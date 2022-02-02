Работу российского пропагандистского канала RT DE запретили в Германии
Комиссия по допуску и надзору немецкого медиарегулятора Medienanstalten с 1 февраля запретила распространение телепрограммы RT DE в Германии через спутник, интернет и мобильные платформы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Программа RT DE – это телерадиопрограмма, которой требуется разрешение, и для которой в соответствии с параграфом 52 государственного договора о СМИ ее допуск не требовался и не издавался", – говорится в сообщении регулятора.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале: "Вещание не прекратим. Это как бы Роскомнадзор запретил Дойче Велле вещание на их собственном сайте. Стоит попробовать, кстати".
МИД РФ России заявил о принятии российскими властями ответных мер в связи с решением о запрете вещания телеканала RT DE.
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Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
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