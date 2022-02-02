Відбулося перше засідання нової Наглядової ради "Укрзалізниці", - Мінінфраструктури
У середу, 2 лютого, відбулося перше засідання нового складу Наглядової ради Укрзалізниці. До її складу увійшли представники держави та незалежні експерти.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.
Державу у Наглядовій раді представлятимуть Сергій Лещенко, Давід Ломджарія і Сергій Москаленко. Незалежних експертів – Анатолій Амелін, Александер Долл, Якуб Карновскі та Гепард Хафер. Головою ради під час засідання обрали Гепарда Хафера, заступником – Сергія Лещенка.
"Початок роботи нової Наглядової ради Укрзалізниці – важливий етап для реформи корпоративного управління. З самого початку наша команда заявляла про необхідність дотримання принципів OECD, налагодження ефективної роботи Правління та Наглядової ради", - заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Він зазначив, що за останні півроку Міністерство інфраструктури та уряд заклали основу для розвитку УЗ. Зокрема, через підвищення вантажних тарифів, прямі закупівлі електроенергії у виробника, розв’язання багаторічної проблеми оподаткування земель тощо. Крім того, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартувала десятирічна програма оновлення українського парку вантажних вагонів.
"Пріоритет президента, уряду, міністерства – трансформація пасажирських перевезень, масштабне оновлення інфраструктури, ефективні вантажні перевезення. Впевнений, що експертиза кожного з членів Наглядової ради – у залізничній галузі, сфері перевезень, фінансах, реформах допоможе нам налагодити конструктивну роботу та швидше досягнути поставлені цілі", - зазначив Кубраков.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
за скромные 300 000 грн вынагороды (в месяц, естес-но)
- Это вас вселили в помещение Наглядової ради Укрзалізниці?
- Нас, - ответил Серожа.
- Боже, пропала Укрзалізниція! - в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.
- Что вы, профессор, смеетесь?
- Какое там смеюсь?! Я в полном отчаянии, - крикнул Филипп Филиппович, - что же теперь будет с деньгами Укрзалізниці и паровым отоплением ?
- Вы издеваетесь, профессор Преображенский?
- По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать. А впрочем, - идите в ж...пу. Вы уж простите, старика, за мой французский.
Эй, дупный оюлизыватель, рискни рассказать.
За що ?
зарплатами 300-400 тисяч та мільйонними лівими "доходами"