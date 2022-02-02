Байден схвалив відправку військ США до Східної Європи, - CNN

Президент США Джо Байден схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання CNN.

За словами чиновників, розгортання є демонстрацією підтримки союзників по НАТО, які відчувають загрозу через військові дії Росії поблизу України.

Джерела зазначають, що розгортання включатиме розміщення приблизно 2000 американських військових у Польщі та ще кількох тисяч у південно-східних країнах НАТО, зокрема в Румунії.

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