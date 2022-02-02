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Новини
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Байден схвалив відправку військ США до Східної Європи, - CNN

Байден схвалив відправку військ США до Східної Європи, - CNN

Президент США Джо Байден схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання CNN.

За словами чиновників, розгортання є демонстрацією підтримки союзників по НАТО, які відчувають загрозу через військові дії Росії поблизу України.

Джерела зазначають, що розгортання включатиме розміщення приблизно 2000 американських військових у Польщі та ще кількох тисяч у південно-східних країнах НАТО, зокрема в Румунії.

Також читайте: США готові відправити до Європи 8,5 тис. солдатів, але жодних рішень про це ще не прийнято, - Пентагон

Автор: 

армія (3780) Байден Джо (2893) Європа (1880) США (23449)


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Топ коментарі
+31
Амерам-черговий респект.Бункєрний дурік всєх пєрєіграл ура...
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02.02.2022 16:15 Відповісти
+25
Как отодвинуть войска НАТО от своих границ. Рецепт плешивого деда. Притарабанить еще несколько тысяч амеров в восточную европу и тысячи тонн оружия в Украину. Шах вам и мат вам, пиндосы! Гениальная МногоходовОчка деда вовы!
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02.02.2022 16:26 Відповісти
+16
А Україна це Європа Опа Опа Опа...кацапчики...приплили ви..
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02.02.2022 16:13 Відповісти
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А Україна це Європа Опа Опа Опа...кацапчики...приплили ви..
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02.02.2022 16:13 Відповісти
Тільки зеленого лайна забагато..
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02.02.2022 16:23 Відповісти
Як не одне, так інше.
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02.02.2022 16:25 Відповісти
Бомагу, бомагу, не забути дати Сумному Коню
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02.02.2022 16:40 Відповісти
"Важливо чітко розуміти, що тут є один агресор. Цим агресором є Росія", - сказала Псакі. Джерело:
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03.02.2022 00:17 Відповісти
брэйк-ньз !!!!!!!!

я так и знал !
дедушка все же оказался бабушкой !!!!!!!!!

Путину подарили духи «Красная Москва»

Президенту России Владимиру Путину во время вручения высших государственных наград подарили набор духов фабрики «Новая заря», среди которых легендарная «Красная Москва».

Карл, "Красная Москва" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.02.2022 16:47 Відповісти
Амерам-черговий респект.Бункєрний дурік всєх пєрєіграл ура...
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02.02.2022 16:15 Відповісти
К большому сожалению , Ксюша, говно не тонет .
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02.02.2022 16:18 Відповісти
75 депутатов Европарламента подписали открытое письмо в защиту независимости Беларуси.

В письме говорится, что если российские войска останутся в Беларуси, это следует считать оккупацией страны.

- Любое дипломатическое решение по сдерживанию возможной российской агрессии против Украины должно включать независимое и демократическое будущее Беларуси, а не происходить его ценой, - подчеркнули они. https://t.me/charter97_org/60934 https://t.me/charter97_org/60934

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02.02.2022 16:29 Відповісти
Це письмо декларує ідеальні речі. Проте, євродепутати, здебільшого, реалісти. Тобто вони розуміють, що наразі Україна з одного боку, Білорусь з іншого. Тому підписали - лише 75 з 750.
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02.02.2022 16:39 Відповісти
А все страны где есть штатовские войска они считают оккупированными?
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02.02.2022 17:12 Відповісти
Такі країни вважають вільними і захищеними.
Американці - не коцапи.
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02.02.2022 17:58 Відповісти
за что боролся - на то и напоролся плешивый урка...аще эскадру подтянут в Спедиземное море и вава залезет назад в бункер
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02.02.2022 16:15 Відповісти
Yes! Так!
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02.02.2022 16:17 Відповісти
Прикольні "періскопчики" на шоломах - не треба з окопу виглядати
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02.02.2022 16:18 Відповісти
це ПНБ, прилади ночного бачення
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02.02.2022 16:19 Відповісти
ПНБ - це окуляри.
Те що на шоломах - це камера.
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02.02.2022 16:32 Відповісти
Скорее всего металлолом придётся тянуть обратно в Хабаровск.
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02.02.2022 16:21 Відповісти
Іноді складається враження, що фуйло працює торговим агентом в НАТО.
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02.02.2022 16:24 Відповісти
Ні. Китаю
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02.02.2022 16:30 Відповісти
Сін піцзиню не спиться без 8 тис американців в Європі?
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02.02.2022 16:33 Відповісти
Испанская газета El Pais опубликовала ответы США и НАТО на предложения России по безопасности.

