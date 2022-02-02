Состоялось первое заседание нового Наблюдательного совета "Укрзализныци", - Мининфраструктуры
В среду, 2 февраля, состоялось первое заседание нового состава Наблюдательного совета Укрзализныци. В ее состав вошли представители государства и независимые эксперты.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.
Государство в Наблюдательном совете будут представлять Сергей Лещенко, Давид Ломджария и Сергей Москаленко. Независимых экспертов – Анатолий Амелин, Александер Долл, Якуб Карновски и Гепард Хафер. Председателем совета во время заседания избрали Гепарда Хафера, заместителем – Сергея Лещенко.
"Начало работы нового Наблюдательного совета Укрзализныци – важный этап реформы корпоративного управления. С самого начала наша команда заявляла о необходимости соблюдения принципов OECD, налаживания эффективной работы Правления и Наблюдательного совета", – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Он отметил, что за последние полгода Министерство инфраструктуры и правительство заложили основу для развития УЗ. В частности, путем повышения грузовых тарифов, прямых закупок электроэнергии у производителя, решения многолетней проблемы налогообложения земель и т.д. Кроме того, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стартовала десятилетняя программа обновления украинского парка грузовых вагонов.
"Приоритет президента, правительства, министерства – трансформация пассажирских перевозок, масштабное обновление инфраструктуры, эффективные грузовые перевозки. Уверен, что экспертиза каждого члена Наблюдательного совета – в железнодорожной отрасли, сфере перевозок, финансах, реформах поможет нам наладить конструктивную работу и быстрее достичь поставленных целей", - отметил Кубраков.
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за скромные 300 000 грн вынагороды (в месяц, естес-но)
- Это вас вселили в помещение Наглядової ради Укрзалізниці?
- Нас, - ответил Серожа.
- Боже, пропала Укрзалізниція! - в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.
- Что вы, профессор, смеетесь?
- Какое там смеюсь?! Я в полном отчаянии, - крикнул Филипп Филиппович, - что же теперь будет с деньгами Укрзалізниці и паровым отоплением ?
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Эй, дупный оюлизыватель, рискни рассказать.
За що ?
зарплатами 300-400 тисяч та мільйонними лівими "доходами"