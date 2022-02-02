Зустріч радників лідерів Нормандської четвірки планується наступного тижня, - Кулеба

Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" планується наступного тижня.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на зараз наступного тижня вже планується їхня (радників. - Ред.) зустріч, як і було домовлено в Парижі. Але наразі немає сенсу підтверджувати якусь конкретику, тому що все може ще 30 разів помінятися", - зазначив міністр.

Кулеба сказав, що доки відбувається нагромадження військ РФ уздовж кордонів України, на Донбасі є дні, коли не фіксують жодного порушення.

"Це, до речі, була одна із домовленостей радників про те, що "давайте на Донбасі заспокоїмо ситуацію", - додав міністр.

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