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Работу российского пропагандистского канала RT DE запретили в Германии

Работу российского пропагандистского канала RT DE запретили в Германии

Комиссия по допуску и надзору немецкого медиарегулятора Medienanstalten с 1 февраля запретила распространение телепрограммы RT DE в Германии через спутник, интернет и мобильные платформы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Программа RT DE – это телерадиопрограмма, которой требуется разрешение, и для которой в соответствии с параграфом 52 государственного договора о СМИ ее допуск не требовался и не издавался", – говорится в сообщении регулятора.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале: "Вещание не прекратим. Это как бы Роскомнадзор запретил Дойче Велле вещание на их собственном сайте. Стоит попробовать, кстати".

МИД РФ России заявил о принятии российскими властями ответных мер в связи с решением о запрете вещания телеканала RT DE.

Читайте также: В Европе прекратили трансляцию пропагандистского телеканала Russia Today на немецком языке

Автор: 

Германия (7076) МИД РФ (1674) пропаганда (3700) россия (96231) телевидение (900) RT (24) Симоньян Маргарита (34)


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Топ комментарии
+20
еще бы закрыть помойку "Украина.ру".. я уже с десяток жалоб написал, но пока безрезультатно..
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02.02.2022 20:38 Ответить
+10
А чим краще Страна.ua?
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02.02.2022 20:44 Ответить
+4
Это просто 22 июня 1941 года.
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02.02.2022 20:34 Ответить
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Свіргерів наказали.
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02.02.2022 20:34 Ответить
Это просто 22 июня 1941 года.
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02.02.2022 20:34 Ответить
еще бы закрыть помойку "Украина.ру".. я уже с десяток жалоб написал, но пока безрезультатно..
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02.02.2022 20:38 Ответить
А чим краще Страна.ua?
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02.02.2022 20:44 Ответить
"страна.уа" не смотрю, а в отношении антиукраинского канала "украина.ру" занимаюсь буллингом и регулярно сру в комментах..
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02.02.2022 20:57 Ответить
- спочатку потрібно крис-ру повиганяти з України ...
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02.02.2022 20:42 Ответить
МИД РФ объявил об ответных мерах из-за запрета ФРГ на вещание RT DE.

Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
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02.02.2022 20:46 Ответить
Но это всё пыль в глаза.
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02.02.2022 20:47 Ответить
...шоб консєрви не бабахкали

Гляйвіцька провокація і майнільський інцидент - казус беллі Гітлера і Сталіна - https://www.youtube.com/watch?v=ZKVGskc-uO8&t=28s&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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02.02.2022 20:51 Ответить
Хоч щось...
Вдавили коцапів баварською сарделькою.
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02.02.2022 20:55 Ответить
Привєт Маргарітє Свінян...
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02.02.2022 21:19 Ответить
Глядя на Симоньян, я через много лет понял, что означали слова из царя Салтана "с ними баба-бобариха"... Походу это был хоррор.
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02.02.2022 22:46 Ответить
 
 