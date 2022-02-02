Відбулося перше засідання нової Наглядової ради "Укрзалізниці", - Мінінфраструктури

У середу, 2 лютого, відбулося перше засідання нового складу Наглядової ради Укрзалізниці. До її складу увійшли представники держави та незалежні експерти.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

Державу у Наглядовій раді представлятимуть Сергій Лещенко, Давід Ломджарія і Сергій Москаленко. Незалежних експертів – Анатолій Амелін, Александер Долл, Якуб Карновскі та Гепард Хафер. Головою ради під час засідання обрали Гепарда Хафера, заступником – Сергія Лещенка.

"Початок роботи нової Наглядової ради Укрзалізниці – важливий етап для реформи корпоративного управління. З самого початку наша команда заявляла про необхідність дотримання принципів OECD, налагодження ефективної роботи Правління та Наглядової ради", - заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він зазначив, що за останні півроку Міністерство інфраструктури та уряд заклали основу для розвитку УЗ. Зокрема, через підвищення вантажних тарифів, прямі закупівлі електроенергії у виробника, розв’язання багаторічної проблеми оподаткування земель тощо. Крім того, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартувала десятирічна програма оновлення українського парку вантажних вагонів.

"Пріоритет президента, уряду, міністерства – трансформація пасажирських перевезень, масштабне оновлення інфраструктури, ефективні вантажні перевезення. Впевнений, що експертиза кожного з членів Наглядової ради – у залізничній галузі, сфері перевезень, фінансах, реформах допоможе нам налагодити конструктивну роботу та швидше досягнути поставлені цілі", - зазначив Кубраков.

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