США готовы:

🔹 начать диалог с РФ по вопросам контроля за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности;

🔹 обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине;

🔹США и НАТО заявили, что воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе;

🔹 рассмотреть допмеры по предотвращению инцидентов с РФ на море и в воздухе;

🔹 обсудить с РФ механизм для подтверждения неразмещения крылатых ракет «томагавк» в Румынии и Польше;

🔹США по-прежнему решительно поддерживают политику открытых дверей НАТО;

🔹НАТО в своем ответе утверждает, что Россия нарушила доверие, лежащее в основе сотрудничества, и бросила вызов основополагающим принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности; https://t.me/charter97_org/60916
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02.02.2022 16:25 Відповісти
Как отодвинуть войска НАТО от своих границ. Рецепт плешивого деда. Притарабанить еще несколько тысяч амеров в восточную европу и тысячи тонн оружия в Украину. Шах вам и мат вам, пиндосы! Гениальная МногоходовОчка деда вовы!
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02.02.2022 16:26 Відповісти
***** лошара
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02.02.2022 16:48 Відповісти
Подразделения вооруженных сил Беларуси и России, задействованные в проверке сил реагирования так называемого «Союзного государства», приступили к боевому слаживанию на полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский». https://t.me/charter97_org/60926 https://t.me/charter97_org/60926

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02.02.2022 16:27 Відповісти
доспрашивались : какие ваши гарантии безопасности ?
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02.02.2022 16:28 Відповісти
С американцами мы мост в Крыму разрушим ,до основания а затем ...
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02.02.2022 16:29 Відповісти
Только после того,как из украинского Крыма уберутся все лапти можно разрушать мост.
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02.02.2022 16:55 Відповісти
Так никто и не будет в Украине. 60 F-15 в Румынии, еще несколько сотен во всей восточной Европе включая F-22 и так смогут цапскую авиацию посадить. А на земле мы сами будем воевать.
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02.02.2022 18:54 Відповісти
Українці завжди працювали на землі, москалям цього не зрозуміти, а за збирання полуниці платять так само, як росіянам за вбивство дітей по світу.
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02.02.2022 16:32 Відповісти
Дурний кацап думає що є щось погане у збиранні полуниці чи робити іньшу роботу. Кацапи у нашвабріно живуть по "панятіям" тому їм здаєтся що працювати то "погано".
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02.02.2022 16:47 Відповісти
РАБссиянский металлолом такой же страшный что подлодка Курск и едиственный авианосец РАБссии адмира Кузя...,задымил всю Европу...
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02.02.2022 16:31 Відповісти
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02.02.2022 16:33 Відповісти
судя по дыму, скорость ветра больше чем скорость самого авианосца им подгоняемого. но это пока. без парусов.
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02.02.2022 16:41 Відповісти
"Пыхтит и тужится "Кизяк"!
Дымами он задушит супостата!"
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02.02.2022 16:57 Відповісти
Ага, так они кизяками топят .. панятна почему Кизяк
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02.02.2022 17:54 Відповісти
Пожалейте рабов на галере! Не успевают уголь из копанок кидать! Где паруса, ветер же попутный ?
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02.02.2022 17:53 Відповісти
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02.02.2022 16:31 Відповісти
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02.02.2022 16:58 Відповісти
8000 подгузьников в день куда девать будем?
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02.02.2022 16:32 Відповісти
Туда же, куди дівали в 1941-1945.
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02.02.2022 16:35 Відповісти
Шо ***** одного подгузника мало нужно аж целых 8000 ???
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02.02.2022 16:43 Відповісти
будемо в них коцапське м'ясо ховати - замість смокінгів.
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02.02.2022 18:00 Відповісти
Цифра условная,если учесть что прибывают только элитные подразделения США + морские котики...Крысы мавзолейные молитесь... Стадо баранов...
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02.02.2022 16:36 Відповісти
нічаво, у расісюшкі єсть анало-говнєти, ана всєх пабідіт!
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02.02.2022 16:38 Відповісти
У гнома кремлевского остался один выпендрёж перекрыть газ и сдохнуть...
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02.02.2022 16:46 Відповісти
Рюсский Стрибитель СУ-57 поставит НАТО на колени... а отот шо при взлете развался недавно под Новгородом МиГ-31 ваще страшный самалет...Хоть не взлетай...
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02.02.2022 16:46 Відповісти
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02.02.2022 16:47 Відповісти
Изоленту завезли, будут ставить в строй, Аляску возвращать
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02.02.2022 17:56 Відповісти
Он оказался тяжелее воздуха
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02.02.2022 17:57 Відповісти
Ох и верещать будет сегодня Скабеева на своей передаче
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02.02.2022 16:48 Відповісти
Доверещится падла
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02.02.2022 16:50 Відповісти
Десь так

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02.02.2022 17:04 Відповісти
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02.02.2022 17:08 Відповісти
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02.02.2022 17:17 Відповісти
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02.02.2022 18:46 Відповісти
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02.02.2022 19:05 Відповісти
Путін добився того що вигадав в своїй хворій уяві.
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02.02.2022 20:41 Відповісти
 
 