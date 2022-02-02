Байден схвалив відправку військ США до Східної Європи, - CNN
Президент США Джо Байден схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання CNN.
За словами чиновників, розгортання є демонстрацією підтримки союзників по НАТО, які відчувають загрозу через військові дії Росії поблизу України.
Джерела зазначають, що розгортання включатиме розміщення приблизно 2000 американських військових у Польщі та ще кількох тисяч у південно-східних країнах НАТО, зокрема в Румунії.
Топ коментарі
+31 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар02.02.2022 16:15 Відповісти Посилання
+25 Andrew Kampfer
показати весь коментар02.02.2022 16:26 Відповісти Посилання
+16 Ksenia VB
показати весь коментар02.02.2022 16:13 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
я так и знал !
дедушка все же оказался бабушкой !!!!!!!!!
Путину подарили духи «Красная Москва»
Президенту России Владимиру Путину во время вручения высших государственных наград подарили набор духов фабрики «Новая заря», среди которых легендарная «Красная Москва».
Карл, "Красная Москва" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В письме говорится, что если российские войска останутся в Беларуси, это следует считать оккупацией страны.
- Любое дипломатическое решение по сдерживанию возможной российской агрессии против Украины должно включать независимое и демократическое будущее Беларуси, а не происходить его ценой, - подчеркнули они. https://t.me/charter97_org/60934 https://t.me/charter97_org/60934
Американці - не коцапи.
Те що на шоломах - це камера.
США готовы:
🔹 начать диалог с РФ по вопросам контроля за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности;
🔹 обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине;
🔹США и НАТО заявили, что воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе;
🔹 рассмотреть допмеры по предотвращению инцидентов с РФ на море и в воздухе;
🔹 обсудить с РФ механизм для подтверждения неразмещения крылатых ракет «томагавк» в Румынии и Польше;
🔹США по-прежнему решительно поддерживают политику открытых дверей НАТО;
🔹НАТО в своем ответе утверждает, что Россия нарушила доверие, лежащее в основе сотрудничества, и бросила вызов основополагающим принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности; https://t.me/charter97_org/60916
Дымами он задушит супостата!"