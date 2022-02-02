Байден одобрил отправку войск США в Восточную Европу, - CNN

Президент США Джо Байден одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание CNN.

По словам чиновников, развертывание является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые испытывают угрозу из-за военных действий России вблизи Украины.

Источники отмечают, что развертывание будет включать размещение примерно 2000 американских военных в Польше и еще несколько тысяч в юго-восточных странах НАТО, в том числе в Румынии.

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