ и сдохнуть...
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02.02.2022 16:46 Ответить
Рюсский Стрибитель СУ-57 поставит НАТО на колени... а отот шо при взлете развался недавно под Новгородом МиГ-31 ваще страшный самалет...Хоть не взлетай...
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02.02.2022 16:46 Ответить
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02.02.2022 16:47 Ответить
Изоленту завезли, будут ставить в строй, Аляску возвращать
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02.02.2022 17:56 Ответить
Он оказался тяжелее воздуха
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02.02.2022 17:57 Ответить
Ох и верещать будет сегодня Скабеева на своей передаче
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02.02.2022 16:48 Ответить
Доверещится падла
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02.02.2022 16:50 Ответить
Десь так

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02.02.2022 17:04 Ответить
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02.02.2022 17:08 Ответить
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02.02.2022 17:17 Ответить
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02.02.2022 18:46 Ответить
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02.02.2022 19:05 Ответить
Путін добився того що вигадав в своїй хворій уяві.
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02.02.2022 20:41 Ответить
 
 