Работу российского пропагандистского канала RT DE запретили в Германии

Комиссия по допуску и надзору немецкого медиарегулятора Medienanstalten с 1 февраля запретила распространение телепрограммы RT DE в Германии через спутник, интернет и мобильные платформы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Программа RT DE – это телерадиопрограмма, которой требуется разрешение, и для которой в соответствии с параграфом 52 государственного договора о СМИ ее допуск не требовался и не издавался", – говорится в сообщении регулятора.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале: "Вещание не прекратим. Это как бы Роскомнадзор запретил Дойче Велле вещание на их собственном сайте. Стоит попробовать, кстати".

МИД РФ России заявил о принятии российскими властями ответных мер в связи с решением о запрете вещания телеканала RT DE.

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