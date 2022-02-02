РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12371 посетитель онлайн
Новости
4 092 44

Состоялось первое заседание нового Наблюдательного совета "Укрзализныци", - Мининфраструктуры

Состоялось первое заседание нового Наблюдательного совета

В среду, 2 февраля, состоялось первое заседание нового состава Наблюдательного совета Укрзализныци. В ее состав вошли представители государства и независимые эксперты.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

Государство в Наблюдательном совете будут представлять Сергей Лещенко, Давид Ломджария и Сергей Москаленко. Независимых экспертов – Анатолий Амелин, Александер Долл, Якуб Карновски и Гепард Хафер. Председателем совета во время заседания избрали Гепарда Хафера, заместителем – Сергея Лещенко.

"Начало работы нового Наблюдательного совета Укрзализныци – важный этап реформы корпоративного управления. С самого начала наша команда заявляла о необходимости соблюдения принципов OECD, налаживания эффективной работы Правления и Наблюдательного совета", – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Читайте также: "Слуга народа" Бужанский - члену наблюдательного совета УЗ Лещенко: "С какой целью государство платит вам 300 тыс. грн в месяц и сколько это будет продолжаться?"

Он отметил, что за последние полгода Министерство инфраструктуры и правительство заложили основу для развития УЗ. В частности, путем повышения грузовых тарифов, прямых закупок электроэнергии у производителя, решения многолетней проблемы налогообложения земель и т.д. Кроме того, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стартовала десятилетняя программа обновления украинского парка грузовых вагонов.

"Приоритет президента, правительства, министерства – трансформация пассажирских перевозок, масштабное обновление инфраструктуры, эффективные грузовые перевозки. Уверен, что экспертиза каждого члена Наблюдательного совета – в железнодорожной отрасли, сфере перевозок, финансах, реформах поможет нам наладить конструктивную работу и быстрее достичь поставленных целей", - отметил Кубраков.

Автор: 

наблюдательный совет (101) Укрзализныця (2763) Мининфраструктуры (941)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Цікаво є ще десь у світі подібне ноу-хау,- оплата провладного блогера зарплатою в держкорпорації?
показать весь комментарий
02.02.2022 16:47 Ответить
+14
Шльондра Сірожа прадалжаєт наблюдєніє...
показать весь комментарий
02.02.2022 16:46 Ответить
+9
Сырожа, ты? ты хоть не пались так
показать весь комментарий
02.02.2022 17:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хороша компашка. Чистой воды ОПГ.
показать весь комментарий
02.02.2022 16:44 Ответить
Нарешті в Україні з'являються професійні, чесні та ефективні Наглядові Ради держпідприємств. В цьому році очікуємо від УЗ рекордних прибутків та відрахувань до національного бюджету! УЗ має стати більшим донором бюджету ніж Нафтогаз!
показать весь комментарий
02.02.2022 16:51 Ответить
Сырожа, ты? ты хоть не пались так
показать весь комментарий
02.02.2022 17:01 Ответить
этот клоун лижет дупу другому клоуну
показать весь комментарий
02.02.2022 17:05 Ответить
показать весь комментарий
02.02.2022 17:32 Ответить
найемные СерЛещи Наглядовой рады будут наглядать чтобы поезда ездили строго по рейкам, а не шныряли где попало

