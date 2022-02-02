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Зустріч радників лідерів Нормандської четвірки планується наступного тижня, - Кулеба
Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" планується наступного тижня.
Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Станом на зараз наступного тижня вже планується їхня (радників. - Ред.) зустріч, як і було домовлено в Парижі. Але наразі немає сенсу підтверджувати якусь конкретику, тому що все може ще 30 разів помінятися", - зазначив міністр.
Кулеба сказав, що доки відбувається нагромадження військ РФ уздовж кордонів України, на Донбасі є дні, коли не фіксують жодного порушення.
"Це, до речі, була одна із домовленостей радників про те, що "давайте на Донбасі заспокоїмо ситуацію", - додав міністр.
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Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар02.02.2022 16:41 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Злой Карлик
показати весь коментар02.02.2022 17:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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