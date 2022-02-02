Роботу російського пропагандистського каналу RT DE заборонили в Німеччині
Комісія з допуску та нагляду німецького медіарегулятора Medienanstalten з 1 лютого заборонила розповсюдження телепрограми RT DE у Німеччині через супутник, інтернет і мобільні платформи.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Програма RT DE - це телерадіопрограма, якій потрібен дозвіл, і для якої відповідно до параграфа 52 державного договору про ЗМІ її допуск не вимагався і не видавався", - йдеться у повідомленні регулятора.
Головний редактор RT Маргарита Сімоньян написала у своєму Telegram-каналі: "Мовлення не припинимо. Це як би Роскомнагляд заборонив Дойче Велле мовлення на їхньому власному сайті. Варто спробувати, до речі".
МЗС РФ Росії заявило про вживання російською владою заходів у відповідь у зв'язку з рішенням про заборону мовлення телеканалу RT DE.
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Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
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