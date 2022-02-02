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Відбулося перше засідання нової Наглядової ради "Укрзалізниці", - Мінінфраструктури

Відбулося перше засідання нової Наглядової ради

У середу, 2 лютого, відбулося перше засідання нового складу Наглядової ради Укрзалізниці. До її складу увійшли представники держави та незалежні експерти.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

Державу у Наглядовій раді представлятимуть Сергій Лещенко, Давід Ломджарія і Сергій Москаленко. Незалежних експертів – Анатолій Амелін, Александер Долл, Якуб Карновскі та Гепард Хафер. Головою ради під час засідання обрали Гепарда Хафера, заступником – Сергія Лещенка.

"Початок роботи нової Наглядової ради Укрзалізниці – важливий етап для реформи корпоративного управління. З самого початку наша команда заявляла про необхідність дотримання принципів OECD, налагодження ефективної роботи Правління та Наглядової ради", - заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він зазначив, що за останні півроку Міністерство інфраструктури та уряд заклали основу для розвитку УЗ. Зокрема, через підвищення вантажних тарифів, прямі закупівлі електроенергії у виробника, розв’язання багаторічної проблеми оподаткування земель тощо. Крім того, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартувала десятирічна програма оновлення українського парку вантажних вагонів.

"Пріоритет президента, уряду, міністерства – трансформація пасажирських перевезень, масштабне оновлення інфраструктури, ефективні вантажні перевезення. Впевнений, що експертиза кожного з членів Наглядової ради – у залізничній галузі, сфері перевезень, фінансах, реформах допоможе нам налагодити конструктивну роботу та швидше досягнути поставлені цілі", - зазначив Кубраков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" збудувала 60 нових піввагонів: Найближчими роками планують випустити ще кілька тисяч

Автор: 

наглядова рада (647) Укрзалізниця (6908) Мінінфраструктури (2060)


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Топ коментарі
+17
Цікаво є ще десь у світі подібне ноу-хау,- оплата провладного блогера зарплатою в держкорпорації?
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02.02.2022 16:47 Відповісти
+14
Шльондра Сірожа прадалжаєт наблюдєніє...
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02.02.2022 16:46 Відповісти
+9
Сырожа, ты? ты хоть не пались так
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02.02.2022 17:01 Відповісти
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Хороша компашка. Чистой воды ОПГ.
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02.02.2022 16:44 Відповісти
Нарешті в Україні з'являються професійні, чесні та ефективні Наглядові Ради держпідприємств. В цьому році очікуємо від УЗ рекордних прибутків та відрахувань до національного бюджету! УЗ має стати більшим донором бюджету ніж Нафтогаз!
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02.02.2022 16:51 Відповісти
Сырожа, ты? ты хоть не пались так
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02.02.2022 17:01 Відповісти
этот клоун лижет дупу другому клоуну
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02.02.2022 17:05 Відповісти
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02.02.2022 17:32 Відповісти
найемные СерЛещи Наглядовой рады будут наглядать чтобы поезда ездили строго по рейкам, а не шныряли где попало

