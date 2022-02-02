Встреча советников лидеров Нормандской четверки планируется на следующей неделе, - Кулеба

Встреча советников лидеров "нормандской четверки" планируется на следующей неделе.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сегодняшнюю неделю уже планируется их (советников. - Ред.) встреча, как и было договорено в Париже. Но пока нет смысла подтверждать какую-то конкретику, потому что все может еще 30 раз поменяться", - отметил министр.

Кулеба сказал, что пока происходит скопление войск РФ вдоль границ Украины, на Донбассе есть дни, когда не фиксируют никакого нарушения.

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"Это, кстати, была одна из договоренностей советников о том, что "давайте на Донбассе успокоим ситуацию", - добавил министр.