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Новости Помощь Украине
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38 тонн гуманитарной помощи от Польши доставили в Украину

38 тонн гуманитарной помощи от Польши доставили в Украину

В Украину прибудет очередной груз гумпомощи от Польши для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на ГСЧС.

"2 февраля дежурная колонна грузовиков прибывает в Украину для доставки помощи, которую Правительственное агентство стратегического развития, работающее в рамках Министерства иностранных дел Республики Польша, передает Государственной службе по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что груз весом около 38 тонн включает лагерные кровати, одеяла, медицинское постельное белье, респираторы и элементы к ним, а также инфузионные наборы типа IS. Все это передается по запросу украинской стороны для борьбы с COVID-19.

От пункта пропуска на границе "Дорогуск-Ягодин" грузовики сопровождают спасатели ГСЧС.

Читайте также: Польша направила в Украину 29 грузовиков с гуманитарной помощью

Автор: 

Польша (8516) гуманитарная помощь (1267) ГСЧС (5027)


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Топ комментарии
+7
Вони вже помогли - зелегськими і Коломойський.
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02.02.2022 20:53 Ответить
+4
30 млрд денег из короновирусного фонда тупо украл мародер зеленский, а теперь зе-упыри бегают по миру с протянутой рукой и просят гуманитарку. Может эту тварь нужно посадить и тогда деньги будут на борьбу с ковидом.
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02.02.2022 20:59 Ответить
+2
Де допомога з Ізраїлю?! там же ж наши люді!
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02.02.2022 20:52 Ответить
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Скоро весна. Паводки начнутся.
Спасибо.
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02.02.2022 20:49 Ответить
Де допомога з Ізраїлю?! там же ж наши люді!
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02.02.2022 20:52 Ответить
Вони вже помогли - зелегськими і Коломойський.
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02.02.2022 20:53 Ответить
І коломойськими.*
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02.02.2022 20:54 Ответить
30 млрд денег из короновирусного фонда тупо украл мародер зеленский, а теперь зе-упыри бегают по миру с протянутой рукой и просят гуманитарку. Может эту тварь нужно посадить и тогда деньги будут на борьбу с ковидом.
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02.02.2022 20:59 Ответить
Бачив, як у Києві відкривається новий магазин білоруських цукерок...
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02.02.2022 21:03 Ответить
🇵🇱💙💛
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02.02.2022 21:12 Ответить
Як там всім знайома особа говорила,"Як актриса з німецького порнофільму",так здається?
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02.02.2022 22:42 Ответить
Де можно получити?
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02.02.2022 23:47 Ответить
В Зелёном лесу из миллиарда деревьев на заасфальтированной лужайке.
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03.02.2022 07:45 Ответить
Это просто зелёный стыд:
зелёные аристократы помойки, которые называют себя мастерами спорта по борьбе с КОВИДОМ сначала продали все средства защиты из госрезерва за кордон, потом закатали антиковидный фонд размером в десятки миллиардов в асфальт, сорвали вакцинацию, остатки денег разворовали.
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03.02.2022 07:43 Ответить
 
 