за скромные 300 000 грн вынагороды (в месяц, естес-но)
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02.02.2022 17:04 Відповісти
Я готов работать в наблюдательном совете вместо Серожа всего за 50 000 гр. ВСЕГО!
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02.02.2022 17:51 Відповісти
Сірожа, харе нюхать кокс, переходь на щось важче, може швидше копитнеся
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02.02.2022 17:16 Відповісти
- Мы - новое домоуправление нашей Укрзалізниці, - в сдержанной ярости заговорил Серожа. - Я - Лещенко, она - Долл, он - товарищ Хафер и Амелин. И вот мы...
- Это вас вселили в помещение Наглядової ради Укрзалізниці?
- Нас, - ответил Серожа.
- Боже, пропала Укрзалізниція! - в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.
- Что вы, профессор, смеетесь?
- Какое там смеюсь?! Я в полном отчаянии, - крикнул Филипп Филиппович, - что же теперь будет с деньгами Укрзалізниці и паровым отоплением ?
- Вы издеваетесь, профессор Преображенский?
- По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать. А впрочем, - идите в ж...пу. Вы уж простите, старика, за мой французский.
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02.02.2022 17:16 Відповісти
Сарказм жесточайший . Оценил.
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02.02.2022 17:22 Відповісти
Почём билеты в ЖД?
Эй, дупный оюлизыватель, рискни рассказать.
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02.02.2022 17:29 Відповісти
Шльондра Сірожа прадалжаєт наблюдєніє...
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02.02.2022 16:46 Відповісти
Цікаво є ще десь у світі подібне ноу-хау,- оплата провладного блогера зарплатою в держкорпорації?
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02.02.2022 16:47 Відповісти
Ну Шредер например.
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02.02.2022 16:58 Відповісти
шредер пенсионер, свадебный генерал, он не ведет передачи по ТВ и не пишет хвалебных блогов про *****. Совсем другое.
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02.02.2022 22:40 Відповісти
Огласите бюджет содержания этой хунты комрадов,сколько нужно ещё средств вытащить фопам из домашнего бюджета и из своего бизнеса,что бы прокормить этих наглядовцев.
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02.02.2022 16:47 Відповісти
Не перебільшу якщо скажу, що можна фінансувати військову бригаду.
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02.02.2022 17:04 Відповісти
серОжа лещ...300 штук в месяц...и остальные не меньше...итого на семь рыл минимум 2.1 миллиона...или 25 миллионов в год...или почти миллион баксов...
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02.02.2022 17:05 Відповісти
Вы забыли премии,командировочные,отели,фуршеты,рестораны,перелеты джетами,отпускные,лечение в швейцариях,всякие секретутки,стенографистки,кофе леди,переводчики,шофера,охрана,мерсы s класса, офисы отделанные мрамором и много что ещё.
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02.02.2022 17:36 Відповісти
И ОТКАТЫ и КОНВЕРТЫ!
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02.02.2022 18:06 Відповісти
сірожунька возвисився! от що значить талант лізання ми живемо в прогресивний час коли навіть такі бородаті піхви можуть чесно насо..ть
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02.02.2022 16:52 Відповісти
сырлещ в зените всоей никчемной славы попа Гапона
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02.02.2022 16:53 Відповісти
Вот думаю: если Трухин задавил Монастырского или Лещенко, то я бы ему все простил!
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02.02.2022 16:57 Відповісти
Сережа шо еще не все вагону запустил таки в космос?
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02.02.2022 17:03 Відповісти
Список наглядової комісії це список нових міліонерів в Україні.А віз УЗ так і буде простоювати.
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02.02.2022 17:03 Відповісти
У Кривіна є баєчка,як у лісі вовкам доручили впроваджувати демократію і оте саме корпоративне управління...Спочатку позникала дрібнота - зайці,їжачки,потім і кабани з оленями...Справжня демократія настала тоді,коли крім вовків нікого в лісі не залишилось...Так і в нас скоро залишиться одна лиш група отих корпоративних вошей і суцільне управління...але вже без залізниці...
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02.02.2022 17:04 Відповісти
Радісна новина для Сєрлєща, з цього приводу треб припудрити носика.
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02.02.2022 17:07 Відповісти
Яким боком до залізниці шидок Лещенко?деньги на кокс для кацапської курва очень нужны?
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02.02.2022 17:10 Відповісти
Советы меняются,а сирожа не тонет. Как истинное гуано)
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02.02.2022 17:21 Відповісти
Там разве ещё что-то осталось? Лещенко ещё не всё украл?😂
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02.02.2022 17:23 Відповісти
СерЛещ! я аж на ЖДЦ ездить буду без тебя! Локомотив ИнтерСити просто стане серед поля
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02.02.2022 17:23 Відповісти
СерЛещ даже успел вернуться со спермо- вечеринки жены?
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02.02.2022 17:24 Відповісти
Обещают обновить парк поездов и товарных вагонов с рекордными масштабами. Должны справиться, при Зеленском во всех отраслях сейчас небывалый подъём. Потому что трудно воровать стало. Попробуй тут поворуй, если уже даже близких к Зе отлавливают и выводят на чистую воду.
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02.02.2022 17:30 Відповісти
вас перевели с пива на кокс?
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02.02.2022 17:35 Відповісти
А вас куда перевели? В палату для буйных?
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02.02.2022 17:41 Відповісти
никуда, на буйняке, под галоперидолом. ломаем наркоманов.
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02.02.2022 18:02 Відповісти
Это не наркоманы! Хватит портить т.м.ц.! Короче, оставь мебель в покое!!!
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02.02.2022 18:08 Відповісти
Бородата жінка Сирьожа знов без вазеліну влізло
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02.02.2022 17:35 Відповісти
Укрзалізниція -- банкрот , а цім пройдисвітам таку платню.
За що ?
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02.02.2022 17:46 Відповісти
За ЗЕлёный отлив шкурки.
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02.02.2022 18:08 Відповісти
Шановне панство, а кто то знает рост этого "железнодорожника" сумасшедшего разряда?
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02.02.2022 18:07 Відповісти
Вместо того, чтобы спасать от банкротства УЗ, акробат в наглую устроил себе кормушку, когда он пойдет под суд за зраду, надо эти материалы обязательно приобщить к делу.
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02.02.2022 19:09 Відповісти
нарада трутнів, бездарів та корупціонерів з
зарплатами 300-400 тисяч та мільйонними лівими "доходами"
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02.02.2022 20:25 Відповісти
 
 