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Новини Нормандські переговори
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Зустріч радників лідерів Нормандської четвірки планується наступного тижня, - Кулеба

Зустріч радників лідерів Нормандської четвірки планується наступного тижня, - Кулеба

Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" планується наступного тижня.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на зараз наступного тижня вже планується їхня (радників. - Ред.) зустріч, як і було домовлено в Парижі. Але наразі немає сенсу підтверджувати якусь конкретику, тому що все може ще 30 разів помінятися", - зазначив міністр.

Кулеба сказав, що доки відбувається нагромадження військ РФ уздовж кордонів України, на Донбасі є дні, коли не фіксують жодного порушення.

"Це, до речі, була одна із домовленостей радників про те, що "давайте на Донбасі заспокоїмо ситуацію", - додав міністр.

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Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526)


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Питання лише одне - чи вже готові росіяни визнати себе агресором? Більше там поки що нема про що розмовляти...
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02.02.2022 16:41 Відповісти
дЕрьмо потом нам споет о прорыве?
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02.02.2022 17:30 Відповісти
 
 