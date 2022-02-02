Состоялось первое заседание нового Наблюдательного совета "Укрзализныци", - Мининфраструктуры

В среду, 2 февраля, состоялось первое заседание нового состава Наблюдательного совета Укрзализныци. В ее состав вошли представители государства и независимые эксперты.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

Государство в Наблюдательном совете будут представлять Сергей Лещенко, Давид Ломджария и Сергей Москаленко. Независимых экспертов – Анатолий Амелин, Александер Долл, Якуб Карновски и Гепард Хафер. Председателем совета во время заседания избрали Гепарда Хафера, заместителем – Сергея Лещенко.

"Начало работы нового Наблюдательного совета Укрзализныци – важный этап реформы корпоративного управления. С самого начала наша команда заявляла о необходимости соблюдения принципов OECD, налаживания эффективной работы Правления и Наблюдательного совета", – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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Он отметил, что за последние полгода Министерство инфраструктуры и правительство заложили основу для развития УЗ. В частности, путем повышения грузовых тарифов, прямых закупок электроэнергии у производителя, решения многолетней проблемы налогообложения земель и т.д. Кроме того, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стартовала десятилетняя программа обновления украинского парка грузовых вагонов.

"Приоритет президента, правительства, министерства – трансформация пассажирских перевозок, масштабное обновление инфраструктуры, эффективные грузовые перевозки. Уверен, что экспертиза каждого члена Наблюдательного совета – в железнодорожной отрасли, сфере перевозок, финансах, реформах поможет нам наладить конструктивную работу и быстрее достичь поставленных целей", - отметил Кубраков.