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Встреча советников лидеров Нормандской четверки планируется на следующей неделе, - Кулеба
Встреча советников лидеров "нормандской четверки" планируется на следующей неделе.
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По состоянию на сегодняшнюю неделю уже планируется их (советников. - Ред.) встреча, как и было договорено в Париже. Но пока нет смысла подтверждать какую-то конкретику, потому что все может еще 30 раз поменяться", - отметил министр.
Кулеба сказал, что пока происходит скопление войск РФ вдоль границ Украины, на Донбассе есть дни, когда не фиксируют никакого нарушения.
"Это, кстати, была одна из договоренностей советников о том, что "давайте на Донбассе успокоим ситуацию", - добавил министр.
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Сергей Трофимов #428890
показать весь комментарий02.02.2022 16:41 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Злой Карлик
показать весь комментарий02.02.2022 17:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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