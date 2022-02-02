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Новини
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Роботу російського пропагандистського каналу RT DE заборонили в Німеччині

Роботу російського пропагандистського каналу RT DE заборонили в Німеччині

Комісія з допуску та нагляду німецького медіарегулятора Medienanstalten з 1 лютого заборонила розповсюдження телепрограми RT DE у Німеччині через супутник, інтернет і мобільні платформи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Програма RT DE - це телерадіопрограма, якій потрібен дозвіл, і для якої відповідно до параграфа 52 державного договору про ЗМІ її допуск не вимагався і не видавався", - йдеться у повідомленні регулятора.

Головний редактор RT Маргарита Сімоньян написала у своєму Telegram-каналі: "Мовлення не припинимо. Це як би Роскомнагляд заборонив Дойче Велле мовлення на їхньому власному сайті. Варто спробувати, до речі".

МЗС РФ Росії заявило про вживання російською владою заходів у відповідь у зв'язку з рішенням про заборону мовлення телеканалу RT DE.

Також читайте: Ексканцлер Німеччини Шредер звинуватив Україну у "брязканні зброєю"

Автор: 

Німеччина (7490) МЗС рф (968) пропаганда (2827) росія (66144) телебачення (1175) RT (29) Симоньян Маргарита (36)


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Топ коментарі
+20
еще бы закрыть помойку "Украина.ру".. я уже с десяток жалоб написал, но пока безрезультатно..
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02.02.2022 20:38 Відповісти
+10
А чим краще Страна.ua?
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02.02.2022 20:44 Відповісти
+4
Это просто 22 июня 1941 года.
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02.02.2022 20:34 Відповісти
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Свіргерів наказали.
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02.02.2022 20:34 Відповісти
Это просто 22 июня 1941 года.
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02.02.2022 20:34 Відповісти
еще бы закрыть помойку "Украина.ру".. я уже с десяток жалоб написал, но пока безрезультатно..
показати весь коментар
02.02.2022 20:38 Відповісти
А чим краще Страна.ua?
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02.02.2022 20:44 Відповісти
"страна.уа" не смотрю, а в отношении антиукраинского канала "украина.ру" занимаюсь буллингом и регулярно сру в комментах..
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02.02.2022 20:57 Відповісти
- спочатку потрібно крис-ру повиганяти з України ...
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02.02.2022 20:42 Відповісти
МИД РФ объявил об ответных мерах из-за запрета ФРГ на вещание RT DE.

Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
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02.02.2022 20:46 Відповісти
Но это всё пыль в глаза.
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02.02.2022 20:47 Відповісти
...шоб консєрви не бабахкали

Гляйвіцька провокація і майнільський інцидент - казус беллі Гітлера і Сталіна - https://www.youtube.com/watch?v=ZKVGskc-uO8&t=28s&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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02.02.2022 20:51 Відповісти
Хоч щось...
Вдавили коцапів баварською сарделькою.
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02.02.2022 20:55 Відповісти
Привєт Маргарітє Свінян...
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02.02.2022 21:19 Відповісти
Глядя на Симоньян, я через много лет понял, что означали слова из царя Салтана "с ними баба-бобариха"... Походу это был хоррор.
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02.02.2022 22:46 Відповісти
 
 