за скромные 300 000 грн вынагороды (в месяц, естес-но)
показать весь комментарий
02.02.2022 17:04 Ответить
Я готов работать в наблюдательном совете вместо Серожа всего за 50 000 гр. ВСЕГО!
показать весь комментарий
02.02.2022 17:51 Ответить
Сірожа, харе нюхать кокс, переходь на щось важче, може швидше копитнеся
показать весь комментарий
02.02.2022 17:16 Ответить
- Мы - новое домоуправление нашей Укрзалізниці, - в сдержанной ярости заговорил Серожа. - Я - Лещенко, она - Долл, он - товарищ Хафер и Амелин. И вот мы...
- Это вас вселили в помещение Наглядової ради Укрзалізниці?
- Нас, - ответил Серожа.
- Боже, пропала Укрзалізниція! - в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.
- Что вы, профессор, смеетесь?
- Какое там смеюсь?! Я в полном отчаянии, - крикнул Филипп Филиппович, - что же теперь будет с деньгами Укрзалізниці и паровым отоплением ?
- Вы издеваетесь, профессор Преображенский?
- По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать. А впрочем, - идите в ж...пу. Вы уж простите, старика, за мой французский.
показать весь комментарий
02.02.2022 17:16 Ответить
Сарказм жесточайший . Оценил.
показать весь комментарий
02.02.2022 17:22 Ответить
Почём билеты в ЖД?
Эй, дупный оюлизыватель, рискни рассказать.
показать весь комментарий
02.02.2022 17:29 Ответить
Шльондра Сірожа прадалжаєт наблюдєніє...
показать весь комментарий
02.02.2022 16:46 Ответить
Цікаво є ще десь у світі подібне ноу-хау,- оплата провладного блогера зарплатою в держкорпорації?
показать весь комментарий
02.02.2022 16:47 Ответить
Ну Шредер например.
показать весь комментарий
02.02.2022 16:58 Ответить
шредер пенсионер, свадебный генерал, он не ведет передачи по ТВ и не пишет хвалебных блогов про *****. Совсем другое.
показать весь комментарий
02.02.2022 22:40 Ответить
Огласите бюджет содержания этой хунты комрадов,сколько нужно ещё средств вытащить фопам из домашнего бюджета и из своего бизнеса,что бы прокормить этих наглядовцев.
показать весь комментарий
02.02.2022 16:47 Ответить
Не перебільшу якщо скажу, що можна фінансувати військову бригаду.
показать весь комментарий
02.02.2022 17:04 Ответить
серОжа лещ...300 штук в месяц...и остальные не меньше...итого на семь рыл минимум 2.1 миллиона...или 25 миллионов в год...или почти миллион баксов...
показать весь комментарий
02.02.2022 17:05 Ответить
Вы забыли премии,командировочные,отели,фуршеты,рестораны,перелеты джетами,отпускные,лечение в швейцариях,всякие секретутки,стенографистки,кофе леди,переводчики,шофера,охрана,мерсы s класса, офисы отделанные мрамором и много что ещё.
показать весь комментарий
02.02.2022 17:36 Ответить
И ОТКАТЫ и КОНВЕРТЫ!
показать весь комментарий
02.02.2022 18:06 Ответить
сірожунька возвисився! от що значить талант лізання ми живемо в прогресивний час коли навіть такі бородаті піхви можуть чесно насо..ть
показать весь комментарий
02.02.2022 16:52 Ответить
сырлещ в зените всоей никчемной славы попа Гапона
показать весь комментарий
02.02.2022 16:53 Ответить
Вот думаю: если Трухин задавил Монастырского или Лещенко, то я бы ему все простил!
показать весь комментарий
02.02.2022 16:57 Ответить
Сережа шо еще не все вагону запустил таки в космос?
показать весь комментарий
02.02.2022 17:03 Ответить
Список наглядової комісії це список нових міліонерів в Україні.А віз УЗ так і буде простоювати.
показать весь комментарий
02.02.2022 17:03 Ответить
У Кривіна є баєчка,як у лісі вовкам доручили впроваджувати демократію і оте саме корпоративне управління...Спочатку позникала дрібнота - зайці,їжачки,потім і кабани з оленями...Справжня демократія настала тоді,коли крім вовків нікого в лісі не залишилось...Так і в нас скоро залишиться одна лиш група отих корпоративних вошей і суцільне управління...але вже без залізниці...
показать весь комментарий
02.02.2022 17:04 Ответить
Радісна новина для Сєрлєща, з цього приводу треб припудрити носика.
показать весь комментарий
02.02.2022 17:07 Ответить
Яким боком до залізниці шидок Лещенко?деньги на кокс для кацапської курва очень нужны?
показать весь комментарий
02.02.2022 17:10 Ответить
Советы меняются,а сирожа не тонет. Как истинное гуано)
показать весь комментарий
02.02.2022 17:21 Ответить
Там разве ещё что-то осталось? Лещенко ещё не всё украл?😂
показать весь комментарий
02.02.2022 17:23 Ответить
СерЛещ! я аж на ЖДЦ ездить буду без тебя! Локомотив ИнтерСити просто стане серед поля
показать весь комментарий
02.02.2022 17:23 Ответить
СерЛещ даже успел вернуться со спермо- вечеринки жены?
показать весь комментарий
02.02.2022 17:24 Ответить
Обещают обновить парк поездов и товарных вагонов с рекордными масштабами. Должны справиться, при Зеленском во всех отраслях сейчас небывалый подъём. Потому что трудно воровать стало. Попробуй тут поворуй, если уже даже близких к Зе отлавливают и выводят на чистую воду.
показать весь комментарий
02.02.2022 17:30 Ответить
вас перевели с пива на кокс?
показать весь комментарий
02.02.2022 17:35 Ответить
А вас куда перевели? В палату для буйных?
показать весь комментарий
02.02.2022 17:41 Ответить
никуда, на буйняке, под галоперидолом. ломаем наркоманов.
показать весь комментарий
02.02.2022 18:02 Ответить
Это не наркоманы! Хватит портить т.м.ц.! Короче, оставь мебель в покое!!!
показать весь комментарий
02.02.2022 18:08 Ответить
Бородата жінка Сирьожа знов без вазеліну влізло
показать весь комментарий
02.02.2022 17:35 Ответить
Укрзалізниція -- банкрот , а цім пройдисвітам таку платню.
За що ?
показать весь комментарий
02.02.2022 17:46 Ответить
За ЗЕлёный отлив шкурки.
показать весь комментарий
02.02.2022 18:08 Ответить
Шановне панство, а кто то знает рост этого "железнодорожника" сумасшедшего разряда?
показать весь комментарий
02.02.2022 18:07 Ответить
Вместо того, чтобы спасать от банкротства УЗ, акробат в наглую устроил себе кормушку, когда он пойдет под суд за зраду, надо эти материалы обязательно приобщить к делу.
показать весь комментарий
02.02.2022 19:09 Ответить
нарада трутнів, бездарів та корупціонерів з
зарплатами 300-400 тисяч та мільйонними лівими "доходами"
показать весь комментарий
02.02.2022 20:25 Ответить
 
 