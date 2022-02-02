Байден одобрил отправку войск США в Восточную Европу, - CNN
Президент США Джо Байден одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание CNN.
По словам чиновников, развертывание является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые испытывают угрозу из-за военных действий России вблизи Украины.
Источники отмечают, что развертывание будет включать размещение примерно 2000 американских военных в Польше и еще несколько тысяч в юго-восточных странах НАТО, в том числе в Румынии.
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+31 Александр Чуднивец #474549
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я так и знал !
дедушка все же оказался бабушкой !!!!!!!!!
Путину подарили духи «Красная Москва»
Президенту России Владимиру Путину во время вручения высших государственных наград подарили набор духов фабрики «Новая заря», среди которых легендарная «Красная Москва».
Карл, "Красная Москва" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В письме говорится, что если российские войска останутся в Беларуси, это следует считать оккупацией страны.
- Любое дипломатическое решение по сдерживанию возможной российской агрессии против Украины должно включать независимое и демократическое будущее Беларуси, а не происходить его ценой, - подчеркнули они. https://t.me/charter97_org/60934 https://t.me/charter97_org/60934
Американці - не коцапи.
Те що на шоломах - це камера.
США готовы:
🔹 начать диалог с РФ по вопросам контроля за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности;
🔹 обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине;
🔹США и НАТО заявили, что воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе;
🔹 рассмотреть допмеры по предотвращению инцидентов с РФ на море и в воздухе;
🔹 обсудить с РФ механизм для подтверждения неразмещения крылатых ракет «томагавк» в Румынии и Польше;
🔹США по-прежнему решительно поддерживают политику открытых дверей НАТО;
🔹НАТО в своем ответе утверждает, что Россия нарушила доверие, лежащее в основе сотрудничества, и бросила вызов основополагающим принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности; https://t.me/charter97_org/60916
Дымами он задушит супостата!"