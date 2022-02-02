38 тонн гуманитарной помощи от Польши доставили в Украину
В Украину прибудет очередной груз гумпомощи от Польши для борьбы с COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на ГСЧС.
"2 февраля дежурная колонна грузовиков прибывает в Украину для доставки помощи, которую Правительственное агентство стратегического развития, работающее в рамках Министерства иностранных дел Республики Польша, передает Государственной службе по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что груз весом около 38 тонн включает лагерные кровати, одеяла, медицинское постельное белье, респираторы и элементы к ним, а также инфузионные наборы типа IS. Все это передается по запросу украинской стороны для борьбы с COVID-19.
От пункта пропуска на границе "Дорогуск-Ягодин" грузовики сопровождают спасатели ГСЧС.
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зелёные аристократы помойки, которые называют себя мастерами спорта по борьбе с КОВИДОМ сначала продали все средства защиты из госрезерва за кордон, потом закатали антиковидный фонд размером в десятки миллиардов в асфальт, сорвали вакцинацию, остатки денег разворовали.